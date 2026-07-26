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s-bag Putekļsūcēja maisi

Izbeigta ražošana

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s-bagPutekļsūcēja maisi

FC8019/01

s-bag Putekļsūcēja maisi

Izbeigta ražošana

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Rokasgrāmatas un dokumentācija

s-bag® ir universāls putekļu maisiņš visiem Philips un Electrolux (Electrolux, Volta, Tornado, AEG) putekļsūcējiem ar maisiņu. Iegādājoties rezerves maisiņus, meklējiet s-bag® logotipu. Citu maisiņu izmantošana var sabojāt jūsu putekļsūcēju.

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  • 26 July 2026

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