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DST8030/70
Pasaulē vadošais gludināšanas preču zīmols
3000 W jauda
80 g/min nepārtraukta tvaika padeve
240 g turbo tvaika pastiprināšana
Garantēta aizsardzība pret piededzināšanu
Nepārtrauktā tvaika plūsma (80 g/min.) gādā par to, lai neviena kustība nebūtu veltīga un varētu ātrāk izgludināt burzījumus.
Viens optimāls iestatījums visiem gludināmiem audumiem. Garantēta aizsardzība pret sadedzināšanu. Pateicoties OptimalTEMP tehnoloģijai, garantējam, ka šis gludeklis nekad nesadedzinās nevienu gludināmu audumu, un var droši gludināt visu — no džinsa līdz zīdam, no lina līdz kašmiram jebkurā secībā, negaidot, kamēr temperatūra pielāgosies, un iepriekš nešķirojot apģērbus.
Ātra atbrīvošanās no kaļķa palīdz nodrošināt maksimālu veiktspēju, noņemot kalcija nogulsnes vai kaļķakmeni.
Godalgas
1.5
no 5
4
Atsauksmes
Lidija27
24/06/2025
Srbija
Ništa posebno
Ne opravdava visoku cenu. Prestala je da radi posle samo 8 meseci, zamenili su mi za novu. Vertikalno peglanje nije moguće.
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Azur serija 8000 DST8030/70 Pegla na paru
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Azur serija 8000 DST8030/70 Pegla na paru
Hanele70
18/07/2024
Česká republika
Zklamání
Zakoupila jsem si s nadšením tento typ žehličky, zaujala mě automatická regulace teploty (pro ženu: i kombinace barev). Při prvním žehlení jsem byla nadšená, vše probíhalo jak mělo. Při druhém žehlení mírně vrzala rukojeť, říkám si asi si to sedá. Při třetím žehlení vrzání rukojeti zesílílo a bylo dost nepříjemné, když žehlíte dvě hodiny. Žehličku jsem reklamovala, bylo mi řečeno, že to není závada - vytřeštila jsem oči. S nelibostí jsem žehličku jsem vyměnila za jiný typ.
Plusi
regulace teploty - super
Mīnusi
rukojeť vrže
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Azur 8000 Series DST8030/70 Parní žehlička
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Azur 8000 Series DST8030/70 Parní žehlička
Roses5
15/11/2025
Srbija
Mnogo losa pegla
Mnogo lose pegla, preteska je i ispusta vodu non stop Ne preporucujem nikom
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Azur serija 8000 DST8030/70 Pegla na paru
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Azur serija 8000 DST8030/70 Pegla na paru