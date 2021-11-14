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  • s-bag® Anti-Odour
  • s-bag® Anti-Odour
  • s-bag® Anti-Odour
  • s-bag® Anti-Odour
  • s-bag® Anti-Odour
  • s-bag® Anti-Odour

Izbeigta ražošana

s-bagPutekļsūcēja maisi

FC8023/04

5
| (1) Apskats | 100% ieteica šo produktu
s-bag® Anti-Odour
s-bag® ir universāls putekļu maisiņš visiem Philips un Electrolux (Electrolux, AEG, Volta, Tornado) putekļsūcējiem ar maisiņu. Iegādājoties rezerves maisiņus, meklējiet s-bag® logotipu. Citu maisiņi izmantošana var sabojāt jūsu putekļsūcēju.
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Absorbē smakas, lieliski piemērots mājdzīvnieku īpašniekiem

s-bag® Anti-Odour

  • 4 x putekļu maisi

  • Viens universāls standarts

  • Absorbē smakas

  • Labi piemēroti mājdzīvnieku īpašniekiem

Universāls standarts vieglai izvēlei

Universāls standarts vieglai izvēlei

Oriģinālo Philips s-bag® maisiņu var izmantot visiem Philips un Electrolux grupas (Electrolux, AEG, Volta, Tornado) putekļsūcējiem ar maisiņu. Jums vairs nav jānodarbojas ar mūžīgo putekļu maisiņu meklēšanu, gluži vienkārši atrodiet s-bag® logotipu.

Absorbē un neitralizē nepatīkamas smakas

Absorbē un neitralizē nepatīkamas smakas

Atšķirībā no parastiem putekļu maisiņiem s-bag® Anti-Odour maisiņā izmantots izturīgs sintētisks materiāls, kas pārklāts ar smakas absorbējošu vasku, lai aizturētu nepatīkamas smakas un novērstu to izkļūšanu no putekļsūcēja. Šis putekļu maisiņš ir lieliski piemērots mājdzīvnieku īpašniekiem.

Filtrē 99 % smalko putekļu

Filtrē 99 % smalko putekļu

Šī putekļsūcēja maisiņa sintētiskais materiāls filtrē līdz 99 % putekļu un daļiņu. Tas filtrē gaisu efektīvāk nekā standarta papīra maisiņš un palīdz atbrīvoties no gaisā esošajām daļiņām, piemēram, alergēniem.

Tehniskā specifikācija

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Atsauksmes

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5.0

no 5

1

Apskats

100%

ieteica šo produktu

4
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1

14/11/2021

Україна

Україна

Якість рівня Philips

В наборі йде 4 шт. В порівннянні з будь-якими другими мішками цих вистачає набагато довше і вони дійсно зовсім не пропускають пил на зовні. Фільтрує чудово, на інших фільтрах нічого неи лишається . Повітря чисте - запаху пилу зовсім немає. Єдиний стандарт S-bag - зумісний с Philips, Electrolux, AEG, Volta и Tornado, що також дуже зручно, так як міняв старий пилосос Philips на новий і не довелось докупопувати нові мішки.

Plusi

Тільки переваги

Mīnusi

Немає

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Šī atsauksme tika uzrakstīta par s-bag FC8023/04 Мішки для пилососа

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par s-bag FC8023/04 Мішки для пилососа

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