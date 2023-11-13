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DST8021/30
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3000 W jauda
Garantēta aizsardzība pret piededzināšanu
SteamGlide Elite gludināšanas virsma
55 g/min nepārtraukta tvaika padeve
240 g stipra tvaika pastiprināšanas funkcija, lai likvidētu grūti izgludināmus burzījumus no visiem apģērbiem.
Viens optimāls iestatījums visiem gludināmiem audumiem. Garantēta aizsardzība pret sadedzināšanu. Pateicoties OptimalTEMP tehnoloģijai, garantējam, ka šis gludeklis nekad nesadedzinās nevienu gludināmu audumu, un varēsi droši gludināt visu — no džinsa līdz zīdam, no lina līdz kašmiram jebkurā secībā, negaidot, kamēr temperatūra pielāgosies, un iepriekš nešķirojot apģērbus.
Īpaši gludā SteamGlide Elite gludināšanas virsma viegli slīd pār apģērbu, ir izturīga, noturīga pret skrāpējumiem, viegli tīrāma un saudzē audumu.
Godalgas
1.0
no 5
1
Apskats
Olq22
13/11/2023
България
Некачествена ютия
Ютията издава много силен щкраща звук като нагрее или изстине. След първата седмица, спря да нагрява и се налага да се включи и изключи, за да започне на нагрява. Не препоръчвам въобще. Скъпа е, но некачествена.
Mīnusi
Шумна и бързо се развали
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Azur от серия 8000 DST8021/30 Парни ютии
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Azur от серия 8000 DST8021/30 Парни ютии