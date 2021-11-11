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  • Vislabākie tīrīšanas rezultāti uz visa veida grīdām
  • Vislabākie tīrīšanas rezultāti uz visa veida grīdām
  • Vislabākie tīrīšanas rezultāti uz visa veida grīdām
  • Vislabākie tīrīšanas rezultāti uz visa veida grīdām
  • Vislabākie tīrīšanas rezultāti uz visa veida grīdām
  • Vislabākie tīrīšanas rezultāti uz visa veida grīdām
  • Vislabākie tīrīšanas rezultāti uz visa veida grīdām
  • Vislabākie tīrīšanas rezultāti uz visa veida grīdām
  • Vislabākie tīrīšanas rezultāti uz visa veida grīdām
  • Vislabākie tīrīšanas rezultāti uz visa veida grīdām
  • Vislabākie tīrīšanas rezultāti uz visa veida grīdām
  • Vislabākie tīrīšanas rezultāti uz visa veida grīdām
  • Vislabākie tīrīšanas rezultāti uz visa veida grīdām
  • Vislabākie tīrīšanas rezultāti uz visa veida grīdām
  • Vislabākie tīrīšanas rezultāti uz visa veida grīdām
  • Vislabākie tīrīšanas rezultāti uz visa veida grīdām
  • Vislabākie tīrīšanas rezultāti uz visa veida grīdām
  • Vislabākie tīrīšanas rezultāti uz visa veida grīdām
  • Vislabākie tīrīšanas rezultāti uz visa veida grīdām
  • Vislabākie tīrīšanas rezultāti uz visa veida grīdām
  • Vislabākie tīrīšanas rezultāti uz visa veida grīdām
  • Vislabākie tīrīšanas rezultāti uz visa veida grīdām

Izbeigta ražošana

PowerPro DuoDivi vienā spieķa tipa putekļu sūcējs, bez vada

FC6168/01

4.5
| (31) Atsauksmes | 90% ieteica šo produktu
Vislabākie tīrīšanas rezultāti uz visa veida grīdām
Jaunais Philips PowerPro Duo nodrošina vislabākos tīrīšanas rezultātus uz cietiem grīdas segumiem un paklājiem. PowerCyclone tehnoloģija nodrošina lielu sūkšanas jaudu maksimālam sniegumam. TriActive Turbo uzgalis iesūc vairāk putekļu un pūku vienā piegājienā.
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Ar PowerCyclone tehnoloģiju un TriActive Turbo uzgali

Vislabākie tīrīšanas rezultāti uz visa veida grīdām

  • Divi vienā

  • 18 V

  • Bez putekļu maisa

  • 2 papildpiederumi

PowerCyclone tehnoloģija maksimālam sniegumam

PowerCyclone tehnoloģija maksimālam sniegumam

PowerCyclone tehnoloģija nodrošina vislabākos tīrīšanas rezultātus vienā piegājienā, izmantojot ļoti efektīvus paņēmienus: 1) tieša un viegla gaisa ieplūde nodrošina gaisa ātru iekļūšanu PowerCyclone; 2) izliektā gaisa caurule ātri pārvieto gaisu uz ciklonkameru, lai atdalītu putekļus no gaisa.

TriActive Turbo uzgalis jaudīgam sniegumam uz paklājiem

TriActive Turbo uzgalis jaudīgam sniegumam uz paklājiem

TriActive Turbo uzgalis jaudīgam sniegumam uz cietajiem grīdas segumiem un paklājiem. Motorizēta suka un optimizēta gaisa plūsma iesūc netīrumus un pūkas vienā piegājienā.

Jaudīgas 18 V litija baterijas ilgam darbības laikam

Jaudīgas 18 V litija baterijas ilgam darbības laikam

Jaudīgas 18 V litija jonu baterijas nodrošina ilgāku darbības laiku nekā standarta baterijas. Litija jonu baterijas ir arī ļoti vieglas, un tīrīšanas process ir ērtāks.

Tehniskā specifikācija

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Atsauksmes

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4.5

no 5

31

Atsauksmes

90%

ieteica šo produktu

2

11/11/2021

Україна

Україна

Завжди поруч

Задоволений даним пристроєм. Заряда батереї вистачає. Всі дрібні прибирання виконуються саме ним.

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par PowerPro Duo FC6168/01 2-в-1, вертикальний пилосос

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par PowerPro Duo FC6168/01 2-в-1, вертикальний пилосос

11/11/2021

Україна

Україна

Для маленької квартири цілком достатньо

Якісні матеріали, ніде нічого не люфтує. Акумулятора цілком вистачає на тиждень щоденного використання. Зручно мити фільтр.

Plusi

якість матеріалів, ємність акумулятора

Mīnusi

немає

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par PowerPro Duo FC6168/01 2-в-1, вертикальний пилосос

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par PowerPro Duo FC6168/01 2-в-1, вертикальний пилосос

26/10/2021

Україна

Україна

Отличный пылесос

Пользуюсь уже 9 месяцев. Очень довольна выбором. В квартире живут кот и собака, поэтому приходится ежедневно бороться с шерстью. Благодаря этому плесососу проблема решена.

Plusi

Отлично убирает пыль и шерсть

Mīnusi

Не обнаружено

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par PowerPro Duo FC6168/01 2-в-1, вертикальний пилосос

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par PowerPro Duo FC6168/01 2-в-1, вертикальний пилосос

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Atrunas

  1. Iekšējā Philips pārbaude. Salīdzinājums ar FC8455 / FC8456.