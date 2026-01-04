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  • Vienkārša atbrīvošanās no dzīvnieku spalvām
  • Vienkārša atbrīvošanās no dzīvnieku spalvām
  • Vienkārša atbrīvošanās no dzīvnieku spalvām
  • Vienkārša atbrīvošanās no dzīvnieku spalvām
  • Vienkārša atbrīvošanās no dzīvnieku spalvām
  • Vienkārša atbrīvošanās no dzīvnieku spalvām
  • Vienkārša atbrīvošanās no dzīvnieku spalvām
  • Vienkārša atbrīvošanās no dzīvnieku spalvām
  • Vienkārša atbrīvošanās no dzīvnieku spalvām
  • Vienkārša atbrīvošanās no dzīvnieku spalvām

Izbeigta ražošana

PowerProSpieķveida putekļu sūcēja aksesuāru komplekts

FC6077/01

Vienkārša atbrīvošanās no dzīvnieku spalvām
Pilns komplekts ar piederumu mājdzīvnieku spalvu savākšanai, papildu filtru un birstes rullīti.
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Vienkārša atbrīvošanās no dzīvnieku spalvām

Uzgalis ērtai mājdzīvnieku spalvu savākšanai

Uzgalis ērtai mājdzīvnieku spalvu savākšanai

Uzgalis ērtai mājdzīvnieku spalvu savākšanai.

Birstes rullītis: rezerves birstes rullītis

Birstes rullītis: rezerves birstes rullītis

Rezerves birstes rullītis.

Filtrs: rezerves filtrs

Filtrs: rezerves filtrs

Rezerves filtrs.

Tehniskā specifikācija

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  • Agrīna piekļuve pirkumiem.
  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.