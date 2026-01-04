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Izbeigta ražošana
FC6161/04
Lielisks sniegums ikdienas tīrīšanai
Tīrība katru dienu ar Philips DailyDuo. Šis jaudīgais 2-in-1 (divi vienā) spieķa tipa bezvadu putekļsūcējs palīdz iztīrīt gan grīdas, gan mēbeles, garantējot lielu sūkšanas jaudu. Tas ir parocīgs ātrai ikdienas tīrīšanai!
Bezvadu divi vienā: spieķa un rokas
Bez maisiņa, ciklonisks
16,8 V akumulators
2 pakāpju HEPA filtrēšana
Lai nodrošinātu optimālu, jaudīgu sūkšanu un nemainīgu tīrīšanas veiktspēju, bezmaisa cikloniskā gaisa plūsma notur netīrumus putekļsūcēja iekšpusē. Tā 2 pakāpju filtrēšanas sistēma nodrošina, ka pēc nokļūšanas putekļsūcējā netīrumi vairs nevar no tā izkļūt. Pirmais filtrs bloķē lielāko daļu netīrumu, kamēr otrs filtrs aiztur mazās netīrumu daļiņas.
Gofrētajam HEPA filtram ir liela filtra virsma un laba filtrēšanas spēja. Apvienojumā ar ciklonisko gaisa plūsmu tas novērš ātru nosprostošanos un nodrošina labākus un ilgtspējīgākus filtrēšanas rezultātus.
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