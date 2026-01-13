30 dienu atgriešana
Piegāde 3-4 darba dienu laikā
Izbeigta ražošana
360° sūkšanas uzgalis
25,2 V, darbības laiks līdz 65 min.
2 vienā: putekļsūcējs un rokas ierīce
TurboPet uzgalis
360° sūkšanas uzgalis ātrāk iesūc putekļus un netīrumus katra gājiena laikā — arī atpakaļgaitā vai tīrot apmales, — ļaujot izvairīties no nelietderīgām kustībām.
PowerBlade ir digitāls motors, kas izstrādāts nepārspējami lielai gaisa plūsmai (> 1000 l/min), nodrošinot uzgalim 360° sūkšanas leņķi. Reģistrējieties Philips.com vietnē 3 mēnešu laikā pēc iegādes, lai bez maksas saņemtu motora 5 gadu garantiju!
PowerCyclone 8 tehnoloģija — mūsu labākā putekļsūcēja tīrīšanas tehnoloģija bez putekļu maisiņa tagad ir izmantota bezvadu putekļsūcējā ar garu kātu, lai nodrošinātu jaudīgu sūkšanu vēl ilgāk.
4.7
no 5
333
Atsauksmes
94%
ieteica šo produktu
13/01/2026
Україна
Verificēts pircējs
Це чудовий вироб
Це мабуть найліпша техніка придбана мною!!! Пилесос супер
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par SpeedPro Max Aqua FC6903/01 Бездротовий вертикальний пилосос
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par SpeedPro Max Aqua FC6903/01 Бездротовий вертикальний пилосос
Tanya64
17/10/2024
Україна
Verificēts pircējs
Чудовий помічник
Пилесос виправдав всі очікування!!! Подобається що можна вибрати як сухе так і вологе прибирання, або окремо або разом. Першим користувачем був мій дорослий син!!! Він сказав що це просто «Вау»!!
Plusi
Він потужний і корисний!
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par SpeedPro Max Aqua FC6904/01 Мийний бездротовий пилосос
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par SpeedPro Max Aqua FC6904/01 Мийний бездротовий пилосос
Balyk
08/01/2024
Україна
Akcijas daļa
Verificēts pircējs
Одним словом: в захваті.
Чудово працює. Не потрібно тягати шнури. На довго вистачає акамулятора.
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par SpeedPro Max Aqua FC6904/01 Мийний бездротовий пилосос
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par SpeedPro Max Aqua FC6904/01 Мийний бездротовий пилосос
Testēts, salīdzinot ar 10 labāk pārdotajiem bezvadu spieķa tipa putekļsūcējiem, kas maksā > 300 € Vācijā 2017. gadā, izmantojot Philips izstrādāto rupjo netīrumu notīrīšanas testu uz cietām grīdām, pamatojoties uz starptautisko standartu IEC60312-1. 2018. g. janv.