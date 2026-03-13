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Rokas putekļsūcējs

Izbeigta ražošana

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Rokas putekļsūcējs

FC6050/99

Rokas putekļsūcējs

Izbeigta ražošana

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Rokasgrāmatas un dokumentācija

User Manual Philips Handheld vacuum cleaner FC6050/99

  • PDF fails, 866.4 kB
  • 13 March 2026

Īpaši izstrādāts Philips FC6050 (3,6 V) putekļsūcējs viegli tīra jebkurā vietā, pateicoties pagarinātajam uzgalim. FC6050 ir 3 jaudīgas uzlādējamas baterijas, kas dod efektīvu bezvadu brīvību.

  • PDF fails
  • 29 March 2026

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