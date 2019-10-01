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Izbeigta ražošana
3,6 V
Tumši melns/zils
2 papildpiederumi
Lādēšanas pamatne
Divu pakāpju filtrēšanas sistēma nodrošina, ka netīrumi nevar izkļūt ārā pēc uzsūkšanas. Pirmais filtrs aiztur lielāko daļu netīrumu, bet otrais filtrs aiztur sīkākās putekļu daļiņas.
NiMh baterijas nodrošina ilgu rokas putekļsūcēja darbību laika gaitā, salīdzinot ar citu tipu baterijām, kas pakāpeniski nolietojas.
Pateicoties uzlādējamām baterijām, varēsiet tīrīt jebkurā vietā bez piesaistes elektrības kontaktligzdai.
4.0
no 5
2
Atsauksmes
100%
ieteica šo produktu
lemur
01/10/2019
Česká republika
Za málo peněz, hodně muziky
Skvělý pomocník v domácnosti, díky kterému snadno vysajeme veškeré drobky pod stolem i na stole, používáme jej i na vysávání psích chlupů, klasický vysavač s ním nahradit nelze ale na drobné smetí je ideální a vše rychle vysaje, což je lepší než složitě vyndavat velký vysavač.
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par MiniVac FC6152/01 Ruční vysavač
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par MiniVac FC6152/01 Ruční vysavač
Ninz
06/02/2016
Hrvatska
Verificēts pircējs
Koristan!
Korisna stvarčica u svakom domu, blo bi super da ima i opciju mokrog usisavanja.
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par MiniVac FC6152/01 Ručni usisavač
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par MiniVac FC6152/01 Ručni usisavač