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Izbeigta ražošana
4 x putekļu maisi
Viens universāls standarts
Absorbē smakas
Labi piemēroti mājdzīvnieku īpašniekiem
Oriģinālo Philips s-bag® maisiņu var izmantot visiem Philips un Electrolux grupas (Electrolux, AEG, Volta, Tornado) putekļsūcējiem ar maisiņu. Jums vairs nav jānodarbojas ar mūžīgo putekļu maisiņu meklēšanu, gluži vienkārši atrodiet s-bag® logotipu.
Atšķirībā no parastiem putekļu maisiņiem s-bag® Anti-Odour maisiņā izmantots izturīgs sintētisks materiāls, kas pārklāts ar smakas absorbējošu vasku, lai aizturētu nepatīkamas smakas un novērstu to izkļūšanu no putekļsūcēja. Šis putekļu maisiņš ir lieliski piemērots mājdzīvnieku īpašniekiem.
Šī putekļsūcēja maisiņa sintētiskais materiāls filtrē līdz 99 % putekļu un daļiņu. Tas filtrē gaisu efektīvāk nekā standarta papīra maisiņš un palīdz atbrīvoties no gaisā esošajām daļiņām, piemēram, alergēniem.
5.0
no 5
1
Apskats
100%
ieteica šo produktu
coach85
14/11/2021
Україна
Якість рівня Philips
В наборі йде 4 шт. В порівннянні з будь-якими другими мішками цих вистачає набагато довше і вони дійсно зовсім не пропускають пил на зовні. Фільтрує чудово, на інших фільтрах нічого неи лишається . Повітря чисте - запаху пилу зовсім немає. Єдиний стандарт S-bag - зумісний с Philips, Electrolux, AEG, Volta и Tornado, що також дуже зручно, так як міняв старий пилосос Philips на новий і не довелось докупопувати нові мішки.
Plusi
Тільки переваги
Mīnusi
Немає
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par s-bag FC8023/04 Мішки для пилососа
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par s-bag FC8023/04 Мішки для пилососа