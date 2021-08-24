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Izbeigta ražošana
Trīs vienā: sūc, mazgā un žāvē
Triple-Acceleration tehnoloģija
Mitrā tīrīšana
Visiem cietajiem grīdas segumiem
- Putekļu sūkšana: jaudīgā Aqua Cyclone tehnoloģija uzsūc un likvidē visa veida šķidrumus, netīrumus un putekļus - Mazgāšana: pretēji pulksteņrādītāju kustības virzienam rotējošas mikrošķiedras birstes izsmidzina tīru ūdeni, lai efektīvi notīrītu netīrumus un nosēdumus. Visi netīrumi tiek izšķīdināti ūdenī un iesūkti atsevišķā tvertnē. - Žāvēšana: birstes griešanās ātrums rada gaisa plūsmu, kas teorētiski pilnīgi izžāvē grīdu
AquaTrio Pro likvidē un uzsūc līdz pat 99 % baktēriju*** un samazina alergēnu daudzumu. Tā kā tīrā un netīrā ūdens tvertnes ir nodalītas, visi putekļi un alergēni tiek paturēti netīrā ūdens tvertnē.
AquaTrio Pro nodrošina izcilu rezultātu, izmantojot tikai aukstu vai siltu krāna ūdeni. Ja nepieciešams, vari pievienot arī mazgāšanas līdzekli, taču vienmēr izmanto grīdu tīrīšanas līdzekli, kas neputo vai tikai mazliet puto un piemērots konkrētajam cietajam grīdas segumam.
4.7
no 5
17
Atsauksmes
100%
ieteica šo produktu
Gabeszka
24/08/2021
Magyarország
Tökéletes termék
Hatékony tisztítás megbízható készülék mindenben megfelelt az elvárásoknak
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par FC7080/01 AquaTrio Pro
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par FC7080/01 AquaTrio Pro
mirka 222
05/07/2021
Slovensko
skvelý
Super stroj - umytie bez šmúh, škoda, že sa už nevyrába
Plusi
vysáva aj umýva zároveň
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par FC7080/01 AquaTrio Pro
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par FC7080/01 AquaTrio Pro
Enne01
05/05/2021
Česká republika
Výborný pomocník
Naprostá spokojenost s vysavačem. Rychle a kvalitně vytírá a ušetří čas. Stačí poté jen vylít špinavou vodu a je to. Máme ho již skoro 2 roky a jsme s ním doma spokojený, tak že když odejde určitě pořídáme znovu.
Plusi
rychlost vytírání, snadná údržba, ušetří spoustu času
Mīnusi
nedokáže vytřít cca 2 cm od stěny
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par FC7080/01 AquaTrio Pro Vysavač 3 v 1 vysává, vytírá, vysouší
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par FC7080/01 AquaTrio Pro Vysavač 3 v 1 vysává, vytírá, vysouší
Piemērots mitrajai slaucīšanai
Salīdzinot tīrīšanu ar 2200 W putekļsūcēju un parastu grīdas mazgāšanu
izmantojot ar tīrīšanas līdzekli