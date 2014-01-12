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  • Uzturiet grīdas spīdīgi tīras ar tvaiku
  • Uzturiet grīdas spīdīgi tīras ar tvaiku
  • Uzturiet grīdas spīdīgi tīras ar tvaiku
  • Uzturiet grīdas spīdīgi tīras ar tvaiku
  • Uzturiet grīdas spīdīgi tīras ar tvaiku
  • Uzturiet grīdas spīdīgi tīras ar tvaiku
  • Uzturiet grīdas spīdīgi tīras ar tvaiku
  • Uzturiet grīdas spīdīgi tīras ar tvaiku
  • Uzturiet grīdas spīdīgi tīras ar tvaiku
  • Uzturiet grīdas spīdīgi tīras ar tvaiku
  • Uzturiet grīdas spīdīgi tīras ar tvaiku
  • Uzturiet grīdas spīdīgi tīras ar tvaiku
  • Uzturiet grīdas spīdīgi tīras ar tvaiku
  • Uzturiet grīdas spīdīgi tīras ar tvaiku
  • Uzturiet grīdas spīdīgi tīras ar tvaiku
  • Uzturiet grīdas spīdīgi tīras ar tvaiku
  • Uzturiet grīdas spīdīgi tīras ar tvaiku
  • Uzturiet grīdas spīdīgi tīras ar tvaiku
  • Uzturiet grīdas spīdīgi tīras ar tvaiku
  • Uzturiet grīdas spīdīgi tīras ar tvaiku

Izbeigta ražošana

Steam PlusSlaucīšanas un tvaika grīdas tīrītājs

FC7020/01

3.4
| (9) Atsauksmes
Uzturiet grīdas spīdīgi tīras ar tvaiku
Uzturiet mājokli mirdzoši tīru ar jauno Philips Steam Plus FC7020 tīrītāju. Iegūstiet higiēniski tīrus rezultātus, jo tvaiks likvidē kaitēkļus un baktērijas. Šis apvienotais slaucīšanas un tvaika tīrītājs ietaupa laiku un pūles.
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Vienlaicīga slaucīšana un tīrīšana ar tvaiku

Uzturiet grīdas spīdīgi tīras ar tvaiku

  • Divi vienā: slaucīš. un tvaika tīrīš.

  • 30 s uzsilšanas laiks

  • 2 mikrošķiedras spilventiņi

  • Visiem cietajiem grīdas segumiem

Tvaiks likvidē līdz 99,9% mikrobu un baktēriju

Tvaiks likvidē līdz 99,9% mikrobu un baktēriju

Iegūstiet higiēniski tīrus rezultātus ar Philips Steam Plus. Philips Steam Plus likvidē līdz 99,9% kaitēkļu un baktēriju. Dezinficējiet visu veidu cietās grīdas, neizmantojot ķimikālijas, bet tikai ūdeni.

1300 W jaudīgai tvaika padevei

1300 W jaudīgai tvaika padevei

1300 W jauda ātrai uzsilšanai. Steam Plus ir gatavs lietošanai ātrāk nekā 30 sekundēs. Kad Steam Plus ir gatavs darbam, LED indikatora lampiņa pārslēdzas no baltas uz zilu krāsu.

Vienlaicīga slaucīšana un tīrīšana ar tvaiku

Vienlaicīga slaucīšana un tīrīšana ar tvaiku

Iegūstiet higiēniski tīrus rezultātus tikai ar vienu piegājienu. Steam Plus apvienotā darbība ietaupa laiku un pūles. Slaucīšanas funkcija likvidē netīrumus, putekļus un visu veidu drupatas, bet tvaicēšanas funkcija dezinficē grīdu. Varat izmantot katru opciju atsevišķi vai tās apvienot, lai iztīrītu grīdu ar vienu piegājienu.

Tehniskā specifikācija

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Atsauksmes

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3.4

no 5

9

Atsauksmes

12/01/2014

Česká republika

Česká republika

Jednoduché používání a výborný efekt

Nevěřila jsem tomu ale je to skvělé.Mám doma 2 kočky a 2 psy a do toho dvojčátka takže hygiena musí být na maximu.S tímto vysavačem a mopem zároven mám podlahy v bytě za 20 minut hotové a zbývá mi více času na moje štěstíčka.Opravdu doporučuji.

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Steam Plus FC7020/01 Parní čistič se stěrkou

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Steam Plus FC7020/01 Parní čistič se stěrkou

11/12/2013

Česká republika

Česká republika

Geniální výrobek!!!

Nerada uklízím, ale tohle je fakt něco geniálního. Podlahu buď jenom vyluxuje nebo jenom setře párou....a nebo obojí najednou....tak čisto jsem doma dlouho neměla... Za 10 minut setřený celý byt, už nemám výmluvy, proč mám špinavou podlahu....

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Steam Plus FC7020/01 Parní čistič se stěrkou

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Steam Plus FC7020/01 Parní čistič se stěrkou

25/08/2016

Hrvatska

Hrvatska

Nije los!

Jedina zamjerka ovom parocistacu je sto nema opciju podesavanja jacine pare, jer sam prilikom ciscenja parketa unistio sjaj laka, ostale su mat fleke, mada parket je vec zreo za hoblovanje. Oprez prilikom koriscenja na drvenim povrsinama.

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Steam Plus FC7020/01 Aparat za brisanje i parno čišćenje

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Steam Plus FC7020/01 Aparat za brisanje i parno čišćenje

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  • Agrīna piekļuve pirkumiem.
  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.