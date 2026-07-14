ProduktiAtbalsts

10% atlaide pirmajam pasūtījumam

30 dienu atgriešana

Piegāde 3-4 darba dienu laikā

Interneta veikals

Visas sērijas

  • Lielisks rezultāts vienā piegājienā
  • Lielisks rezultāts vienā piegājienā
  • Lielisks rezultāts vienā piegājienā
  • Lielisks rezultāts vienā piegājienā
  • Lielisks rezultāts vienā piegājienā
  • Lielisks rezultāts vienā piegājienā
  • Lielisks rezultāts vienā piegājienā
  • Lielisks rezultāts vienā piegājienā
  • Lielisks rezultāts vienā piegājienā
  • Lielisks rezultāts vienā piegājienā
  • Lielisks rezultāts vienā piegājienā
  • Lielisks rezultāts vienā piegājienā
  • Lielisks rezultāts vienā piegājienā
  • Lielisks rezultāts vienā piegājienā
  • Lielisks rezultāts vienā piegājienā
  • Lielisks rezultāts vienā piegājienā
  • Lielisks rezultāts vienā piegājienā
  • Lielisks rezultāts vienā piegājienā
  • Lielisks rezultāts vienā piegājienā
  • Lielisks rezultāts vienā piegājienā
  • Lielisks rezultāts vienā piegājienā
  • Lielisks rezultāts vienā piegājienā

Azur 8000. sērijaTvaika gludeklis

DST8070/80

5
| (1) Apskats

2 Godalgas

Lielisks rezultāts vienā piegājienā
Gludināšana ir jaudīga ar mūsu jauno Philips Azure 8000. sērijas gludekli. 260 g turbo tvaika sistēma sniedz iespēju vienā piegājienā izgludināt pat ļoti saburzītus audumus. 3000 W lielā jauda ar spēcīgu un nepārtrauktu tvaika plūsmu ļauj ātri uzsākt gludināšanu un sasniegt lielisku rezultātu.
Skatīt visas priekšrocības
Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

Pasaulē vadošais gludināšanas preču zīmols

Spēcīgs tvaiks ar viedu jaudu

Lielisks rezultāts vienā piegājienā

  • 3000 W jauda

  • 110 g/min nepārtraukta tvaika padeve

  • 260 g turbo papildu tvaiks

  • Aizsardzība pret piededzināšanu

Viens temperatūras iestatījums, garantēta aizsardzība pret piededzināšanu

Viens temperatūras iestatījums, garantēta aizsardzība pret piededzināšanu

Viens optimāls iestatījums visiem gludināmiem audumiem. Garantēta aizsardzība pret piededzināšanu. Pateicoties OptimalTEMP tehnoloģijai, garantējam, ka šis gludeklis nekad nesadedzinās nevienu gludināmu audumu, un varēsi droši gludināt visu — no džinsa līdz zīdam, no lina līdz kašmiram jebkurā secībā, negaidot, kamēr temperatūra pielāgosies, un iepriekš nešķirojot apģērbus.

SteamGlide Elite gludināšanas virsma nodrošina izcilu slīdēšanu un izturību

SteamGlide Elite gludināšanas virsma nodrošina izcilu slīdēšanu un izturību

Īpaši gludā SteamGlide Elite gludināšanas virsma viegli slīd pār apģērbu, ir izturīga, noturīga pret skrāpējumiem, viegli tīrāma un saudzē audumu.

Gludini bez pūlēm, izmantojot viedu, automātisku tvaika plūsmu

Gludini bez pūlēm, izmantojot viedu, automātisku tvaika plūsmu

Nodrošina, lai gludināšana tiktu veikta ātri un ar minimālu piepūli, izmantojot jauno kustības sensoru tehnoloģiju, kas atpazīst, kad gludeklis tiek pārvietots, lai automātiski atbrīvotu tvaiku.

Tehniskā specifikācija

Palīdzība saistībā ar šo produktu

Skatiet bieži uzdotos jautājumus, lietotāja rokasgrāmatas, drošības informāciju un padomus

Godalgas

  • Award image VRS_PBTAWARD12
  • Award image VRS_PBTAWARD13

Atsauksmes

Šīs atsauksmes pārvalda Bazaarvoice, un tās atbilst Bazaarvoice autentiskuma politikai, kuru atbalsta krāpšanas apkarošanas tehnoloģija un cilvēka veikta analīze. Sīkāka informācija ir pieejama
Klientu viedokļi produktu un zvaigžņu vērtējumu veidā ir noderīgi visiem. Tie palīdz uzzināt vairāk par produktu un pieņemt pirkuma lēmumu. Ikviens klients, kurš ir iegādājies produktu tiešsaistē vai veikalā, var iesniegt atsauksmi

5.0

no 5

1

Apskats

4
3
2
1

14/07/2026

Slovensko

Slovensko

Rýchlo, kvalitne, bez námahy

Je super 👍, rýchlo, jednoducho a dobre vyžehlené všetky druhy materiálov ⬆️. Nemusí sa nastavovať teplota. Jediné mínus, že má veľkú "spotrebu" vody 😔

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Séria Azur 8000 DST8070/80 Steam Iron

Date of Use 2026-07-01

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Séria Azur 8000 DST8070/80 Steam Iron

Date of Use 2026-07-01

Pieraksties Philips jaunumiem un saņem ekskluzīvus piedāvājumus

  • Piedāvājumi tikai biedriem.
  • Agrīna piekļuve pirkumiem.
  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.

Vēlos saņemt reklāmas paziņojumus par Philips produktiem, pakalpojumiem, notikumiem un akcijām – balstoties uz manām izvēlēm un uzvedību. Varu jebkurā laikā viegli atteikties!

  • Piedāvājumi tikai biedriem.
  • Agrīna piekļuve pirkumiem.
  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.