Jauns
Kafejnīcas kvalitāte ar BrewExtract tehnoloģiju
Krēmīgas piena putas ar LatteGo Pro
Vairāk nekā 50 karstu un aukstu dzērienu katram noskaņojumam
Ērta tīrīšana
Viegli lietojams intuitīvs displejs
Kāds ir intensīvas garšas noslēpums? Mūsu BrewExtract tehnoloģija katram dzērienam izmanto un saspiež lielāku pupiņu devu*, lai radītu ne ar ko nesajaucamo kafejnīcas kafijas garšu. Vai vēlies iegūt precīzi iecienīto stiprumu? Pielāgo dzērienu, izvēloties vienu no 7 intensitātes līmeņiem.
Kafejnīcas līmeņa kvalitāte nozīmē arī krēmīgas piena putas – gan karstas, gan aukstas. No kapučīno līdz ledus latei – mūsu piena putošanas sistēma LatteGo Pro nodrošina kafejnīcas līmeņa kvalitāti gan no govs, gan augu piena dzērieniem. Piena sistēmu drīkst mazgāt trauku mazgājamajā mašīnā, un, tā kā tai nav caurulīšu, tekošā ūdenī to var iztīrīt mazāk nekā 10 sekunžu laikā. Izbaudi nevainojamas putas ar mūsu kafijas automāta LatteGo Pro novatorisko piena putotāju!
Izpēti vairāk nekā 50 karstu un aukstu kafijas dzērienu – no bagātīgiem espreso līdz atsvaidzinošiem aukstiem dzērieniem. Šis karsto un auksto kafijas dzērienu automāts ir ideāls risinājums ģimenēm un kafijas cienītājiem, kas vēlas ieviest kafejnīcas plašo dzērienu klāstu savās mājās.
Izprotiet produktu atsauksmes
4.9
no 5
82
Atsauksmes
98%
ieteica šo produktu
Kripatiņa
05/02/2026
Latvija
Jauns kafijmīlis
Darbi runā skaļāk par vārdiem. 😊 Kopš mums mājās ir šis kafijas automāts, es arī sāku dzert kafiju. Man šķita, ka kafija nav mans dzēriens, bet izdevās atrast to dzērienu, kas man garšo!
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Café Aromis 8000. sērija EP8757/20 Philips espreso automāts
Vīrs
03/02/2026
Latvija
Iesaku, patīk
Viss ļoti labi, patīk, un tik kluss, elegants! Ļoti ērti izvēlēties dzērienus, ērts displejs, katrs var saregulēt kafiju tieši pēc savām vēlmēm un sev saglabāt. Plaša dzērienu izvēle. Arī tīrīšana ļoti ērta, ir atgādinājums, kad tas jādara, kas ir ļoti ērti un neļauj aizmirst iztīrīt.
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Café Aromis 8000. sērija EP8757/20 Philips espreso automāts
jurs98
29/01/2026
Latvija
baudu klusumu
Pārsteidza, tas cik kluss ir šis aparāts. Jaunais kafijas gatavošanas bloks ir viena no labakajām lietām, šim aparātam. Tagad pietiek to noskalot zem krāna un viss paveikts. Var aizmirst par regulārajām mazgāšanām un bloka kustīgo detaļu smērēšanu. Šim aparātam tas vairs nav jādara. Aparāts ir gudrs un ja kaut kas nav kārtībā, to pateiks ekrānā. Gaidu vasaru, kad varēšu izmēgināt ledus kafiju karstā laikā. Ik rīta rituāls ir pamosties, aplikācijā izvēlēties dzerienu, lai aparāts to jau ir pagatavojis, kad izkāpju no gultas. Protams iepriekšējā vakarā ir jāatceras nolikt kafijas krūze, lainir kur dzerienam ielīt.
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Café Aromis 8000. sērija EP8757/20 Philips espreso automāts
salīdzinot ar visiem citiem Philips espreso kafijas automātiem
Salīdzinot ar iepriekšējiem Philips espreso kafijas automātiem
Pamatojoties uz 8 filtru nomaiņu, kā norādīts automātā. Faktiskais tasīšu skaits ir atkarīgs no izvēlētajiem kafijas dzērieniem, skalošanas un tīrīšanas biežuma