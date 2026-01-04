ProduktiAtbalsts

10% atlaide pirmajam pasūtījumam

30 dienu atgriešana

Interneta veikals

  • Primārais attēls
  • Primārais attēls

Izbeigta ražošana

EXP2540/02

Skatīt visas priekšrocības
Dinamiskais zemfrekvences skaņas pastiprinājums dziļam un dramatiskam skanējumam

Dinamiskais zemfrekvences skaņas pastiprinājums dziļam un dramatiskam skanējumam

Dinamiskais zemfrekvences skaņas pastiprinājums mūzikas baudījumu padara maksimālu, akcentējot mūzikas zemfrekvences skaņu saturu visā skaļuma iestatījumu diapazonā — ar vienu pieskārienu pogai! Ja ir iestatīts zems skaļuma līmenis, parasti apakšējās zemās frekvences vairs nav saklausāmas. Lai to novērstu, varat ieslēgt dinamisko zemfrekvences skaņas pastiprinājumu, tādējādi pastiprinot zemfrekvences skaņas līmeni. Varat baudīt nemainīgas kvalitātes skaņu pat niecīgā skaļumā.

Tehniskā specifikācija

Palīdzība saistībā ar šo produktu

Skatiet bieži uzdotos jautājumus, lietotāja rokasgrāmatas, drošības informāciju un padomus

Atsauksmes

Pieraksties Philips jaunumiem un saņem ekskluzīvus piedāvājumus

  • Īpaši piedāvājumi tikai biedriem.
  • 10% atlaide pirmajam pasūtījumam
  • Agrīna piekļuve pirkumiem.
  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.
  • Piegāde 3-4 darba dienu laikā

Es vēlos saņemt reklāmas ziņojumus par Philips produktiem, pakalpojumiem, pasākumiem un akcijām, pamatojoties uz manām izvēlēm un darbībām. Es varu viegli atcelt abonementu jebkurā laikā!

  • Īpaši piedāvājumi tikai biedriem.
  • 10% atlaide pirmajam pasūtījumam
  • Agrīna piekļuve pirkumiem.
  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.
  • Piegāde 3-4 darba dienu laikā