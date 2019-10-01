ProduktiAtbalsts

10% atlaide pirmajam pasūtījumam

30 dienu atgriešana

Piegāde 3-4 darba dienu laikā

Interneta veikals

Visas sērijas

  • Uzsūc redzamus putekļus un netīrumus.
  • Uzsūc redzamus putekļus un netīrumus.
  • Uzsūc redzamus putekļus un netīrumus.
  • Uzsūc redzamus putekļus un netīrumus.
  • Uzsūc redzamus putekļus un netīrumus.
  • Uzsūc redzamus putekļus un netīrumus.
  • Uzsūc redzamus putekļus un netīrumus.
  • Uzsūc redzamus putekļus un netīrumus.
  • Uzsūc redzamus putekļus un netīrumus.
  • Uzsūc redzamus putekļus un netīrumus.
  • Uzsūc redzamus putekļus un netīrumus.
  • Uzsūc redzamus putekļus un netīrumus.

Izbeigta ražošana

MiniVacRokas putekļu sūcējs

FC6152/01

4
| (2) Atsauksmes | 100% ieteica šo produktu
Uzsūc redzamus putekļus un netīrumus.
Philips rokas putekļsūcējs padara tīrīšanu ikdienā ātru un vieglu. Tam ir uzlādējamas baterijas maksimālai mobilitātei, un iekļautie uzgaļi sniedz iespēju notīrīt delikātas virsmas un piekļūt grūti aizsniedzamiem stūriem.
Skatīt visas priekšrocības

2 pakāpju filtrēšanas tehnoloģija vieglai tīrīšanai

Uzsūc redzamus putekļus un netīrumus.

  • 3,6 V

  • Tumši melns/zils

  • 2 papildpiederumi

  • Lādēšanas pamatne

2 pakāpju filtrēšanas sistēma optimāliem tīrīšanas rezultātiem

Divu pakāpju filtrēšanas sistēma nodrošina, ka netīrumi nevar izkļūt ārā pēc uzsūkšanas. Pirmais filtrs aiztur lielāko daļu netīrumu, bet otrais filtrs aiztur sīkākās putekļu daļiņas.

NiMh baterija nodrošina enerģiju visai dienai

NiMh baterijas nodrošina ilgu rokas putekļsūcēja darbību laika gaitā, salīdzinot ar citu tipu baterijām, kas pakāpeniski nolietojas.

Bezvadu darbība, kas nodrošina 100% mobilitāti

Bezvadu darbība, kas nodrošina 100% mobilitāti

Pateicoties uzlādējamām baterijām, varēsiet tīrīt jebkurā vietā bez piesaistes elektrības kontaktligzdai.

Tehniskā specifikācija

Palīdzība saistībā ar šo produktu

Skatiet bieži uzdotos jautājumus, lietotāja rokasgrāmatas, drošības informāciju un padomus

Atsauksmes

Šīs atsauksmes pārvalda Bazaarvoice, un tās atbilst Bazaarvoice autentiskuma politikai, kuru atbalsta krāpšanas apkarošanas tehnoloģija un cilvēka veikta analīze. Sīkāka informācija ir pieejama
Klientu viedokļi produktu un zvaigžņu vērtējumu veidā ir noderīgi visiem. Tie palīdz uzzināt vairāk par produktu un pieņemt pirkuma lēmumu. Ikviens klients, kurš ir iegādājies produktu tiešsaistē vai veikalā, var iesniegt atsauksmi

4.0

no 5

2

Atsauksmes

100%

ieteica šo produktu

5
3
2
1

01/10/2019

Česká republika

Česká republika

Za málo peněz, hodně muziky

Skvělý pomocník v domácnosti, díky kterému snadno vysajeme veškeré drobky pod stolem i na stole, používáme jej i na vysávání psích chlupů, klasický vysavač s ním nahradit nelze ale na drobné smetí je ideální a vše rychle vysaje, což je lepší než složitě vyndavat velký vysavač.

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par MiniVac FC6152/01 Ruční vysavač

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par MiniVac FC6152/01 Ruční vysavač

06/02/2016

Hrvatska

Hrvatska

Verificēts pircējs

Koristan!

Korisna stvarčica u svakom domu, blo bi super da ima i opciju mokrog usisavanja.

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par MiniVac FC6152/01 Ručni usisavač

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par MiniVac FC6152/01 Ručni usisavač

Pieraksties Philips jaunumiem un saņem ekskluzīvus piedāvājumus

  • Piedāvājumi tikai biedriem.
  • Agrīna piekļuve pirkumiem.
  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.

Vēlos saņemt reklāmas paziņojumus par Philips produktiem, pakalpojumiem, notikumiem un akcijām – balstoties uz manām izvēlēm un uzvedību. Varu jebkurā laikā viegli atteikties!

  • Piedāvājumi tikai biedriem.
  • Agrīna piekļuve pirkumiem.
  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.