10% atlaide pirmajam pasūtījumam
30 dienu atgriešana
Piegāde 3-4 darba dienu laikā
Interneta veikals
Rokas putekļsūcējs
Izbeigta ražošana
Atbalsts
FC6050/99
Doties uz veikalu
Piesakieties vai izveidojiet kontu
Tev būs tūlītēja piekļuve rokasgrāmatām, īpaši tev pielāgotam atbalstam un citām iespējām. Turklāt tas ir ātri un vienkārši.
User Manual Philips Handheld vacuum cleaner FC6050/99
Īpaši izstrādāts Philips FC6050 (3,6 V) putekļsūcējs viegli tīra jebkurā vietā, pateicoties pagarinātajam uzgalim. FC6050 ir 3 jaudīgas uzlādējamas baterijas, kas dod efektīvu bezvadu brīvību.
Visi (4)
Vai mana Philips putekļsūcēja piederumi ir saderīgi ar citiem modeļiem?
Kur atrodas Philips putekļsūcēja modeļa un sērijas numurs?
Kā iztīrīt Philips putekļsūcēja bez maisiņa tvertni
Kā tīrīt Philips putekļsūcēja filtrus?
Manam Philips putekļsūcējam ir zema sūkšanas jauda
Lietojot Philips putekļsūcēju, jūtami strāvas triecieni