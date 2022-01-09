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Izbeigta ražošana
Trīs vienā
Sūkšana, slaucīšana un rokas ierīce
18 V
PowerCyclone tehnoloģija nodrošina lieliskus tīrīšanas ar putekļsūcēju rezultātus vienā piegājienā. Gaiss strauji ieplūst PowerCyclone un tiek paātrināts, izplūstot cauri izliektai caurulei, lai efektīvi atdalītu putekļus no gaisa.
Unikālā mazgāšanas sistēma kontrolē ūdens padevi, lai uzturētu optimālu mitrumu uz visiem cietajiem grīdas segumiem visā tīrīšanas laikā.
Rokas putekļsūcējs mēbeļu un grūti aizsniedzamu stūru tīrīšanai
4.2
no 5
716
Atsauksmes
83%
ieteica šo produktu
Br999
09/01/2022
Україна
Очень крутой, удобный и мощный моющий пылесос
Видела много реклам этого пылесоса и честно говоря даже и не думала, что он и в правду настолько крутой и что действительно хорошо пылесосит и моет, но купив его я убедилась на все 100%!!! Ни разу не пожалела о своём выборе!!! Очень рекомендую!! Особенно у кого большая площадь,как у нас и дети, которые вечно чем то умудряются загадить полы)) я раньше брала в руки швабру и мне уже плохо становилось))) А пылесос справляется лучше некуда , не ожидала такого результата
Plusi
За
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par PowerPro Aqua FC6404/01 Пилосос для сухого і вологого прибирання
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par PowerPro Aqua FC6404/01 Пилосос для сухого і вологого прибирання
Max.P
14/11/2021
Україна
Быстрая уборка
Очень удобно, что нет проводов. И заряда хватает на несколько уборок. Жена вообще рада. В одной руку ребенок, второй убирает.
Plusi
Легкий, без проводов
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par PowerPro Aqua FC6409/01 Бездротовий пилосос з акумуляторною батареєю
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ivankovorobyov
13/11/2021
Україна
Чудовий пилосос на всі випадки життя
Користуюся цією моделлю більше року. Раніше мав лише мішкові пилососи. Сказати, що життя стало легше - замало. PowerPro Aqua зодовольняє всі потреби - від звичайного прибирання квартири до чистки салона автомобіля. В захваті від конструкції, вона проста, надійна та геніальна. Дуже зручно коли пилосос розміром зі швабру може перетворитися на ще менший прістрій, яким можна дотягнутися до всіх закутків. Раджу цю модель власникам авто та 1-3 кімнатних квартир.
Plusi
Зручна конструкція, насадка для вологого прибирання, достатня потужність, контейнер зручніше чистити (у порівнянні з мішковими пилососами)
Mīnusi
З часом зменшується обсяг акумулятора
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Ieteicams nomainīt ik pēc 3-6 mēnešiem atkarībā no lietošanas biežuma. Iepakojumā ir iekļauti 2 mikrošķiedras spilventiņi, vietnē www.philips.com varat atrast, kur šos mikrošķiedras spilventiņus var nopirkt. Nevaram garantēt optimālu tīrīšanas rezultātu, ja tiek izmantoti citu zīmolu mikrošķiedras spilventiņi.