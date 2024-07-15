ProduktiAtbalsts

10% atlaide pirmajam pasūtījumam

30 dienu atgriešana

Piegāde 3-4 darba dienu laikā

Interneta veikals

Visas sērijas

  • Lielisks rezultāts vienā piegājienā
  • Lielisks rezultāts vienā piegājienā
  • Lielisks rezultāts vienā piegājienā
  • Lielisks rezultāts vienā piegājienā
  • Lielisks rezultāts vienā piegājienā
  • Lielisks rezultāts vienā piegājienā
  • Lielisks rezultāts vienā piegājienā
  • Lielisks rezultāts vienā piegājienā
  • Lielisks rezultāts vienā piegājienā
  • Lielisks rezultāts vienā piegājienā
  • Lielisks rezultāts vienā piegājienā
  • Lielisks rezultāts vienā piegājienā
  • Lielisks rezultāts vienā piegājienā
  • Lielisks rezultāts vienā piegājienā
  • Lielisks rezultāts vienā piegājienā
  • Lielisks rezultāts vienā piegājienā
  • Lielisks rezultāts vienā piegājienā
  • Lielisks rezultāts vienā piegājienā

Azur 8000. sērijaTvaika gludeklis

DST8040/30

3.3
| (6) Atsauksmes | 100% ieteica šo produktu

2 Godalgas

Lielisks rezultāts vienā piegājienā
Jaudīga gludināšana, izmantojot mūsu jauno Philips Azure 8000. sērijas gludekli. 260 g turbo tvaika sistēma sniedz iespēju vienā piegājienā izgludināt pat ļoti saburzītus audumus. 3000 W lielā jauda ar spēcīgu un nepārtrauktu tvaika plūsmu ļauj ātri uzsākt gludināšanu un sasniegt lielisku rezultātu.
Skatīt visas priekšrocības
Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

Pasaulē vadošais gludināšanas preču zīmols

Spēcīgs tvaiks ar viedu jaudu

Lielisks rezultāts vienā piegājienā

  • 3000 W jauda

  • 90 g/min nepārtraukta tvaika padeve

  • 260 g turbo tvaika padeves pastiprināšana

  • Garantēta aizsardzība pret piededzināšanu

Ātra atbrīvošanās no kaļķa, lai ierīce ilgāk kalpotu

Ātra atbrīvošanās no kaļķa, lai ierīce ilgāk kalpotu

Ātra atbrīvošanās no kaļķa palīdz nodrošināt maksimālu veiktspēju, noņemot kalcija nogulsnes vai kaļķakmeni.

Gludini bez pūlēm, izmantojot viedu, automātisku tvaika plūsmu

Gludini bez pūlēm, izmantojot viedu, automātisku tvaika plūsmu

Nodrošina, lai gludināšana tiktu veikta ātri un ar minimālu piepūli, izmantojot jauno kustības sensoru tehnoloģiju, kas atpazīst, kad gludeklis tiek pārvietots, lai automātiski atbrīvotu tvaiku.

Viens temperatūras iestatījums, garantēta aizsardzība pret piededzināšanu

Viens temperatūras iestatījums, garantēta aizsardzība pret piededzināšanu

Viens optimāls iestatījums visiem gludināmiem audumiem. Garantēta aizsardzība pret sadedzināšanu. Pateicoties OptimalTEMP tehnoloģijai, garantējam, ka šis gludeklis nekad nesadedzinās nevienu gludināmu audumu, un varēsi droši gludināt visu — no džinsa līdz zīdam, no lina līdz kašmiram jebkurā secībā, negaidot, kamēr temperatūra pielāgosies, un iepriekš nešķirojot apģērbus.

Tehniskā specifikācija

Palīdzība saistībā ar šo produktu

Skatiet bieži uzdotos jautājumus, lietotāja rokasgrāmatas, drošības informāciju un padomus

Godalgas

  • Award image VRS_PBTAWARD12
  • Award image VRS_PBTAWARD13

Atsauksmes

Šīs atsauksmes pārvalda Bazaarvoice, un tās atbilst Bazaarvoice autentiskuma politikai, kuru atbalsta krāpšanas apkarošanas tehnoloģija un cilvēka veikta analīze. Sīkāka informācija ir pieejama
Klientu viedokļi produktu un zvaigžņu vērtējumu veidā ir noderīgi visiem. Tie palīdz uzzināt vairāk par produktu un pieņemt pirkuma lēmumu. Ikviens klients, kurš ir iegādājies produktu tiešsaistē vai veikalā, var iesniegt atsauksmi

3.3

no 5

6

Atsauksmes

100%

ieteica šo produktu

4
2

15/07/2024

Česká republika

Česká republika

Verificēts pircējs

Spokojenost

Vybrala jsem kvůli možnosti automatické teploty, a to funguje super. Je příjemné těžká a neocenitelna je dlouhá šňůra

Plusi

Automatická teplota

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Azur 8000 Series DST8040/30 Parní žehlička

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Azur 8000 Series DST8040/30 Parní žehlička

26/06/2024

Hrvatska

Hrvatska

Odlična pegla

Kupila sam mami obzirom da ona više preferira klasične pegle, a ne parne postaje i prezadovoljna je, ja posjedujem i ovu i parnu i pohvala za ovu peglu. Najveća prednost je što nema namještanja temperature

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Serija Azur 8000 DST8040/30 Parno glačalo

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Serija Azur 8000 DST8040/30 Parno glačalo

26/06/2024

Hrvatska

Hrvatska

najbolja pegla koju sam imala

ovo je najbolja pegla koju sam dosad imala po pitanju brzine i efikasnosti. jednom prodes i gotov si, ne treba okretati robu , a i nema namjestanja temperature niti ne moze skuriti robu. ja preporodena!

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Serija Azur 8000 DST8040/30 Parno glačalo

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Serija Azur 8000 DST8040/30 Parno glačalo

Pieraksties Philips jaunumiem un saņem ekskluzīvus piedāvājumus

  • Piedāvājumi tikai biedriem.
  • Agrīna piekļuve pirkumiem.
  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.

Vēlos saņemt reklāmas paziņojumus par Philips produktiem, pakalpojumiem, notikumiem un akcijām – balstoties uz manām izvēlēm un uzvedību. Varu jebkurā laikā viegli atteikties!

  • Piedāvājumi tikai biedriem.
  • Agrīna piekļuve pirkumiem.
  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.