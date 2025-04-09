ProduktiAtbalsts

10% atlaide pirmajam pasūtījumam

30 dienu atgriešana

Piegāde 3-4 darba dienu laikā

Interneta veikals

Visas sērijas

  • Lieliski rezultāti vienā piegājienā
  • Lieliski rezultāti vienā piegājienā
  • Lieliski rezultāti vienā piegājienā
  • Lieliski rezultāti vienā piegājienā
  • Lieliski rezultāti vienā piegājienā
  • Lieliski rezultāti vienā piegājienā
  • Lieliski rezultāti vienā piegājienā
  • Lieliski rezultāti vienā piegājienā
  • Lieliski rezultāti vienā piegājienā
  • Lieliski rezultāti vienā piegājienā
  • Lieliski rezultāti vienā piegājienā
  • Lieliski rezultāti vienā piegājienā
  • Lieliski rezultāti vienā piegājienā
  • Lieliski rezultāti vienā piegājienā
  • Lieliski rezultāti vienā piegājienā
  • Lieliski rezultāti vienā piegājienā
  • Lieliski rezultāti vienā piegājienā
  • Lieliski rezultāti vienā piegājienā
  • Lieliski rezultāti vienā piegājienā
  • Lieliski rezultāti vienā piegājienā

Azur 8000. sērijaTvaika gludeklis

DST8041/80

5
| (3) Atsauksmes | 100% ieteica šo produktu

2 Godalgas

Lieliski rezultāti vienā piegājienā
Jaudīga gludināšana, izmantojot mūsu jauno Philips Azure 8000. sērijas gludekli. 260q turbo tvaika sistēma sniedz iespēju vienā piegājienā izgludināt pat ļoti saburzītus audumus. Sāciet ļoti īsā laikā ar 3000 W lielu jaudu un sasniedziet lieliskus rezultātus ar spēcīgu un nepārtrauktu tvaika plūsmu.
Skatīt visas priekšrocības
Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

Pasaulē vadošais gludināšanas preču zīmols

Spēcīgs tvaiks ar viedu jaudu

Lieliski rezultāti vienā piegājienā

  • 3000 W jauda

  • 90 g/min nepārtraukta tvaika padeve

  • 260 g turbo tvaika padeves pastiprināšana

  • Garantēta aizsardz. pret piededzināšanu

Viens temperatūras iestatījums, garantēta aizsardzība pret piededzināšanu

Viens temperatūras iestatījums, garantēta aizsardzība pret piededzināšanu

Viens optimāls iestatījums visiem gludināmiem audumiem. Garantēta aizsardzība pret piededzināšanu. Pateicoties OptimalTEMP tehnoloģijai, garantējam, ka šis gludeklis nekad nesadedzinās nevienu gludināmu audumu, un varēsi droši gludināt visu — no džinsa līdz zīdam, no lina līdz kašmiram jebkurā secībā, negaidot, kamēr temperatūra pielāgosies, un iepriekš nešķirojot apģērbus.

SteamGlide Elite gludināšanas virsma nodrošina izcilu slīdēšanu un izturību

SteamGlide Elite gludināšanas virsma nodrošina izcilu slīdēšanu un izturību

Īpaši gludā SteamGlide Elite gludināšanas virsma viegli slīd pār apģērbu, ir izturīga, noturīga pret skrāpējumiem, viegli tīrāma un saudzē audumu.

Gludini bez pūlēm, izmantojot viedu, automātisku tvaika plūsmu

Gludini bez pūlēm, izmantojot viedu, automātisku tvaika plūsmu

Nodrošina, lai gludināšana tiktu veikta ātri un ar minimālu piepūli, izmantojot jauno kustības sensoru tehnoloģiju, kas atpazīst, kad gludeklis tiek pārvietots, lai automātiski atbrīvotu tvaiku.

Tehniskā specifikācija

Palīdzība saistībā ar šo produktu

Skatiet bieži uzdotos jautājumus, lietotāja rokasgrāmatas, drošības informāciju un padomus

Godalgas

  • Award image VRS_PBTAWARD12
  • Award image VRS_PBTAWARD13

Atsauksmes

Šīs atsauksmes pārvalda Bazaarvoice, un tās atbilst Bazaarvoice autentiskuma politikai, kuru atbalsta krāpšanas apkarošanas tehnoloģija un cilvēka veikta analīze. Sīkāka informācija ir pieejama
Klientu viedokļi produktu un zvaigžņu vērtējumu veidā ir noderīgi visiem. Tie palīdz uzzināt vairāk par produktu un pieņemt pirkuma lēmumu. Ikviens klients, kurš ir iegādājies produktu tiešsaistē vai veikalā, var iesniegt atsauksmi

5.0

no 5

3

Atsauksmes

100%

ieteica šo produktu

4
3
2
1

09/04/2025

Česká republika

Česká republika

Verificēts pircējs

Žehlička je super nemusí se hlídat teplota , je bez problémů

Plusi

Super funkce

Mīnusi

Zatím nejsou

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Azur 8000 Series DST8041/80 Napařovací žehlička

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Azur 8000 Series DST8041/80 Napařovací žehlička

08/04/2025

Česká republika

Česká republika

Verificēts pircējs

Bez problémů.

Polo automatická žehlička, nemusím upravovat teploty, nastavení automatický.

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Azur 8000 Series DST8041/80 Napařovací žehlička

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Azur 8000 Series DST8041/80 Napařovací žehlička

03/03/2024

Česká republika

Česká republika

Verificēts pircējs

Skvělá žehlička.

Snadné žehlení bez nastavování teploty na různé druhy látek.

Plusi

Bez regulace teploty.

Mīnusi

Nic.

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Azur 8000 Series DST8041/80 Napařovací žehlička

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Azur 8000 Series DST8041/80 Napařovací žehlička

Pieraksties Philips jaunumiem un saņem ekskluzīvus piedāvājumus

  • Piedāvājumi tikai biedriem.
  • Agrīna piekļuve pirkumiem.
  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.

Vēlos saņemt reklāmas paziņojumus par Philips produktiem, pakalpojumiem, notikumiem un akcijām – balstoties uz manām izvēlēm un uzvedību. Varu jebkurā laikā viegli atteikties!

  • Piedāvājumi tikai biedriem.
  • Agrīna piekļuve pirkumiem.
  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.