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Izbeigta ražošana
4,8 V akumulators
Bez maisiņa, ciklonisks
Šaurais uzgalis, birste, gumijas suka
Mitrai un sausai skūšanai
Jūs varat glabāt Philips Mini Vac uz ērtas uzlādēšanas pamatnes, kas var būt piestiprināta pie sienas vai novietota uz galda. Tas nozīmē, ka Mini Vac, ar tā jaudīgo, atkārtoti uzlādējamo bateriju, ir vienmēr gatavs darbam.
Lai nodrošinātu optimālu, jaudīgu sūkšanu un nemainīgu tīrīšanas veiktspēju, bezmaisa cikloniskā gaisa plūsma notur netīrumus putekļsūcēja iekšpusē. Tā 2 pakāpju filtrēšanas sistēma nodrošina, ka pēc nokļūšanas putekļsūcējā netīrumi vairs nevar no tā izkļūt. Pirmais filtrs bloķē lielāko daļu netīrumu, kamēr otrs filtrs aiztur mazās netīrumu daļiņas.
Philips MiniVac aerodinamiskais uzgaļa dizains ir izveidots, lai nodrošinātu optimālu putekļu savākšanu, tostarp pat vissmalkāko putekļu daļiņu. Uzgaļa ergonomiskā forma palīdz iztīrīt pat visgrūtāk aizsniedzamās vietas.
4.5
no 5
13
Atsauksmes
85%
ieteica šo produktu
Джорджи
01/09/2022
България
Verificēts pircējs
Великолепен продукт
Страхотно устройство за малки пространства! Използвам го редовно в караваната!
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par MiniVac FC6142/01 Ръчна прахосмукачка
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par MiniVac FC6142/01 Ръчна прахосмукачка
Phil00
18/02/2021
България
Verificēts pircējs
Лека удобна, лесна за поддръжка
Върши чудесна работа за ежедневно събиране на двебни боклуци и течности. Понякога прах преминава зад филтъра през пространството между филтъра и кинтейнера, защото там няма уплътнение.
Plusi
Лек, удобен, мощен.
Mīnusi
Труден за попистване филтър. Пропуска прах..
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par MiniVac FC6142/01 Ръчна прахосмукачка
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par MiniVac FC6142/01 Ръчна прахосмукачка
keti55
19/06/2020
България
Лека при работа
Чисти добре и е лека при работа не тежи на ръката Докато се използва
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par MiniVac FC6142/01 Ръчна прахосмукачка
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par MiniVac FC6142/01 Ръчна прахосмукачка