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3000 W jauda
90 g/min nepārtraukta tvaika padeve
260 g turbo tvaika padeves pastiprināšana
Garantēta aizsardzība pret piededzināšanu
Ātra atbrīvošanās no kaļķa palīdz nodrošināt maksimālu veiktspēju, noņemot kalcija nogulsnes vai kaļķakmeni.
Nodrošina, lai gludināšana tiktu veikta ātri un ar minimālu piepūli, izmantojot jauno kustības sensoru tehnoloģiju, kas atpazīst, kad gludeklis tiek pārvietots, lai automātiski atbrīvotu tvaiku.
Viens optimāls iestatījums visiem gludināmiem audumiem. Garantēta aizsardzība pret sadedzināšanu. Pateicoties OptimalTEMP tehnoloģijai, garantējam, ka šis gludeklis nekad nesadedzinās nevienu gludināmu audumu, un varēsi droši gludināt visu — no džinsa līdz zīdam, no lina līdz kašmiram jebkurā secībā, negaidot, kamēr temperatūra pielāgosies, un iepriekš nešķirojot apģērbus.
Godalgas
3.3
no 5
6
Atsauksmes
100%
ieteica šo produktu
LUCIE K.
15/07/2024
Česká republika
Akcijas daļa
Verificēts pircējs
Spokojenost
Vybrala jsem kvůli možnosti automatické teploty, a to funguje super. Je příjemné těžká a neocenitelna je dlouhá šňůra
Plusi
Automatická teplota
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Azur 8000 Series DST8040/30 Parní žehlička
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Azur 8000 Series DST8040/30 Parní žehlička
Zebra435
26/06/2024
Hrvatska
Odlična pegla
Kupila sam mami obzirom da ona više preferira klasične pegle, a ne parne postaje i prezadovoljna je, ja posjedujem i ovu i parnu i pohvala za ovu peglu. Najveća prednost je što nema namještanja temperature
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Serija Azur 8000 DST8040/30 Parno glačalo
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Serija Azur 8000 DST8040/30 Parno glačalo
Perunika92
26/06/2024
Hrvatska
najbolja pegla koju sam imala
ovo je najbolja pegla koju sam dosad imala po pitanju brzine i efikasnosti. jednom prodes i gotov si, ne treba okretati robu , a i nema namjestanja temperature niti ne moze skuriti robu. ja preporodena!
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Serija Azur 8000 DST8040/30 Parno glačalo
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Serija Azur 8000 DST8040/30 Parno glačalo