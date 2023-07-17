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  • Lielisks rezultāts vienā piegājienā
  • Lielisks rezultāts vienā piegājienā
  • Lielisks rezultāts vienā piegājienā
  • Lielisks rezultāts vienā piegājienā
  • Lielisks rezultāts vienā piegājienā
  • Lielisks rezultāts vienā piegājienā
  • Lielisks rezultāts vienā piegājienā
  • Lielisks rezultāts vienā piegājienā
  • Lielisks rezultāts vienā piegājienā
  • Lielisks rezultāts vienā piegājienā
  • Lielisks rezultāts vienā piegājienā
  • Lielisks rezultāts vienā piegājienā
  • Lielisks rezultāts vienā piegājienā
  • Lielisks rezultāts vienā piegājienā
  • Lielisks rezultāts vienā piegājienā
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Azur 8000. sērijaTvaika gludeklis

DST8050/20

4.3
| (29) Atsauksmes

2 Godalgas

Lielisks rezultāts vienā piegājienā
Jaudīga gludināšana, izmantojot mūsu jauno Philips Azure 8000. sērijas gludekli. 260 g turbo tvaika sistēma sniedz iespēju vienā piegājienā izgludināt pat ļoti saburzītus audumus. 3000 W lielā jauda ar spēcīgu un nepārtrauktu tvaika plūsmu ļauj ātri uzsākt gludināšanu un sasniegt lielisku rezultātu.
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Pasaulē vadošais gludināšanas preču zīmols

Spēcīgs tvaiks ar viedu jaudu

Lielisks rezultāts vienā piegājienā

  • 3000 W jauda

  • 100 g/min nepārtraukta tvaika padeve

  • 260 g turbo tvaika padeves pastiprināšana

  • Aizsardzība pret piededzināšanu

3000 W ātrai uzkarsēšanai un jaudīgai veiktspējai

3000 W ātrai uzkarsēšanai un jaudīgai veiktspējai

Ātri uzsāc gludināšanu, jo gludeklis ir jaudīgs un ātri uzkarst.

Līdz pat 100 g/min spēcīga nepārtraukta tvaika padeve

Līdz pat 100 g/min spēcīga nepārtraukta tvaika padeve

Azur 8000. sērija nodrošina līdz pat 100 g/min jaudīgu un vienmērīgu tvaika padevi, lai ātrāk likvidētu burzījumus.

260 g turbo tvaika funkcija tiek galā ar visnoturīgākajiem burzījumiem

260 g turbo tvaika funkcija tiek galā ar visnoturīgākajiem burzījumiem

Ilgāka tvaika plūsma nodrošina vairāk jaudas grūti izgludināmu burzījumu likvidēšanai no biezākiem audumiem, piemēram, džinsa. Līdz 260 g turbo tvaika padeve, lai gludināšana būtu vēl jaudīgāka.

Tehniskā specifikācija

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Godalgas

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Atsauksmes

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4.3

no 5

29

Atsauksmes

4

17/07/2023

Україна

Україна

Чудовий виріб

Легке та комфортне прасування, справляє враження електричний кабель- надійний та довгий

Plusi

Кабель, система подачі пару

Mīnusi

Не виявлено

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Azur серія 8000 DST8050/20 Парова праска

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Azur серія 8000 DST8050/20 Парова праска

27/03/2026

България

България

Удесен продукт

Ползвам я от 1 година почти, страхотен продукт, едшнствената цабележка, че не цагрява мигновено, трябват и около 5 минути

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Azur от серия 8000 DST8050/20 Парна ютия

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Azur от серия 8000 DST8050/20 Парна ютия

30/07/2025

Česká republika

Česká republika

Verificēts pircējs

Spokojenost

Super žehlička, nemusím řešit nastavení teploty a jen žehlím :-) a opravdu žádný materiál není problém a nestalo se, že bych něco spálila či jinak poškodila. S funkčností žehličky jsem naprosto spokojená. Jediná maličkatá "závada" je, že šňůra nejde omotat kolem žehličky...či jinak pevně smotat při ukládání žehličky. U minulé žehličky jsem šňůru omotala a nikde šňůra nepřekážela a žehlička tím byla skladnější. Vyřešila jsem to suchým zipem, kterým smotanou šňůru omotám.

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Azur 8000 Series DST8050/20 Parní žehlička

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Azur 8000 Series DST8050/20 Parní žehlička

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  • Agrīna piekļuve pirkumiem.
  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.