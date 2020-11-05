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Izbeigta ražošana
Vislabākie tīrīšanas rezultāti uz visa veida grīdām
Jaunais Philips PowerPro Duo nodrošina nevainojamu tīrīšanas rezultātu cietajām grīdām un paklājiem. TriActive Turbo uzgalis vienā kustībā savāc vairāk putekļu un pūku. Mazā turbo suka ir paredzēta mīkstu virsmu, piemēram, dīvānu, polsteru un matraču tīrīšanai.
Bez vada
Bez putekļu maisa
25,2 V
Mazā turbo birste
Funkcionalitāte “divi vienā” nodrošina spieķa tipa un rokas putekļsūcēja funkciju apvienojumu vienā ierīcē. Tādējādi vari viegli tīrīt gan grīdu, gan mēbeles.
3 slāņu mazgājamais filtrs aiztur > 90 % alergēnu, piemēram, ziedputekšņus, dzīvnieku spalvas un putekļus, nodrošinot tīru gaisu.
Uzlādējamās baterijas bezvada darbībai sniedz tīrīšanas brīvību. Tagad vads vairs nav šķērslis, un var viegli un bez grūtībām iztīrīt dažādas telpas.
4.7
no 5
7
Atsauksmes
100%
ieteica šo produktu
Super1234
05/11/2020
Україна
Philips darbinieks
Прибор имеет очень хорошую комплектацию.
[Employee of philipsglobal] Я хотела чтобы он был не слишком большой и компактный,и мне он очень понравился и долго решалась на покупку, но с выбором не ошиблась, им удобно пылесосить как дома так и в машине, теперь я советую всем своим друзьям и знакомым.
Plusi
Компактный,удобный и много функциональный
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par PowerPro Duo FC6172/01 Вертикальний пилосос 2-в-1 з PowerCyclone
Izmantošanas datums 2020-07-05
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par PowerPro Duo FC6172/01 Вертикальний пилосос 2-в-1 з PowerCyclone
Izmantošanas datums 2020-07-05
АндрійК
13/08/2019
Україна
Для квартири дуже прекрасний продукт
Довго вагався в придбанні. Зараз - дуже задоволений: компактний, потужний, да і в машину класно.
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par PowerPro Duo FC6172/01 Вертикальний пилосос 2-в-1 з PowerCyclone
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par PowerPro Duo FC6172/01 Вертикальний пилосос 2-в-1 з PowerCyclone
knopka888
02/07/2019
Україна
не представляю, как раньше жила без него
Пользовалась старой моделью с маленьким аккумулятором, но была очень довольна. Пылик очень живучий и удобный. После чего купила домой эту модель, а потом и подсадила подругу. Супер-штука, убирает быстро, легко. ухаживать за ним просто. Очень хорошо справляется с волосами и шерстью на коврах и мягкой оббивке. Главное понимать, что аккумуляторный пылесос, если у вас большая площадь - помощник, но не заменитель стационарного пылесоса. А пылесосов лучше Филипс я не встречала.
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par PowerPro Duo FC6172/01 Вертикальний пилосос 2-в-1 з PowerCyclone
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par PowerPro Duo FC6172/01 Вертикальний пилосос 2-в-1 з PowerCyclone