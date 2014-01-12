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Izbeigta ražošana
FC7020/01
Divi vienā: slaucīš. un tvaika tīrīš.
30 s uzsilšanas laiks
2 mikrošķiedras spilventiņi
Visiem cietajiem grīdas segumiem
Iegūstiet higiēniski tīrus rezultātus ar Philips Steam Plus. Philips Steam Plus likvidē līdz 99,9% kaitēkļu un baktēriju. Dezinficējiet visu veidu cietās grīdas, neizmantojot ķimikālijas, bet tikai ūdeni.
1300 W jauda ātrai uzsilšanai. Steam Plus ir gatavs lietošanai ātrāk nekā 30 sekundēs. Kad Steam Plus ir gatavs darbam, LED indikatora lampiņa pārslēdzas no baltas uz zilu krāsu.
Iegūstiet higiēniski tīrus rezultātus tikai ar vienu piegājienu. Steam Plus apvienotā darbība ietaupa laiku un pūles. Slaucīšanas funkcija likvidē netīrumus, putekļus un visu veidu drupatas, bet tvaicēšanas funkcija dezinficē grīdu. Varat izmantot katru opciju atsevišķi vai tās apvienot, lai iztīrītu grīdu ar vienu piegājienu.
3.4
no 5
9
Atsauksmes
komtesanera
12/01/2014
Česká republika
Jednoduché používání a výborný efekt
Nevěřila jsem tomu ale je to skvělé.Mám doma 2 kočky a 2 psy a do toho dvojčátka takže hygiena musí být na maximu.S tímto vysavačem a mopem zároven mám podlahy v bytě za 20 minut hotové a zbývá mi více času na moje štěstíčka.Opravdu doporučuji.
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Steam Plus FC7020/01 Parní čistič se stěrkou
klaraze
11/12/2013
Česká republika
Geniální výrobek!!!
Nerada uklízím, ale tohle je fakt něco geniálního. Podlahu buď jenom vyluxuje nebo jenom setře párou....a nebo obojí najednou....tak čisto jsem doma dlouho neměla... Za 10 minut setřený celý byt, už nemám výmluvy, proč mám špinavou podlahu....
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lidy
25/08/2016
Hrvatska
Nije los!
Jedina zamjerka ovom parocistacu je sto nema opciju podesavanja jacine pare, jer sam prilikom ciscenja parketa unistio sjaj laka, ostale su mat fleke, mada parket je vec zreo za hoblovanje. Oprez prilikom koriscenja na drvenim povrsinama.
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Steam Plus FC7020/01 Aparat za brisanje i parno čišćenje
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Steam Plus FC7020/01 Aparat za brisanje i parno čišćenje