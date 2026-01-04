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Putekļsūcēja un mazg. birstes piederumi
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PowerPro Spieķveida putekļu sūcēja aksesuāru komplekts
Izbeigta ražošana
FC6077/01
Uzgalis ērtai mājdzīvnieku spalvu savākšanai.
Rezerves birstes rullītis.
Rezerves filtrs.
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