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  • Vienmēr higiēniski tīras virsmas ar tvaiku
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  • Vienmēr higiēniski tīras virsmas ar tvaiku
  • Vienmēr higiēniski tīras virsmas ar tvaiku
  • Vienmēr higiēniski tīras virsmas ar tvaiku
  • Vienmēr higiēniski tīras virsmas ar tvaiku
  • Vienmēr higiēniski tīras virsmas ar tvaiku
  • Vienmēr higiēniski tīras virsmas ar tvaiku
  • Vienmēr higiēniski tīras virsmas ar tvaiku
  • Vienmēr higiēniski tīras virsmas ar tvaiku
  • Vienmēr higiēniski tīras virsmas ar tvaiku
  • Vienmēr higiēniski tīras virsmas ar tvaiku
  • Vienmēr higiēniski tīras virsmas ar tvaiku
  • Vienmēr higiēniski tīras virsmas ar tvaiku
  • Vienmēr higiēniski tīras virsmas ar tvaiku
  • Vienmēr higiēniski tīras virsmas ar tvaiku
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Vienmēr higiēniski tīras virsmas ar tvaiku
  • Vienmēr higiēniski tīras virsmas ar tvaiku
  • Vienmēr higiēniski tīras virsmas ar tvaiku
  • Vienmēr higiēniski tīras virsmas ar tvaiku
  • Vienmēr higiēniski tīras virsmas ar tvaiku
  • Vienmēr higiēniski tīras virsmas ar tvaiku
  • Vienmēr higiēniski tīras virsmas ar tvaiku
  • Vienmēr higiēniski tīras virsmas ar tvaiku
  • Vienmēr higiēniski tīras virsmas ar tvaiku
  • Vienmēr higiēniski tīras virsmas ar tvaiku
  • Vienmēr higiēniski tīras virsmas ar tvaiku
  • Vienmēr higiēniski tīras virsmas ar tvaiku
  • Vienmēr higiēniski tīras virsmas ar tvaiku

Izbeigta ražošana

SteamCleaner MultiRokas tvaika tīrītājs

FC7008/01

4.7
| (3) Atsauksmes | 100% ieteica šo produktu
Vienmēr higiēniski tīras virsmas ar tvaiku
Philips SteamCleaner Multi iztīra noturīgus traipus un taukus ar tvaiku. Iegūstiet higiēniski tīru rezultātu, izmantojot tikai ūdeni - tvaiks iznīcina līdz 99,9% baktēriju. Tvaika uzgalis iesniedzas visos stūros, bet mikrošķiedru spilventiņš paceļ un absorbē netīrumus.
Skatīt visas priekšrocības

Iztīra noturīgus traipus, iznīcina baktērijas bez ķimikālijām

Vienmēr higiēniski tīras virsmas ar tvaiku

  • 1200 W

  • 2 mikrošķiedras spilventiņi

  • Precīzais uzgalis

Nav jāizmanto tīr. līdz, uz virsmām nepaliek nosēdumi

Nav jāizmanto tīr. līdz, uz virsmām nepaliek nosēdumi

Philips SteamCleaner Multi izmanto tikai ūdeni un neatstāj uz virsmām nekāda veida nosēdumus.

Tvaiks likvidē līdz 99,9% mikrobu un baktēriju

Tvaiks likvidē līdz 99,9% mikrobu un baktēriju

Iegūstiet higiēniskus tīrīšanas rezultātus ar Philips SteamCleaner Multi. Steam Cleaner Multi iznīcina līdz 99,9% mikrobu un baktēriju uz virsmām, neizmantojot ķimikālijas, bet tikai ūdeni.

Ietverti 2 mikrošķiedras spilventiņi

Ietverti 2 mikrošķiedras spilventiņi

Iekļauti 2 mazgājami un izturīgi mikrošķiedras spilventiņi. Mīkstais mikrošķiedras materiāls saudzīgi atbrīvo, paceļ un absorbē putekļus un netīrumus. Efektīva un saudzīga netīrumu likvidēšana. Mikrošķiedras spilventiņi ir mazgājami veļasmašīnā, un tos ir viegli pievienot un noņemt.

Tehniskā specifikācija

Palīdzība saistībā ar šo produktu

Skatiet bieži uzdotos jautājumus, lietotāja rokasgrāmatas, drošības informāciju un padomus

Atsauksmes

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4.7

no 5

3

Atsauksmes

100%

ieteica šo produktu

3
2
1

24/07/2018

România

România

extraordinar

foarte practic, usor de utilizat, recomand cu siguranta

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par SteamCleaner Multi FC7008/01 Aparat de curăţat cu abur portabil

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par SteamCleaner Multi FC7008/01 Aparat de curăţat cu abur portabil

09/07/2018

България

България

НО...

Но защо няма наличност? Използвала съм и съм много доволна. Очаквате ли отново?

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par SteamCleaner Multi FC7008/01 Ръчна парочистачка

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par SteamCleaner Multi FC7008/01 Ръчна парочистачка

18/09/2016

România

România

Verificēts pircējs

La ninel de amator este foarte bun

Am cumpărat produsul acum 2 luni, funcționează bine, lavetele se curăță și se schimbă ușor

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par SteamCleaner Multi FC7008/01 Aparat de curăţat cu abur portabil

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par SteamCleaner Multi FC7008/01 Aparat de curăţat cu abur portabil

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  • Piedāvājumi tikai biedriem.
  • Agrīna piekļuve pirkumiem.
  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.