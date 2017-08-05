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Izbeigta ražošana
10,8 V akumulators (litija)
Bez maisa, ciklonisks
Šaurais uzgalis un birste
Eco
Philips Mini Vac jaudīgie litija jonu akumulatori nodrošina ilgāku darbību nekā standarta niķeļa kadmija (NiCd) akumulatori. Litija jonu akumulatori ir arī ļoti viegli, tādējādi atvieglojot tīrīšanu.
Lai nodrošinātu optimālu, jaudīgu sūkšanu un nemainīgu tīrīšanas veiktspēju, bezmaisa cikloniskā gaisa plūsma notur netīrumus putekļsūcēja iekšpusē. Tā divpakāpju filtrēšanas sistēma nodrošina to, ka pēc nokļūšanas putekļsūcējā netīrumi vairs nevar no tā izkļūt. Pirmais filtrs bloķē lielāko daļu netīrumu, bet otrs filtrs aiztur mazās netīrumu daļiņas.
MiniVac putekļsūcēja lādēšanas statīvā var ievietot gan suku, gan spraugu tīrīšanas uzgali. Suka tīrīšanas laikā pasargā saudzējamas virsmas pret bojājumiem, bet spraugu tīrīšanas uzgalis sniedz piekļuvi grūti aizsniedzamām vietām.
5.0
no 5
1
Apskats
100%
ieteica šo produktu
Lejla
05/08/2017
Slovenija
vec kot odlicen! izjemno mocan in zmogljiv, pri nas v uporabi ze sesto leto
5+ za zmogljivost, dolgo zivljenjsko dobo, moc sesanja
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par MiniVac FC6148/01 Ročni sesalnik
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par MiniVac FC6148/01 Ročni sesalnik
salīdzinot ar Philips iepriekšējo modeli FC6050. Iekšēja pārbaude “2007 Philips Consumer Lifestyle”.