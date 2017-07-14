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Izbeigta ražošana

Philips Fideliodokstacijas skaņas sistēma

DTM5095/12

4

| (1) Apskats | 100% ieteica šo produktu

Klausieties mūziku no iPod/iPhone/iPad bezvadu tīklā

Klausieties mūziku bezvadu tīklā ar Bluetooth®. Šī Philips dokstacija atskaņo mūziku arī no kompaktdiskiem vai iPod/iPad/iPhone, izmantojot Lightning savienotāju, nodrošinot plašu, aizraujošu un kristāldzidru skanējumu – pateicoties LivingSound un Pure Digital.

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Pārņemti ar skaņu

Klausieties mūziku no iPod/iPhone/iPad bezvadu tīklā

  • Bluetooth

  • ar Lightning savienotāju

Ātra uzlāde un mūzikas atskaņošana, izmantojot Lightning savienotāju

Ātra uzlāde un mūzikas atskaņošana, izmantojot Lightning savienotāju

Baudiet savu iecienīto mūziku, vienlaikus uzlādējot iPod/iPhone/iPad ar jauno Lightning savienotāju! Vienkārši dokojiet to tieši skaļrunī, lai atskaņotu savas izvēlētās dziesmas ar satriecošu skaņas kvalitāti. Tas uzlādē jūsu ierīci atskaņošanas laikā, tāpēc jums nav jāuztraucas par akumulatora izlādēšanos.

Mūzikas straumēšana bezvadu tīklā ar Bluetooth

Mūzikas straumēšana bezvadu tīklā ar Bluetooth

Bluetooth ir neliela diapazona bezvadu sakaru tehnoloģija, kas ir vienkārša un energoefektīva. Tehnoloģija nodrošina vienkāršu bezvadu savienojumu ar iPod/iPhone/iPad vai citām Bluetooth ierīcēm, piemēram, viedtālruņiem, planšetdatoriem vai pat klēpjdatoriem. Šajā skaļrunī bezvadu tīklā varat klausīties gan savu iecienīto mūziku, gan video un spēļu skaņu.

LivingSound plašākai, telpiskākai stereo skaņai

LivingSound plašākai, telpiskākai stereo skaņai

Philips patentam pieteiktā LivingSound tehnoloģija ievērojami paplašina vislabākās dzirdamības zonu (ideālo klausīšanās vietu telpā), līdz ar to varat baudīt patiesi telpisku mūziku lielākā zonā. Apvienojot dažādus skaņas procesus, LivingSound atjauno skaņu telpas bagātīgumu un telpiskās detaļas, kādas kompaktā stereo sistēmā bieži pazūd. Rezultāts ir vēl izvērstāka dzirdamības zona nekā to varēja paredzēt — tā ir plaši un vienmērīgi izkliedēta telpā. Tagad mūzikas baudījumu vairs neierobežo tradicionāli šaura zona. Baudiet optimālu stereo skaņu lielākā platībā.

Tehniskā specifikācija

Palīdzība saistībā ar šo produktu

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Atsauksmes

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4.0

no 5

1

Apskats

100%

ieteica šo produktu

5
3
2
1

14/07/2017

Polska

Polska

dobry sprzęt do pokoju dziecka

dobrze grająca i zdecydowanie ładnie wyglądająca wieża. Użytkuję ją ponad 4 lata. Jedyna wada to zacinający się od pewnego czasu czytnik CD

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par DTM5095 wieża z podstawką dokującą

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par DTM5095 wieża z podstawką dokującą

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  • Īpaši piedāvājumi tikai biedriem.
  • 10% atlaide pirmajam pasūtījumam
  • Agrīna piekļuve pirkumiem.
  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.
  • Piegāde 3-4 darba dienu laikā