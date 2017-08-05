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Izbeigta ražošana

MiniVacRokas putekļsūcējs

FC6148/01

5
| (1) Apskats | 100% ieteica šo produktu
Videi draudzīgāka ikdiena
Putekļsūcējs Philips MiniVac EnergyCare 10,8 V ir viegls un jaudīgs, un tas izmanto ilgas darbības litija jonu akumulatora tehnoloģiju. Efektīvā uzlādes sistēma pārtrauc patērēt enerģiju, kad akumulators ir uzlādēts, lai novērstu lieku patēriņu.
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Videi draudzīgāka ikdiena

  • 10,8 V akumulators (litija)

  • Bez maisa, ciklonisks

  • Šaurais uzgalis un birste

  • Eco

Ilgas darbības vieglie litija jonu akumulatori

Ilgas darbības vieglie litija jonu akumulatori

Philips Mini Vac jaudīgie litija jonu akumulatori nodrošina ilgāku darbību nekā standarta niķeļa kadmija (NiCd) akumulatori. Litija jonu akumulatori ir arī ļoti viegli, tādējādi atvieglojot tīrīšanu.

Divpakāpju bezmaisa cikloniska gaisa plūsma optimālai filtrēšanai

Divpakāpju bezmaisa cikloniska gaisa plūsma optimālai filtrēšanai

Lai nodrošinātu optimālu, jaudīgu sūkšanu un nemainīgu tīrīšanas veiktspēju, bezmaisa cikloniskā gaisa plūsma notur netīrumus putekļsūcēja iekšpusē. Tā divpakāpju filtrēšanas sistēma nodrošina to, ka pēc nokļūšanas putekļsūcējā netīrumi vairs nevar no tā izkļūt. Pirmais filtrs bloķē lielāko daļu netīrumu, bet otrs filtrs aiztur mazās netīrumu daļiņas.

Uzlādes statīvs ar suku un spraugu tīrīšanas uzgali

Uzlādes statīvs ar suku un spraugu tīrīšanas uzgali

MiniVac putekļsūcēja lādēšanas statīvā var ievietot gan suku, gan spraugu tīrīšanas uzgali. Suka tīrīšanas laikā pasargā saudzējamas virsmas pret bojājumiem, bet spraugu tīrīšanas uzgalis sniedz piekļuvi grūti aizsniedzamām vietām.

Tehniskā specifikācija

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Atsauksmes

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5.0

no 5

1

Apskats

100%

ieteica šo produktu

4
3
2
1

05/08/2017

Slovenija

Slovenija

vec kot odlicen! izjemno mocan in zmogljiv, pri nas v uporabi ze sesto leto

5+ za zmogljivost, dolgo zivljenjsko dobo, moc sesanja

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par MiniVac FC6148/01 Ročni sesalnik

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par MiniVac FC6148/01 Ročni sesalnik

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Atrunas

  1. salīdzinot ar Philips iepriekšējo modeli FC6050. Iekšēja pārbaude “2007 Philips Consumer Lifestyle”.