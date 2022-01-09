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  • Tīra un mazgā vienā piegājienā
  • Tīra un mazgā vienā piegājienā
  • Tīra un mazgā vienā piegājienā
  • Tīra un mazgā vienā piegājienā
  • Tīra un mazgā vienā piegājienā
  • Tīra un mazgā vienā piegājienā
  • Tīra un mazgā vienā piegājienā
  • Tīra un mazgā vienā piegājienā
  • Tīra un mazgā vienā piegājienā
  • Tīra un mazgā vienā piegājienā
  • Tīra un mazgā vienā piegājienā
  • Tīra un mazgā vienā piegājienā
  • Tīra un mazgā vienā piegājienā
  • Tīra un mazgā vienā piegājienā
  • Tīra un mazgā vienā piegājienā
  • Tīra un mazgā vienā piegājienā
  • Tīra un mazgā vienā piegājienā
  • Tīra un mazgā vienā piegājienā
  • Tīra un mazgā vienā piegājienā

Izbeigta ražošana

PowerPro AquaPutekļu sūcējs un slaucīšanas sistēma

FC6405/01

4.2
| (716) Atsauksmes | 83% ieteica šo produktu
Tīra un mazgā vienā piegājienā
Jaunais bezvada (Li-Ion) PowerPro Aqua ir jaudīgs "trīs vienā" rīks ikdienas uzkopšanai. Putekļsūcējs bez maisa visu veidu grīdām, rokas putekļsūcējs tādām virsmām kā dīvāni, krēsli vai stūri un mazgāšanas sistēma, lai satīrītu mitrus netīrumus.
Skatīt visas priekšrocības

Vienmēr pa rokai, lai satīrītu ikdienas nekārtību

Tīra un mazgā vienā piegājienā

  • Trīs vienā

  • Sūkšana, slaucīšana un rokas ierīce

  • 18 V

PowerCyclone tehnoloģija jaudīgai tīrīšanai ar putekļsūcēju

PowerCyclone tehnoloģija jaudīgai tīrīšanai ar putekļsūcēju

PowerCyclone tehnoloģija nodrošina lieliskus tīrīšanas ar putekļsūcēju rezultātus vienā piegājienā. Gaiss strauji ieplūst PowerCyclone un tiek paātrināts, izplūstot cauri izliektai caurulei, lai efektīvi atdalītu putekļus no gaisa.

Jauna mazgāšanas sistēma ar optimālu mitrināšanu cietajiem grīdas segumiem

Jauna mazgāšanas sistēma ar optimālu mitrināšanu cietajiem grīdas segumiem

Unikālā mazgāšanas sistēma kontrolē ūdens padevi, lai uzturētu optimālu mitrumu uz visiem cietajiem grīdas segumiem visā tīrīšanas laikā.

Rokas putekļsūcējs mēbeļu un grūti aizsniedzamu stūru tīrīšanai

Rokas putekļsūcējs mēbeļu un grūti aizsniedzamu stūru tīrīšanai

Rokas putekļsūcējs mēbeļu un grūti aizsniedzamu stūru tīrīšanai

Tehniskā specifikācija

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Atsauksmes

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4.2

no 5

716

Atsauksmes

83%

ieteica šo produktu

09/01/2022

Україна

Україна

Очень крутой, удобный и мощный моющий пылесос

Видела много реклам этого пылесоса и честно говоря даже и не думала, что он и в правду настолько крутой и что действительно хорошо пылесосит и моет, но купив его я убедилась на все 100%!!! Ни разу не пожалела о своём выборе!!! Очень рекомендую!! Особенно у кого большая площадь,как у нас и дети, которые вечно чем то умудряются загадить полы)) я раньше брала в руки швабру и мне уже плохо становилось))) А пылесос справляется лучше некуда , не ожидала такого результата

Plusi

За

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par PowerPro Aqua FC6404/01 Пилосос для сухого і вологого прибирання

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par PowerPro Aqua FC6404/01 Пилосос для сухого і вологого прибирання

14/11/2021

Україна

Україна

Быстрая уборка

Очень удобно, что нет проводов. И заряда хватает на несколько уборок. Жена вообще рада. В одной руку ребенок, второй убирает.

Plusi

Легкий, без проводов

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par PowerPro Aqua FC6409/01 Бездротовий пилосос з акумуляторною батареєю

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Šī atsauksme tika uzrakstīta par PowerPro Aqua FC6409/01 Бездротовий пилосос з акумуляторною батареєю

13/11/2021

Україна

Україна

Чудовий пилосос на всі випадки життя

Користуюся цією моделлю більше року. Раніше мав лише мішкові пилососи. Сказати, що життя стало легше - замало. PowerPro Aqua зодовольняє всі потреби - від звичайного прибирання квартири до чистки салона автомобіля. В захваті від конструкції, вона проста, надійна та геніальна. Дуже зручно коли пилосос розміром зі швабру може перетворитися на ще менший прістрій, яким можна дотягнутися до всіх закутків. Раджу цю модель власникам авто та 1-3 кімнатних квартир.

Plusi

Зручна конструкція, насадка для вологого прибирання, достатня потужність, контейнер зручніше чистити (у порівнянні з мішковими пилососами)

Mīnusi

З часом зменшується обсяг акумулятора

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par PowerPro Aqua FC6404/01 Пилосос для сухого і вологого прибирання

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par PowerPro Aqua FC6404/01 Пилосос для сухого і вологого прибирання

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Atrunas

  1. Ieteicams nomainīt ik pēc 3-6 mēnešiem atkarībā no lietošanas biežuma. Iepakojumā ir iekļauti 2 mikrošķiedras spilventiņi, vietnē www.philips.com varat atrast, kur šos mikrošķiedras spilventiņus var nopirkt. Nevaram garantēt optimālu tīrīšanas rezultātu, ja tiek izmantoti citu zīmolu mikrošķiedras spilventiņi.