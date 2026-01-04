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  • Pirmais pretalerģiskais Mini Vac putekļsūcējs no Philips
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  • Pirmais pretalerģiskais Mini Vac putekļsūcējs no Philips
  • Pirmais pretalerģiskais Mini Vac putekļsūcējs no Philips
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  • Pirmais pretalerģiskais Mini Vac putekļsūcējs no Philips

Izbeigta ražošana

MiniVacRokas putekļsūcējs

FC6093/01

Pirmais pretalerģiskais Mini Vac putekļsūcējs no Philips
Philips MiniVac Car 12 V FC6093/01 putekļsūcējam ir HEPA filtrs, kas aiztur pat vissīkākos putekļus. Tas ir ideāli piemērots lietošanai gan automašīnā, gan mājās. Tā baterija nodrošina bezvadu brīvību mājās, bet automašīnas kontaktspraudnis ļauj iegūt papildu laiku tīrīšanai automašīnā.
Skatīt visas priekšrocības

Ideāli piemērots jūsu mašīnai un mājai.

Pirmais pretalerģiskais Mini Vac putekļsūcējs no Philips

  • Auto

  • 12 V

“Zaļā” NiMH baterija, ilgizturīgāka veiktspēja

“Zaļā” NiMH baterija, ilgizturīgāka veiktspēja

Niķeļa metālhidrīda (NiMH) baterijas ir videi labvēlīgas. Tas nozīmē, ka tās nesatur ļoti toksiskus elementus, tādēļ ir videi mazāk kaitīgas. Turklāt NiMH baterijas ir ilgizturīgākas un nodrošina ilgstošu darbību.

HEPA filtrs, kas aiztur sīkos putekļus

HEPA filtrs, kas aiztur sīkos putekļus

HEPA filtrs nodrošina, ka sīkie putekļi un mikroskopiskie kaitēkļi paliek netīrumu nodalījumā.

Ārkārtīgi kluss

Ārkārtīgi kluss

Philips Mini Vac, ar tā spēcīgo motoru, ir ārkārtīgi kluss pateicoties tā pilnveidotajam dizainam. Komfortabls trokšņa līmenis ļauj Jums uzkopt māju jebkurā laikā.

Tehniskā specifikācija

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