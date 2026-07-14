30 dienu atgriešana
Piegāde 3-4 darba dienu laikā
DST8070/80
Pasaulē vadošais gludināšanas preču zīmols
3000 W jauda
110 g/min nepārtraukta tvaika padeve
260 g turbo papildu tvaiks
Aizsardzība pret piededzināšanu
Viens optimāls iestatījums visiem gludināmiem audumiem. Garantēta aizsardzība pret piededzināšanu. Pateicoties OptimalTEMP tehnoloģijai, garantējam, ka šis gludeklis nekad nesadedzinās nevienu gludināmu audumu, un varēsi droši gludināt visu — no džinsa līdz zīdam, no lina līdz kašmiram jebkurā secībā, negaidot, kamēr temperatūra pielāgosies, un iepriekš nešķirojot apģērbus.
Īpaši gludā SteamGlide Elite gludināšanas virsma viegli slīd pār apģērbu, ir izturīga, noturīga pret skrāpējumiem, viegli tīrāma un saudzē audumu.
Nodrošina, lai gludināšana tiktu veikta ātri un ar minimālu piepūli, izmantojot jauno kustības sensoru tehnoloģiju, kas atpazīst, kad gludeklis tiek pārvietots, lai automātiski atbrīvotu tvaiku.
Godalgas
5.0
no 5
1
Apskats
Števka
14/07/2026
Slovensko
Rýchlo, kvalitne, bez námahy
Je super 👍, rýchlo, jednoducho a dobre vyžehlené všetky druhy materiálov ⬆️. Nemusí sa nastavovať teplota. Jediné mínus, že má veľkú "spotrebu" vody 😔
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Séria Azur 8000 DST8070/80 Steam Iron
Date of Use 2026-07-01
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Séria Azur 8000 DST8070/80 Steam Iron
Date of Use 2026-07-01