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Izbeigta ražošana
FC6093/01
Auto
12 V
Niķeļa metālhidrīda (NiMH) baterijas ir videi labvēlīgas. Tas nozīmē, ka tās nesatur ļoti toksiskus elementus, tādēļ ir videi mazāk kaitīgas. Turklāt NiMH baterijas ir ilgizturīgākas un nodrošina ilgstošu darbību.
HEPA filtrs nodrošina, ka sīkie putekļi un mikroskopiskie kaitēkļi paliek netīrumu nodalījumā.
Philips Mini Vac, ar tā spēcīgo motoru, ir ārkārtīgi kluss pateicoties tā pilnveidotajam dizainam. Komfortabls trokšņa līmenis ļauj Jums uzkopt māju jebkurā laikā.
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