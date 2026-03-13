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Putekļsūcēji un mazgāšanas birstes
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PowerPro Aqua Putekļu sūcējs un slaucīšanas sistēma
Izbeigta ražošana
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FC6404/01
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Eco passport Philips PowerPro Aqua Stick vacuum cleaner - English (US)
EU Declaration of conformity Philips PowerPro Aqua Vacuum cleaner and Mopping System FC6404/01 - English (US)
Visi (15)
Kad tīrīt/mainīt Philips bezvadu putekļsūcēja drānu?
Kādus šķidrumus var iepildīt Philips Stick tvertnē?
Kā tīrīt cietās grīdas ar Philips putekļsūcēju ar mitro slaucīšanu?
Vai mana Philips putekļsūcēja piederumi ir saderīgi ar citiem modeļiem?
Cik ilgi ir jālādē mans Philips PowerPro Duo?
PowerPro DuoBirste
Manam Philips Cordless Vacuum PowerPro Duo ir zema sūknēšanas jauda
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