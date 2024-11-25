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FC6843/03

FC6843/03

5
| (5) Atsauksmes | 100% ieteica šo produktu
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Atsauksmes

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5.0

no 5

5

Atsauksmes

100%

ieteica šo produktu

4
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25/11/2024

Hrvatska

Hrvatska

Imam ga 20+ godina imam psa

Još uvjek radi nakon više od 20godina, i to radi bolje nego novi usisavači. Ne mjenjam ga i nadam se da mi potraje još jednom toliko. Top je (ps nasljeđen je od tate)

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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Triathlon FC6843/01 Usisavač za vlažno i suho čišćenje

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Triathlon FC6843/01 Usisavač za vlažno i suho čišćenje

28/10/2019

България

България

Verificēts pircējs

Подвижността на продукта ме удивява!

Мога да върша две неща едновременно - чистене и физическа активност! Това съвършенство е без аналог въ съвременната домакинска работа.

Plusi

не се оплитам в кабели и контакти; хигиеничността е на ниво; свободна съм във физическите елементи на упражнението

Mīnusi

Ще преустановя дейност ако спре ел.ток.

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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Triathlon FC6843/01 Прахосмукачка за мокро и сухо чистене

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Triathlon FC6843/01 Прахосмукачка за мокро и сухо чистене

23/06/2019

България

България

Перфектна

Прахосмукачката ми върши чудесна работа над 20 години. За съжаление вече не намирам такава в търговската мрежа. Бих си купила отново. Няма конкуренция!

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Triathlon FC6843/01 Прахосмукачка за мокро и сухо чистене

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Triathlon FC6843/01 Прахосмукачка за мокро и сухо чистене

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