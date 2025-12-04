6 dzērieni
LatteGo
Balts un spoži melns
Nobaudiet 5 populāru recepšu kafijas dzērienus, sākot ar klasisko espreso, parasto melno, kapučīno, latte macchiato un beidzot ar atdzesētu kafiju ar nevainojamām putiņām, aromātu un temperatūru. Ir pieejams arī karsts ūdens tējai. Mūsu unikālā pagatavošanas sistēma ar lēnu plūsmu un zemāku temperatūru nevainojami izvelk no pupiņām garšu un aromātu. Pievienojiet savam dzērienam ledus kubiņus un izbaudiet garšīgu atdzesēto kafiju bez kompromisiem attiecībā uz kafijas stiprumu.
Mūsu patentētā SilentBrew tehnoloģija samazina aparāta trokšņus, lai aromātiskās kafijas gatavošanas process kļūtu vēl patīkamāks. Izmantojot skaņas ekranēšanu un klusu malšanu, mūsu kafijas aparāti rada par 40% mazāk trokšņa nekā iepriekšējie modeļi, un tiem ir Quiet Mark sertifikāts.
Nomainot filtru, tiklīdz automātā parādījies attiecīgs norādījums, nevajadzēs atkaļķot ierīci līdz 5000 tasīšu**, un kafijas pagatavošanai tiks izmantots dzidrs un attīrīts ūdens.
Izprotiet produktu atsauksmes
4.7
no 5
371
Atsauksmes
97%
ieteica šo produktu
CBeTkA
04/12/2025
Latvija
Verificēts pircējs
Izcils produkts
Ļoti apmierināta ar kafijas aparātu. Strādā izcili
Plusi
Viegli apkopoti un izmantot
Mīnusi
Nav
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par 3300. sērija EP3341/50 Espreso kafijas automāts
Dalehh
18/06/2025
Latvija
Philips darbinieks
Philips 3300 sērijas espresso aparāts pārsteidz ar vienkāršu lietošanu un izcilu kafijas garšu! Ideāls risinājums kafijas cienītājiem, kas novērtē kvalitāti un ātrumu ikdienā. Noteikti iesaku! ☕️👌
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par 3300. sērija EP3347/90 Espreso kafijas automāts
Bulka025
22/12/2024
Latvija
Super kafijas automāts
Fantastisks kafijas automāts! Kluss ka bitīte. Daudz garšígu un patīkamu izvēļu rīta kafijai!
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par 3300. sērija EP3349/70 Espreso kafijas automāts
Vadoties pēc Vācijas patērētāju pētījuma datiem, kur salīdzināti pasaulē vadošie ar vienu pieskārienu izmantojamie (kafija + piens) pilnībā automātiskie espreso automāti (2023. gads).
Balstoties uz 8 filtru nomaiņas reizēm, kā norādīts aparātā. Faktiskais tasīšu skaits ir atkarīgs no izvēlētajiem kafijas dzērieniem, skalošanas un tīrīšanas biežuma.