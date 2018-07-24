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Izbeigta ražošana
1200 W
2 mikrošķiedras spilventiņi
Precīzais uzgalis
Philips SteamCleaner Multi izmanto tikai ūdeni un neatstāj uz virsmām nekāda veida nosēdumus.
Iegūstiet higiēniskus tīrīšanas rezultātus ar Philips SteamCleaner Multi. Steam Cleaner Multi iznīcina līdz 99,9% mikrobu un baktēriju uz virsmām, neizmantojot ķimikālijas, bet tikai ūdeni.
Iekļauti 2 mazgājami un izturīgi mikrošķiedras spilventiņi. Mīkstais mikrošķiedras materiāls saudzīgi atbrīvo, paceļ un absorbē putekļus un netīrumus. Efektīva un saudzīga netīrumu likvidēšana. Mikrošķiedras spilventiņi ir mazgājami veļasmašīnā, un tos ir viegli pievienot un noņemt.
4.7
no 5
3
Atsauksmes
100%
ieteica šo produktu
mihaela1979
24/07/2018
România
extraordinar
foarte practic, usor de utilizat, recomand cu siguranta
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par SteamCleaner Multi FC7008/01 Aparat de curăţat cu abur portabil
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par SteamCleaner Multi FC7008/01 Aparat de curăţat cu abur portabil
Vesakj
09/07/2018
България
НО...
Но защо няма наличност? Използвала съм и съм много доволна. Очаквате ли отново?
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par SteamCleaner Multi FC7008/01 Ръчна парочистачка
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par SteamCleaner Multi FC7008/01 Ръчна парочистачка
Mircea27
18/09/2016
România
Verificēts pircējs
La ninel de amator este foarte bun
Am cumpărat produsul acum 2 luni, funcționează bine, lavetele se curăță și se schimbă ușor
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par SteamCleaner Multi FC7008/01 Aparat de curăţat cu abur portabil
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par SteamCleaner Multi FC7008/01 Aparat de curăţat cu abur portabil