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3000 W jauda
90 g/min nepārtraukta tvaika padeve
260 g turbo tvaika padeves pastiprināšana
Garantēta aizsardz. pret piededzināšanu
Viens optimāls iestatījums visiem gludināmiem audumiem. Garantēta aizsardzība pret piededzināšanu. Pateicoties OptimalTEMP tehnoloģijai, garantējam, ka šis gludeklis nekad nesadedzinās nevienu gludināmu audumu, un varēsi droši gludināt visu — no džinsa līdz zīdam, no lina līdz kašmiram jebkurā secībā, negaidot, kamēr temperatūra pielāgosies, un iepriekš nešķirojot apģērbus.
Īpaši gludā SteamGlide Elite gludināšanas virsma viegli slīd pār apģērbu, ir izturīga, noturīga pret skrāpējumiem, viegli tīrāma un saudzē audumu.
Nodrošina, lai gludināšana tiktu veikta ātri un ar minimālu piepūli, izmantojot jauno kustības sensoru tehnoloģiju, kas atpazīst, kad gludeklis tiek pārvietots, lai automātiski atbrīvotu tvaiku.
Godalgas
5.0
no 5
3
Atsauksmes
100%
ieteica šo produktu
Ája 20
09/04/2025
Česká republika
Akcijas daļa
Verificēts pircējs
Žehlička je super nemusí se hlídat teplota , je bez problémů
Plusi
Super funkce
Mīnusi
Zatím nejsou
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Azur 8000 Series DST8041/80 Napařovací žehlička
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Azur 8000 Series DST8041/80 Napařovací žehlička
Žehla 666
08/04/2025
Česká republika
Akcijas daļa
Verificēts pircējs
Bez problémů.
Polo automatická žehlička, nemusím upravovat teploty, nastavení automatický.
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Azur 8000 Series DST8041/80 Napařovací žehlička
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Azur 8000 Series DST8041/80 Napařovací žehlička
Obilí
03/03/2024
Česká republika
Akcijas daļa
Verificēts pircējs
Skvělá žehlička.
Snadné žehlení bez nastavování teploty na různé druhy látek.
Plusi
Bez regulace teploty.
Mīnusi
Nic.
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Azur 8000 Series DST8041/80 Napařovací žehlička
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Azur 8000 Series DST8041/80 Napařovací žehlička