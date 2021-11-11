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Izbeigta ražošana
Divi vienā
18 V
Bez putekļu maisa
2 papildpiederumi
PowerCyclone tehnoloģija nodrošina vislabākos tīrīšanas rezultātus vienā piegājienā, izmantojot ļoti efektīvus paņēmienus: 1) tieša un viegla gaisa ieplūde nodrošina gaisa ātru iekļūšanu PowerCyclone; 2) izliektā gaisa caurule ātri pārvieto gaisu uz ciklonkameru, lai atdalītu putekļus no gaisa.
TriActive Turbo uzgalis jaudīgam sniegumam uz cietajiem grīdas segumiem un paklājiem. Motorizēta suka un optimizēta gaisa plūsma iesūc netīrumus un pūkas vienā piegājienā.
Jaudīgas 18 V litija jonu baterijas nodrošina ilgāku darbības laiku nekā standarta baterijas. Litija jonu baterijas ir arī ļoti vieglas, un tīrīšanas process ir ērtāks.
4.5
no 5
31
Atsauksmes
90%
ieteica šo produktu
aal7820
11/11/2021
Україна
Завжди поруч
Задоволений даним пристроєм. Заряда батереї вистачає. Всі дрібні прибирання виконуються саме ним.
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par PowerPro Duo FC6168/01 2-в-1, вертикальний пилосос
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par PowerPro Duo FC6168/01 2-в-1, вертикальний пилосос
Saha078
11/11/2021
Україна
Для маленької квартири цілком достатньо
Якісні матеріали, ніде нічого не люфтує. Акумулятора цілком вистачає на тиждень щоденного використання. Зручно мити фільтр.
Plusi
якість матеріалів, ємність акумулятора
Mīnusi
немає
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par PowerPro Duo FC6168/01 2-в-1, вертикальний пилосос
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par PowerPro Duo FC6168/01 2-в-1, вертикальний пилосос
Валерияю
26/10/2021
Україна
Отличный пылесос
Пользуюсь уже 9 месяцев. Очень довольна выбором. В квартире живут кот и собака, поэтому приходится ежедневно бороться с шерстью. Благодаря этому плесососу проблема решена.
Plusi
Отлично убирает пыль и шерсть
Mīnusi
Не обнаружено
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par PowerPro Duo FC6168/01 2-в-1, вертикальний пилосос
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par PowerPro Duo FC6168/01 2-в-1, вертикальний пилосос
Iekšējā Philips pārbaude. Salīdzinājums ar FC8455 / FC8456.