Poštovana, hvala što ste podijelili svoje iskustvo s našim parnim glačalom iz serije Azur 8000. Drago nam je što smatrate korisnom našu OptimalTemp tehnologiju i nadamo se da vam olakšava glačanje. Što se tiče vašeg komentara o zvuku i osjećaju vrenja vode prilikom korištenja, ova serija parnih glačala poznata je po brzom generiranju pare za neprekidno glačanje. Kako izbacujete paru, a osobito ako koristite funkciju za dodatnu paru, uređaj osigurava da uvijek imate dovoljno pare za neprekidni mlaz. U svakom slučaju, kako biste se osjećali sigurno, slobodno kontaktirajte našu korisničku podršku putem telefona ili društvenih mreža kako bismo detaljnije razjasnili situaciju i pružili vam potrebnu pomoć. Srdačan pozdrav, Philips Home Living Team