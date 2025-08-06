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Izbeigta ražošana
4 x putekļu maisi
Oriģinālo Philips s-bag® maisiņu var izmantot visiem Philips un Electrolux grupas (Electrolux, AEG, Volta, Tornado) putekļsūcējiem ar maisiņu. Jums vair nav jānodarbojas ar mūžīgiem putekļu maisiņa meklējumiem, vienkārši atrodiet s-bag® logotipu.
s-bag® Anti-Allergy ir augsts filtrēšanas līmenis, lai aizturētu putekšņus, putekļu daļiņas, putekļu ērcītes, to alergēnus un kaķa alergēnus pat 1 mikrona lielumā. Šāds filtrēšanas līmenis ievērojami samazina alergēnu iedarbību uz jūsu ģimeni un ir neatsverams astmas un alerģijas slimniekiem.
Philips s-bag® Anti-Allergy maisiņam ir piešķirts ECARF kvalitātes zīmogs. Šis zīmogs apliecina šī putekļu maisiņa nodrošināto augsto filtrēšanas līmeni. ECARF kvalitātes zīmogs ir radīts, lai palīdzētu alerģijas pacientiem izvēlēties atbilstošus produktus un pakalpojumus.
5.0
no 5
5
Atsauksmes
100%
ieteica šo produktu
Edka1
06/08/2025
Magyarország
Minőségi termék
A legstrapabíróbb minöségi porzsák. Ha porszívó, akkor csak a Philips jöhet számításba a szükséges tarzozékokkal együtt.
Šī atsauksme tika uzrakstīta par s-bag FC8022/04 Porzsák
Šī atsauksme tika uzrakstīta par s-bag FC8022/04 Porzsák
Daisy
11/06/2019
România
Excelenți!
Sacii pentru aspiratorul Philips sunt f buni, se fixează ușor, se închid etanș atunci când îi scoți.
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Saci s-bag pentru aspirator FC8022/04
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Saci s-bag pentru aspirator FC8022/04
FeliM2495
09/05/2019
România
Recomand acest produs
Sunt foarte usor de utilizat si își fac treaba, conform descrierii.
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Saci s-bag pentru aspirator FC8022/04
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Saci s-bag pentru aspirator FC8022/04