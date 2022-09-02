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Izbeigta ražošana
FC6401/01
Divi vienā
Sūc un mazgā
18 V
PowerCyclone tehnoloģija nodrošina jaudīgus tīrīšanas rezultātus vienā tīrīšanas reizē. Gaiss strauji ieplūst PowerCyclone un tiek paātrināts cauri izliektai caurulei, lai efektīvi atdalītu putekļus no gaisa.
Unikālā mazgāšanas sistēma kontrolē ūdens padevi, lai uzturētu optimālu mitrumu uz visiem cietajiem grīdas segumiem visā tīrīšanas laikā.
TriActive Turbo uzgalis jaudīgam sniegumam uz cietajiem grīdas segumiem un paklājiem. Motorizēta suka un optimizēta gaisa plūsma iesūc netīrumus un pūkas vienā piegājienā.
3.6
no 5
31
Atsauksmes
Али 85
02/09/2022
България
Verificēts pircējs
Продукта върши страхотна работа, препоръчвам!
Препоръчвам на всички, прахосмукачката върши чудесна работа
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par PowerPro Aqua FC6401/01 Вертикална прахосмукачка
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par PowerPro Aqua FC6401/01 Вертикална прахосмукачка
Йовито
27/12/2019
България
Страхотен!
Супер е ! Много бързо и лесно почиствам, за малко квадрати се справя отлично, не съжалявам за покупката си!
Plusi
Много бързо и качествено почиства!
Mīnusi
Малко време издържа батерията, но за малко пространство е супер!
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par PowerPro Aqua FC6401/01 Вертикална прахосмукачка
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par PowerPro Aqua FC6401/01 Вертикална прахосмукачка
Kakacka123
27/02/2019
Česká republika
Maximalni spokojenost
Dobry tah i manipulace, lepší varianta je asi 3v1, určitě je to praktičtější.
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par PowerPro Aqua FC6401/01 Bezdrátový tyčový vysavač
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par PowerPro Aqua FC6401/01 Bezdrátový tyčový vysavač
Ieteicams nomainīt ik pēc 3-6 mēnešiem atkarībā no lietošanas biežuma. Iepakojumā ir iekļauti 2 mikrošķiedras spilventiņi, vietnē www.philips.com varat atrast, kur šos mikrošķiedras spilventiņus var nopirkt. Nevaram garantēt optimālu tīrīšanas rezultātu, ja tiek izmantoti citu zīmolu mikrošķiedras spilventiņi.