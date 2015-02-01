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Izbeigta ražošana

dokstacijas skaņas sistēma

DTM5096/12

3.3

| (3) Atsauksmes

Skaņas augstākā māksla

Klausieties mūziku, izmantojot augstas kvalitātes bezvadu Bluetooth® straumēšanu, kompaktdisku atskaņošanu, iPod, iPad un iPhone savienojamību ar DualDock, vai pievienojiet ierīci Aux ieejai. Šī visaptverošā 3.1 sistēma ir viss nepieciešamais jaudīgam skanējumam.

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Pārņemti ar skaņu

Skaņas augstākā māksla

  • Bluetooth®

200 W RMS kopējā izejas jauda

200 W RMS kopējā izejas jauda

Šai sistēmai ir 200 W RMS kopējā izejas jauda. RMS ir signāla efektīvā vērtība, kas ir audio jaudas tipisks raksturlielums jeb elektroenerģija, kādu skandas saņem no skaņas pastiprinātāja un ko mēra vatos. Elektroenerģijas daudzums, kādu saņem skanda, un skandas jutība nosaka ģenerēto skaņas jaudu. Jo lielāka jauda vatos, jo spēcīgāka ir skaļruņa atskaņotā skaņa.

Atskaņojiet MP3-CD, CD un CD-R/RW

Atskaņojiet MP3-CD, CD un CD-R/RW

MP3 — MPEG 1 formāta 7,6 cm (3 collu) audio atskaņotājs. MP3 ir revolucionāra saspiešanas tehnoloģija, kas līdz desmit reizēm samazina apjomīgus digitālos mūzikas failus, krasi nepasliktinot to skaņas kvalitāti. MP3 ir kļuvis par standarta audio saspiešanas formātu, ko lieto globālajā tīmeklī un kas nodrošina ātru un vienkāršu audio failu pārsūtīšanu.

FM digitālā regulēšana ar iepriekšējiem iestatījumiem

FM digitālā regulēšana ar iepriekšējiem iestatījumiem

Digitālais FM radio piedāvā papildu mūzikas iespējas jūsu mūzikas kolekcijai Philips audio sistēmā. Vienkārši noregulējiet staciju, kuru vēlaties iepriekšēji iestatīt, nospiediet un turiet nospiestu iepriekšējās iestatīšanas pogu, lai saglabātu frekvenci atmiņā. Ar iepriekš iestatītām radio stacijām, ko var saglabāt atmiņā, varat ātri piekļūt savai iecienītajai radio stacijai, ik reizi neregulējot frekvences manuāli.

Tehniskā specifikācija

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Atsauksmes

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3.3

no 5

3

Atsauksmes

3
2

01/02/2015

Česká republika

Česká republika

velmi spokojen

Když jsem si ho přivezl bohužel nedobíjel iphone5, nicméně reklamace byla vyřízena výměnou za nový a ten maká na 1.

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par DTM5096 dokovací hudební systém

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par DTM5096 dokovací hudební systém

10/09/2017

Polska

Polska

Bardzo dobry produkt, ale...

...jest jeden element, którego producent nie przemyślał, a mianowicie spód wieży, a konkretnie miejsce łączenia podstawy z wieżą. Jest to pilśniowa deska, która w trakcie transportu może ulec bardzo łatwo poważnemu uszkodzeniu. W wyniku tego uszkodzenia sprzęt może być pochylony i niestabilny. Zaś koszt naprawy jest wysoki, ponieważ jest to część zintegrowania z głośnikiem, w skutek czego trzeba wymieniać za duże pieniądze całą obudowę. Na szczęście nie wpływa to na ogólne funkcjonowanie całego produktu. Wieża przy niewielkim stopniu głośności gra czysto i potężnie zarazem. Jeśli ktoś szuka możliwości słuchania mptrójek bez konieczności włączania komputera, to jest to bardzo dobre rozwiązanie. W dodatku można przenosić wieżę w dowolne miejsce, w którym jest źródło prądu, co jest jego dodatkową zaletą.

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Šī atsauksme tika uzrakstīta par DTM5096 wieża z podstawką dokującą

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par DTM5096 wieża z podstawką dokującą

26/11/2013

Česká republika

Česká republika

chyba při přehrávání CD

Tato recenze se týká předchozího modelu, který již v nabídce společnosti Philips není, tj. DCM5090. Při přehrávání originálních CD dochází k naprosto nežádoucímu vkládání mezer mezi tracky, a to i tam, kde v nahrávce tracky na sebe plynule navazují. Navíc mezera je vložena způsobem, kterému naprosto nerozumím. Konec tracku je useknutý, pak je vložena mezera a nakonec dozní konec tracku. Tímto způsobem jsou nahrávky např. oper znehodnoceny zcela zásadně.

Šī atsauksme tika uzrakstīta par DTM5096 dokovací hudební systém

Šī atsauksme tika uzrakstīta par DTM5096 dokovací hudební systém

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  • Īpaši piedāvājumi tikai biedriem.
  • 10% atlaide pirmajam pasūtījumam
  • Agrīna piekļuve pirkumiem.
  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.
  • Piegāde 3-4 darba dienu laikā