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Klausieties mūziku no iPod/iPhone/iPad bezvadu tīklā
Klausieties mūziku bezvadu tīklā ar Bluetooth®. Šī Philips dokstacija atskaņo mūziku arī no kompaktdiskiem vai iPod/iPad/iPhone, izmantojot Lightning savienotāju, nodrošinot plašu, aizraujošu un kristāldzidru skanējumu – pateicoties LivingSound un Pure Digital.
Bluetooth
ar Lightning savienotāju
Baudiet savu iecienīto mūziku, vienlaikus uzlādējot iPod/iPhone/iPad ar jauno Lightning savienotāju! Vienkārši dokojiet to tieši skaļrunī, lai atskaņotu savas izvēlētās dziesmas ar satriecošu skaņas kvalitāti. Tas uzlādē jūsu ierīci atskaņošanas laikā, tāpēc jums nav jāuztraucas par akumulatora izlādēšanos.
Bluetooth ir neliela diapazona bezvadu sakaru tehnoloģija, kas ir vienkārša un energoefektīva. Tehnoloģija nodrošina vienkāršu bezvadu savienojumu ar iPod/iPhone/iPad vai citām Bluetooth ierīcēm, piemēram, viedtālruņiem, planšetdatoriem vai pat klēpjdatoriem. Šajā skaļrunī bezvadu tīklā varat klausīties gan savu iecienīto mūziku, gan video un spēļu skaņu.
Philips patentam pieteiktā LivingSound tehnoloģija ievērojami paplašina vislabākās dzirdamības zonu (ideālo klausīšanās vietu telpā), līdz ar to varat baudīt patiesi telpisku mūziku lielākā zonā. Apvienojot dažādus skaņas procesus, LivingSound atjauno skaņu telpas bagātīgumu un telpiskās detaļas, kādas kompaktā stereo sistēmā bieži pazūd. Rezultāts ir vēl izvērstāka dzirdamības zona nekā to varēja paredzēt — tā ir plaši un vienmērīgi izkliedēta telpā. Tagad mūzikas baudījumu vairs neierobežo tradicionāli šaura zona. Baudiet optimālu stereo skaņu lielākā platībā.
4.0
no 5
1
Apskats
100%
ieteica šo produktu
MZet
14/07/2017
Polska
dobry sprzęt do pokoju dziecka
dobrze grająca i zdecydowanie ładnie wyglądająca wieża. Użytkuję ją ponad 4 lata. Jedyna wada to zacinający się od pewnego czasu czytnik CD
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par DTM5095 wieża z podstawką dokującą
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par DTM5095 wieża z podstawką dokującą