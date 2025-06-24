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Azur 8000. sērijaTvaika gludeklis

DST8030/70

1.5
| (4) Atsauksmes

2 Godalgas

Lielisks rezultāts vienā piegājienā
Jaudīga gludināšana, izmantojot mūsu jauno Philips Azure 8000. sērijas gludekli. Ar 240 g turbo tvaika sistēmu var vienā piegājienā izgludināt pat ļoti saburzītus audumus. 3000 W lielā jauda nodrošina ātru uzsildīšanu un ilgstoši nepārtrauktu tvaiku.
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Pasaulē vadošais gludināšanas preču zīmols

Spēcīgs tvaiks ar viedu jaudu

Lielisks rezultāts vienā piegājienā

  • 3000 W jauda

  • 80 g/min nepārtraukta tvaika padeve

  • 240 g turbo tvaika pastiprināšana

  • Garantēta aizsardzība pret piededzināšanu

Līdz 80 g/min spēcīga un nepārtraukta tvaika padeve

Līdz 80 g/min spēcīga un nepārtraukta tvaika padeve

Nepārtrauktā tvaika plūsma (80 g/min.) gādā par to, lai neviena kustība nebūtu veltīga un varētu ātrāk izgludināt burzījumus.

Viens temperatūras iestatījums, garantēta aizsardzība pret piededzināšanu

Viens temperatūras iestatījums, garantēta aizsardzība pret piededzināšanu

Viens optimāls iestatījums visiem gludināmiem audumiem. Garantēta aizsardzība pret sadedzināšanu. Pateicoties OptimalTEMP tehnoloģijai, garantējam, ka šis gludeklis nekad nesadedzinās nevienu gludināmu audumu, un var droši gludināt visu — no džinsa līdz zīdam, no lina līdz kašmiram jebkurā secībā, negaidot, kamēr temperatūra pielāgosies, un iepriekš nešķirojot apģērbus.

Ātra atbrīvošanās no kaļķa, lai ierīce ilgāk kalpotu

Ātra atbrīvošanās no kaļķa, lai ierīce ilgāk kalpotu

Ātra atbrīvošanās no kaļķa palīdz nodrošināt maksimālu veiktspēju, noņemot kalcija nogulsnes vai kaļķakmeni.

Tehniskā specifikācija

Palīdzība saistībā ar šo produktu

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Godalgas

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Atsauksmes

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1.5

no 5

4

Atsauksmes

5
4
3

24/06/2025

Srbija

Srbija

Ništa posebno

Ne opravdava visoku cenu. Prestala je da radi posle samo 8 meseci, zamenili su mi za novu. Vertikalno peglanje nije moguće.

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Azur serija 8000 DST8030/70 Pegla na paru

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Azur serija 8000 DST8030/70 Pegla na paru

18/07/2024

Česká republika

Česká republika

Zklamání

Zakoupila jsem si s nadšením tento typ žehličky, zaujala mě automatická regulace teploty (pro ženu: i kombinace barev). Při prvním žehlení jsem byla nadšená, vše probíhalo jak mělo. Při druhém žehlení mírně vrzala rukojeť, říkám si asi si to sedá. Při třetím žehlení vrzání rukojeti zesílílo a bylo dost nepříjemné, když žehlíte dvě hodiny. Žehličku jsem reklamovala, bylo mi řečeno, že to není závada - vytřeštila jsem oči. S nelibostí jsem žehličku jsem vyměnila za jiný typ.

Plusi

regulace teploty - super

Mīnusi

rukojeť vrže

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Azur 8000 Series DST8030/70 Parní žehlička

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Azur 8000 Series DST8030/70 Parní žehlička

15/11/2025

Srbija

Srbija

Mnogo losa pegla

Mnogo lose pegla, preteska je i ispusta vodu non stop Ne preporucujem nikom

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Azur serija 8000 DST8030/70 Pegla na paru

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Azur serija 8000 DST8030/70 Pegla na paru

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