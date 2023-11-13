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Azur 8000. sērijaTvaika gludekļi

DST8021/30

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| (1) Apskats

2 Godalgas

Lielisks rezultāts īsā laikā
Gludini bez raizēm, izmantojot mūsu jauno Philips Azur 8000. sērijas ierīci! 3000 W lielā jauda nodrošina ātru uzsildīšanu un jaudīgu veiktspēju. Iegūsti sirdsmieru, jo mūsu tehnoloģija OptimalTEMP garantē, ka gludināmie audumi netiks sadedzināti.
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Pasaulē vadošais gludināšanas preču zīmols

Nekādu iestatījumu un raižu

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  • 3000 W jauda

  • Garantēta aizsardzība pret piededzināšanu

  • SteamGlide Elite gludināšanas virsma

  • 55 g/min nepārtraukta tvaika padeve

240 g tvaika pastiprināšanas funkcija tiek galā ar visnepakļāvīgākajiem burzījumiem

240 g tvaika pastiprināšanas funkcija tiek galā ar visnepakļāvīgākajiem burzījumiem

240 g stipra tvaika pastiprināšanas funkcija, lai likvidētu grūti izgludināmus burzījumus no visiem apģērbiem.

Viens temperatūras iestatījums, garantēta aizsardzība pret piededzināšanu

Viens temperatūras iestatījums, garantēta aizsardzība pret piededzināšanu

Viens optimāls iestatījums visiem gludināmiem audumiem. Garantēta aizsardzība pret sadedzināšanu. Pateicoties OptimalTEMP tehnoloģijai, garantējam, ka šis gludeklis nekad nesadedzinās nevienu gludināmu audumu, un varēsi droši gludināt visu — no džinsa līdz zīdam, no lina līdz kašmiram jebkurā secībā, negaidot, kamēr temperatūra pielāgosies, un iepriekš nešķirojot apģērbus.

SteamGlide Elite gludināšanas virsma nodrošina izcilu slīdēšanu un izturību

SteamGlide Elite gludināšanas virsma nodrošina izcilu slīdēšanu un izturību

Īpaši gludā SteamGlide Elite gludināšanas virsma viegli slīd pār apģērbu, ir izturīga, noturīga pret skrāpējumiem, viegli tīrāma un saudzē audumu.

Tehniskā specifikācija

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Godalgas

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Atsauksmes

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1.0

no 5

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Apskats

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13/11/2023

България

България

Некачествена ютия

Ютията издава много силен щкраща звук като нагрее или изстине. След първата седмица, спря да нагрява и се налага да се включи и изключи, за да започне на нагрява. Не препоръчвам въобще. Скъпа е, но некачествена.

Mīnusi

Шумна и бързо се развали

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Azur от серия 8000 DST8021/30 Парни ютии

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Azur от серия 8000 DST8021/30 Парни ютии

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  • Agrīna piekļuve pirkumiem.
  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.