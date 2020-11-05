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  • Standard Product Photo Philips PowerPro Duo 2-in-1 handstick with PowerCyclone FC6172/01
  • Front Product Photo Philips PowerPro Duo 2-in-1 handstick with PowerCyclone FC6172/01
  • Product in Use Photo Philips PowerPro Duo 2-in-1 handstick with PowerCyclone FC6172/01
  • Alternative Product Photograph Philips PowerPro Duo 2-in-1 handstick with PowerCyclone FC6172/01
  • Alternative Product Photograph Philips PowerPro Duo 2-in-1 handstick with PowerCyclone FC6172/01
  • Alternative Product Photograph Philips PowerPro Duo 2-in-1 handstick with PowerCyclone
  • Product in Use Photo Philips PowerPro Duo 2-in-1 handstick with PowerCyclone
  • Product in Use Photo Philips PowerPro Duo 2-in-1 handstick with PowerCyclone FC6172/01
  • Product in Use Photo Philips PowerPro Duo 2-in-1 handstick with PowerCyclone FC6172/01
  • Packaging photograph Philips PowerPro Duo 2-in-1 handstick with PowerCyclone FC6172/01
  • Standard Product Photo Philips PowerPro Duo 2-in-1 handstick with PowerCyclone FC6172/01
  • Front Product Photo Philips PowerPro Duo 2-in-1 handstick with PowerCyclone FC6172/01
  • Product in Use Photo Philips PowerPro Duo 2-in-1 handstick with PowerCyclone FC6172/01
  • Alternative Product Photograph Philips PowerPro Duo 2-in-1 handstick with PowerCyclone FC6172/01
  • Alternative Product Photograph Philips PowerPro Duo 2-in-1 handstick with PowerCyclone FC6172/01
  • Alternative Product Photograph Philips PowerPro Duo 2-in-1 handstick with PowerCyclone
  • Product in Use Photo Philips PowerPro Duo 2-in-1 handstick with PowerCyclone
  • Product in Use Photo Philips PowerPro Duo 2-in-1 handstick with PowerCyclone FC6172/01
  • Product in Use Photo Philips PowerPro Duo 2-in-1 handstick with PowerCyclone FC6172/01
  • Packaging photograph Philips PowerPro Duo 2-in-1 handstick with PowerCyclone FC6172/01

Izbeigta ražošana

PowerPro Duo2-in-1 spieķa tipa putekļu sūcējs ar PowerCyclone

FC6172/01

4.7

| (7) Atsauksmes | 100% ieteica šo produktu

Vislabākie tīrīšanas rezultāti uz visa veida grīdām

Jaunais Philips PowerPro Duo nodrošina nevainojamu tīrīšanas rezultātu cietajām grīdām un paklājiem. TriActive Turbo uzgalis vienā kustībā savāc vairāk putekļu un pūku. Mazā turbo suka ir paredzēta mīkstu virsmu, piemēram, dīvānu, polsteru un matraču tīrīšanai.

Skatīt visas priekšrocības

Ar PowerCyclone tehnoloģiju un TriActive Turbo uzgali

Vislabākie tīrīšanas rezultāti uz visa veida grīdām

  • Bez vada

  • Bez putekļu maisa

  • 25,2 V

  • Mazā turbo birste

Funkcionalitāte “divi vienā” grīdu un mēbeļu tīrīšanai

Funkcionalitāte “divi vienā” grīdu un mēbeļu tīrīšanai

Funkcionalitāte “divi vienā” nodrošina spieķa tipa un rokas putekļsūcēja funkciju apvienojumu vienā ierīcē. Tādējādi vari viegli tīrīt gan grīdu, gan mēbeles.

3 slāņu filtra tehnoloģija aiztur mikrodaļiņas

3 slāņu filtra tehnoloģija aiztur mikrodaļiņas

3 slāņu mazgājamais filtrs aiztur > 90 % alergēnu, piemēram, ziedputekšņus, dzīvnieku spalvas un putekļus, nodrošinot tīru gaisu.

Bezvada darbība ērtai tīrīšanai jebkurā vietā

Bezvada darbība ērtai tīrīšanai jebkurā vietā

Uzlādējamās baterijas bezvada darbībai sniedz tīrīšanas brīvību. Tagad vads vairs nav šķērslis, un var viegli un bez grūtībām iztīrīt dažādas telpas.

Tehniskā specifikācija

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Atsauksmes

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4.7

no 5

7

Atsauksmes

100%

ieteica šo produktu

3
2
1

05/11/2020

Україна

Україна

Philips darbinieks

Прибор имеет очень хорошую комплектацию.

[Employee of philipsglobal] Я хотела чтобы он был не слишком большой и компактный,и мне он очень понравился и долго решалась на покупку, но с выбором не ошиблась, им удобно пылесосить как дома так и в машине, теперь я советую всем своим друзьям и знакомым.

Plusi

Компактный,удобный и много функциональный

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par PowerPro Duo FC6172/01 Вертикальний пилосос 2-в-1 з PowerCyclone

Izmantošanas datums 2020-07-05

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par PowerPro Duo FC6172/01 Вертикальний пилосос 2-в-1 з PowerCyclone

Izmantošanas datums 2020-07-05

13/08/2019

Україна

Україна

Для квартири дуже прекрасний продукт

Довго вагався в придбанні. Зараз - дуже задоволений: компактний, потужний, да і в машину класно.

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par PowerPro Duo FC6172/01 Вертикальний пилосос 2-в-1 з PowerCyclone

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par PowerPro Duo FC6172/01 Вертикальний пилосос 2-в-1 з PowerCyclone

02/07/2019

Україна

Україна

не представляю, как раньше жила без него

Пользовалась старой моделью с маленьким аккумулятором, но была очень довольна. Пылик очень живучий и удобный. После чего купила домой эту модель, а потом и подсадила подругу. Супер-штука, убирает быстро, легко. ухаживать за ним просто. Очень хорошо справляется с волосами и шерстью на коврах и мягкой оббивке. Главное понимать, что аккумуляторный пылесос, если у вас большая площадь - помощник, но не заменитель стационарного пылесоса. А пылесосов лучше Филипс я не встречала.

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par PowerPro Duo FC6172/01 Вертикальний пилосос 2-в-1 з PowerCyclone

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par PowerPro Duo FC6172/01 Вертикальний пилосос 2-в-1 з PowerCyclone

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  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.