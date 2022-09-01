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  • Jaudīgs MiniVac labākam tīrīšanas rezultātam
  • Jaudīgs MiniVac labākam tīrīšanas rezultātam
  • Jaudīgs MiniVac labākam tīrīšanas rezultātam
  • Jaudīgs MiniVac labākam tīrīšanas rezultātam
  • Jaudīgs MiniVac labākam tīrīšanas rezultātam
  • Jaudīgs MiniVac labākam tīrīšanas rezultātam
  • Jaudīgs MiniVac labākam tīrīšanas rezultātam
  • Jaudīgs MiniVac labākam tīrīšanas rezultātam
  • Jaudīgs MiniVac labākam tīrīšanas rezultātam
  • Jaudīgs MiniVac labākam tīrīšanas rezultātam
  • Jaudīgs MiniVac labākam tīrīšanas rezultātam
  • Jaudīgs MiniVac labākam tīrīšanas rezultātam
  • Jaudīgs MiniVac labākam tīrīšanas rezultātam
  • Jaudīgs MiniVac labākam tīrīšanas rezultātam
  • Jaudīgs MiniVac labākam tīrīšanas rezultātam
  • Jaudīgs MiniVac labākam tīrīšanas rezultātam
  • Jaudīgs MiniVac labākam tīrīšanas rezultātam
  • Jaudīgs MiniVac labākam tīrīšanas rezultātam
  • Jaudīgs MiniVac labākam tīrīšanas rezultātam
  • Jaudīgs MiniVac labākam tīrīšanas rezultātam

Izbeigta ražošana

MiniVacRokas putekļsūcējs

FC6142/01

4.5
| (13) Atsauksmes | 85% ieteica šo produktu
Jaudīgs MiniVac labākam tīrīšanas rezultātam
Iegūstiet labākus tīrīšanas rezultātus ar spēcīgo Philips MiniVac Wet&Dry 4,8 V putekļsūcēju. Ērti iztīriet gan šķidrumus, gan parastus netīrumus, izmantojot mitrās un sausās tīrīšanas sistēmu. Aerodinamiskais uzgaļa dizains nodrošina lielisku putekļu uzsūkšanu.
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Mitrā un sausā sistēma un aerodinamisks uzgalis

Jaudīgs MiniVac labākam tīrīšanas rezultātam

  • 4,8 V akumulators

  • Bez maisiņa, ciklonisks

  • Šaurais uzgalis, birste, gumijas suka

  • Mitrai un sausai skūšanai

Plāna uzlādes bāze (sienai vai galdam)

Plāna uzlādes bāze (sienai vai galdam)

Jūs varat glabāt Philips Mini Vac uz ērtas uzlādēšanas pamatnes, kas var būt piestiprināta pie sienas vai novietota uz galda. Tas nozīmē, ka Mini Vac, ar tā jaudīgo, atkārtoti uzlādējamo bateriju, ir vienmēr gatavs darbam.

Divpakāpju bezmaisa cikloniska gaisa plūsma optimālai filtrēšanai

Divpakāpju bezmaisa cikloniska gaisa plūsma optimālai filtrēšanai

Lai nodrošinātu optimālu, jaudīgu sūkšanu un nemainīgu tīrīšanas veiktspēju, bezmaisa cikloniskā gaisa plūsma notur netīrumus putekļsūcēja iekšpusē. Tā 2 pakāpju filtrēšanas sistēma nodrošina, ka pēc nokļūšanas putekļsūcējā netīrumi vairs nevar no tā izkļūt. Pirmais filtrs bloķē lielāko daļu netīrumu, kamēr otrs filtrs aiztur mazās netīrumu daļiņas.

Aerodinamisks uzgaļa dizains labākai putekļu savākšanai

Philips MiniVac aerodinamiskais uzgaļa dizains ir izveidots, lai nodrošinātu optimālu putekļu savākšanu, tostarp pat vissmalkāko putekļu daļiņu. Uzgaļa ergonomiskā forma palīdz iztīrīt pat visgrūtāk aizsniedzamās vietas.

Tehniskā specifikācija

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Atsauksmes

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4.5

no 5

13

Atsauksmes

85%

ieteica šo produktu

4
2

01/09/2022

България

България

Verificēts pircējs

Великолепен продукт

Страхотно устройство за малки пространства! Използвам го редовно в караваната!

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par MiniVac FC6142/01 Ръчна прахосмукачка

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par MiniVac FC6142/01 Ръчна прахосмукачка

18/02/2021

България

България

Verificēts pircējs

Лека удобна, лесна за поддръжка

Върши чудесна работа за ежедневно събиране на двебни боклуци и течности. Понякога прах преминава зад филтъра през пространството между филтъра и кинтейнера, защото там няма уплътнение.

Plusi

Лек, удобен, мощен.

Mīnusi

Труден за попистване филтър. Пропуска прах..

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par MiniVac FC6142/01 Ръчна прахосмукачка

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par MiniVac FC6142/01 Ръчна прахосмукачка

19/06/2020

България

България

Лека при работа

Чисти добре и е лека при работа не тежи на ръката Докато се използва

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par MiniVac FC6142/01 Ръчна прахосмукачка

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par MiniVac FC6142/01 Ръчна прахосмукачка

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  • Agrīna piekļuve pirkumiem.
  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.