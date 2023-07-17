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DST8050/20
Pasaulē vadošais gludināšanas preču zīmols
3000 W jauda
100 g/min nepārtraukta tvaika padeve
260 g turbo tvaika padeves pastiprināšana
Aizsardzība pret piededzināšanu
Ātri uzsāc gludināšanu, jo gludeklis ir jaudīgs un ātri uzkarst.
Azur 8000. sērija nodrošina līdz pat 100 g/min jaudīgu un vienmērīgu tvaika padevi, lai ātrāk likvidētu burzījumus.
Ilgāka tvaika plūsma nodrošina vairāk jaudas grūti izgludināmu burzījumu likvidēšanai no biezākiem audumiem, piemēram, džinsa. Līdz 260 g turbo tvaika padeve, lai gludināšana būtu vēl jaudīgāka.
Godalgas
4.3
no 5
29
Atsauksmes
Олександр 1
17/07/2023
Україна
Akcijas daļa
Чудовий виріб
Легке та комфортне прасування, справляє враження електричний кабель- надійний та довгий
Plusi
Кабель, система подачі пару
Mīnusi
Не виявлено
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Azur серія 8000 DST8050/20 Парова праска
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Azur серія 8000 DST8050/20 Парова праска
Xeli
27/03/2026
България
Удесен продукт
Ползвам я от 1 година почти, страхотен продукт, едшнствената цабележка, че не цагрява мигновено, трябват и около 5 минути
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Azur от серия 8000 DST8050/20 Парна ютия
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Azur от серия 8000 DST8050/20 Парна ютия
Ivy*
30/07/2025
Česká republika
Akcijas daļa
Verificēts pircējs
Spokojenost
Super žehlička, nemusím řešit nastavení teploty a jen žehlím :-) a opravdu žádný materiál není problém a nestalo se, že bych něco spálila či jinak poškodila. S funkčností žehličky jsem naprosto spokojená. Jediná maličkatá "závada" je, že šňůra nejde omotat kolem žehličky...či jinak pevně smotat při ukládání žehličky. U minulé žehličky jsem šňůru omotala a nikde šňůra nepřekážela a žehlička tím byla skladnější. Vyřešila jsem to suchým zipem, kterým smotanou šňůru omotám.
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Azur 8000 Series DST8050/20 Parní žehlička
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Azur 8000 Series DST8050/20 Parní žehlička