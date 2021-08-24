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  • Vienlaicīgi sūc putekļus, mazgā un žāvē
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  • Vienlaicīgi sūc putekļus, mazgā un žāvē
  • Vienlaicīgi sūc putekļus, mazgā un žāvē
  • Vienlaicīgi sūc putekļus, mazgā un žāvē
  • Vienlaicīgi sūc putekļus, mazgā un žāvē
  • Vienlaicīgi sūc putekļus, mazgā un žāvē
  • Vienlaicīgi sūc putekļus, mazgā un žāvē
  • Vienlaicīgi sūc putekļus, mazgā un žāvē
  • Vienlaicīgi sūc putekļus, mazgā un žāvē
  • Vienlaicīgi sūc putekļus, mazgā un žāvē
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Vienlaicīgi sūc putekļus, mazgā un žāvē
  • Vienlaicīgi sūc putekļus, mazgā un žāvē
  • Vienlaicīgi sūc putekļus, mazgā un žāvē
  • Vienlaicīgi sūc putekļus, mazgā un žāvē
  • Vienlaicīgi sūc putekļus, mazgā un žāvē
  • Vienlaicīgi sūc putekļus, mazgā un žāvē
  • Vienlaicīgi sūc putekļus, mazgā un žāvē
  • Vienlaicīgi sūc putekļus, mazgā un žāvē

Izbeigta ražošana

AquaTrio Pro

FC7080/01

4.7
| (17) Atsauksmes | 100% ieteica šo produktu
Vienlaicīgi sūc putekļus, mazgā un žāvē
Philips AquaTrio Pro ar unikālo Triple Acceleration tehnoloģiju sūc putekļus, mazgā un žāvē vienlaikus, lai iegūtu lielisku rezultātu, veicot pilnvērtīgu mazgāšanu uz cietiem grīdas segumiem.
Skatīt visas priekšrocības

Mitrā tīrīšana cietajiem grīdas segumiem

Vienlaicīgi sūc putekļus, mazgā un žāvē

  • Trīs vienā: sūc, mazgā un žāvē

  • Triple-Acceleration tehnoloģija

  • Mitrā tīrīšana

  • Visiem cietajiem grīdas segumiem

Uzlabota tīrīšanas veiktspēja lieliskam rezultātam

Uzlabota tīrīšanas veiktspēja lieliskam rezultātam

- Putekļu sūkšana: jaudīgā Aqua Cyclone tehnoloģija uzsūc un likvidē visa veida šķidrumus, netīrumus un putekļus - Mazgāšana: pretēji pulksteņrādītāju kustības virzienam rotējošas mikrošķiedras birstes izsmidzina tīru ūdeni, lai efektīvi notīrītu netīrumus un nosēdumus. Visi netīrumi tiek izšķīdināti ūdenī un iesūkti atsevišķā tvertnē. - Žāvēšana: birstes griešanās ātrums rada gaisa plūsmu, kas teorētiski pilnīgi izžāvē grīdu

Likvidē līdz pat 99 % baktēriju*** un samazina alergēnu daudzumu

Likvidē līdz pat 99 % baktēriju*** un samazina alergēnu daudzumu

AquaTrio Pro likvidē un uzsūc līdz pat 99 % baktēriju*** un samazina alergēnu daudzumu. Tā kā tīrā un netīrā ūdens tvertnes ir nodalītas, visi putekļi un alergēni tiek paturēti netīrā ūdens tvertnē.

Efektīva tīrīšana ar aukstu/siltu ūdeni un mazgāšanas līdzekli vai bez tā

Efektīva tīrīšana ar aukstu/siltu ūdeni un mazgāšanas līdzekli vai bez tā

AquaTrio Pro nodrošina izcilu rezultātu, izmantojot tikai aukstu vai siltu krāna ūdeni. Ja nepieciešams, vari pievienot arī mazgāšanas līdzekli, taču vienmēr izmanto grīdu tīrīšanas līdzekli, kas neputo vai tikai mazliet puto un piemērots konkrētajam cietajam grīdas segumam.

Tehniskā specifikācija

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Atsauksmes

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4.7

no 5

17

Atsauksmes

100%

ieteica šo produktu

3
2
1

24/08/2021

Magyarország

Magyarország

Tökéletes termék

Hatékony tisztítás megbízható készülék mindenben megfelelt az elvárásoknak

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par FC7080/01 AquaTrio Pro

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par FC7080/01 AquaTrio Pro

05/07/2021

Slovensko

Slovensko

skvelý

Super stroj - umytie bez šmúh, škoda, že sa už nevyrába

Plusi

vysáva aj umýva zároveň

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par FC7080/01 AquaTrio Pro

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par FC7080/01 AquaTrio Pro

05/05/2021

Česká republika

Česká republika

Výborný pomocník

Naprostá spokojenost s vysavačem. Rychle a kvalitně vytírá a ušetří čas. Stačí poté jen vylít špinavou vodu a je to. Máme ho již skoro 2 roky a jsme s ním doma spokojený, tak že když odejde určitě pořídáme znovu.

Plusi

rychlost vytírání, snadná údržba, ušetří spoustu času

Mīnusi

nedokáže vytřít cca 2 cm od stěny

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par FC7080/01 AquaTrio Pro Vysavač 3 v 1 vysává, vytírá, vysouší

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par FC7080/01 AquaTrio Pro Vysavač 3 v 1 vysává, vytírá, vysouší

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  • Agrīna piekļuve pirkumiem.
  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.
Atrunas

  1. Piemērots mitrajai slaucīšanai

  2. Salīdzinot tīrīšanu ar 2200 W putekļsūcēju un parastu grīdas mazgāšanu

  3. izmantojot ar tīrīšanas līdzekli