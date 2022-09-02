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  • Tīra un mazgā vienā piegājienā
  • Tīra un mazgā vienā piegājienā
  • Tīra un mazgā vienā piegājienā
  • Tīra un mazgā vienā piegājienā
  • Tīra un mazgā vienā piegājienā
  • Tīra un mazgā vienā piegājienā
  • Tīra un mazgā vienā piegājienā
  • Tīra un mazgā vienā piegājienā
  • Tīra un mazgā vienā piegājienā
  • Tīra un mazgā vienā piegājienā
  • Tīra un mazgā vienā piegājienā
  • Tīra un mazgā vienā piegājienā
  • Tīra un mazgā vienā piegājienā
  • Tīra un mazgā vienā piegājienā
  • Tīra un mazgā vienā piegājienā
  • Tīra un mazgā vienā piegājienā
  • Tīra un mazgā vienā piegājienā
  • Tīra un mazgā vienā piegājienā
  • Tīra un mazgā vienā piegājienā
  • Tīra un mazgā vienā piegājienā
  • Tīra un mazgā vienā piegājienā
  • Tīra un mazgā vienā piegājienā
  • Tīra un mazgā vienā piegājienā

Izbeigta ražošana

PowerPro AquaPutekļu sūcējs un slaucīšanas sistēma

FC6401/01

3.6
| (31) Atsauksmes
Tīra un mazgā vienā piegājienā
Jaunais Philips PowerPro Aqua ir jaudīgs bezvadu putekļsūcējs, kas veic arī mitro tīrīšanu. Tas apvieno putekļu sūkšanu un slaucīšanu, lai ātri satīrītu ikdienas nekārtību. Vienkārši uzliekama slaucīšanas sistēma, lai sūktu vai sūktu un slaucītu vienlaikus!
Skatīt visas priekšrocības

Vienmēr pa rokai, lai satīrītu ikdienas nekārtību

Tīra un mazgā vienā piegājienā

  • Divi vienā

  • Sūc un mazgā

  • 18 V

PowerCyclone tehnoloģija jaudīgam tīrīšanas sniegumam

PowerCyclone tehnoloģija jaudīgam tīrīšanas sniegumam

PowerCyclone tehnoloģija nodrošina jaudīgus tīrīšanas rezultātus vienā tīrīšanas reizē. Gaiss strauji ieplūst PowerCyclone un tiek paātrināts cauri izliektai caurulei, lai efektīvi atdalītu putekļus no gaisa.

Jauna mazgāšanas sistēma ar optimālu mitrināšanu cietajiem grīdas segumiem

Jauna mazgāšanas sistēma ar optimālu mitrināšanu cietajiem grīdas segumiem

Unikālā mazgāšanas sistēma kontrolē ūdens padevi, lai uzturētu optimālu mitrumu uz visiem cietajiem grīdas segumiem visā tīrīšanas laikā.

TriActive Turbo uzgalis jaudīgam sniegumam uz paklājiem

TriActive Turbo uzgalis jaudīgam sniegumam uz paklājiem

TriActive Turbo uzgalis jaudīgam sniegumam uz cietajiem grīdas segumiem un paklājiem. Motorizēta suka un optimizēta gaisa plūsma iesūc netīrumus un pūkas vienā piegājienā.

Tehniskā specifikācija

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Atsauksmes

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3.6

no 5

31

Atsauksmes

2

02/09/2022

България

България

Verificēts pircējs

Продукта върши страхотна работа, препоръчвам!

Препоръчвам на всички, прахосмукачката върши чудесна работа

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par PowerPro Aqua FC6401/01 Вертикална прахосмукачка

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par PowerPro Aqua FC6401/01 Вертикална прахосмукачка

27/12/2019

България

България

Страхотен!

Супер е ! Много бързо и лесно почиствам, за малко квадрати се справя отлично, не съжалявам за покупката си!

Plusi

Много бързо и качествено почиства!

Mīnusi

Малко време издържа батерията, но за малко пространство е супер!

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par PowerPro Aqua FC6401/01 Вертикална прахосмукачка

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par PowerPro Aqua FC6401/01 Вертикална прахосмукачка

27/02/2019

Česká republika

Česká republika

Maximalni spokojenost

Dobry tah i manipulace, lepší varianta je asi 3v1, určitě je to praktičtější.

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par PowerPro Aqua FC6401/01 Bezdrátový tyčový vysavač

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par PowerPro Aqua FC6401/01 Bezdrátový tyčový vysavač

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  • Agrīna piekļuve pirkumiem.
  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.
Atrunas

  1. Ieteicams nomainīt ik pēc 3-6 mēnešiem atkarībā no lietošanas biežuma. Iepakojumā ir iekļauti 2 mikrošķiedras spilventiņi, vietnē www.philips.com varat atrast, kur šos mikrošķiedras spilventiņus var nopirkt. Nevaram garantēt optimālu tīrīšanas rezultātu, ja tiek izmantoti citu zīmolu mikrošķiedras spilventiņi.