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Izbeigta ražošana
EXP2540/02
Dinamiskais zemfrekvences skaņas pastiprinājums mūzikas baudījumu padara maksimālu, akcentējot mūzikas zemfrekvences skaņu saturu visā skaļuma iestatījumu diapazonā — ar vienu pieskārienu pogai! Ja ir iestatīts zems skaļuma līmenis, parasti apakšējās zemās frekvences vairs nav saklausāmas. Lai to novērstu, varat ieslēgt dinamisko zemfrekvences skaņas pastiprinājumu, tādējādi pastiprinot zemfrekvences skaņas līmeni. Varat baudīt nemainīgas kvalitātes skaņu pat niecīgā skaļumā.
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