ProduktiAtbalsts

10% atlaide pirmajam pasūtījumam

30 dienu atgriešana

Piegāde 3-4 darba dienu laikā

Interneta veikals

Visas sērijas

  • Oriģinālais EPA12 rezerves filtrs no Philips
  • Oriģinālais EPA12 rezerves filtrs no Philips
  • Oriģinālais EPA12 rezerves filtrs no Philips
  • Oriģinālais EPA12 rezerves filtrs no Philips

Izbeigta ražošana

s-filter® izplūdes filtrs

FC8031/00

3
| (1) Apskats
Oriģinālais EPA12 rezerves filtrs no Philips
Philips EPA12 filtrs jūsu putekļsūcējam aiztur 99,5% smalko putekļu tīrai videi. Optimālai veiktspējai filtrs jānomaina reizi gadā.
Skatīt visas priekšrocības

EPA12 filtrs aiztur vairāk nekā 99,5% smalko putekļu

Oriģinālais EPA12 rezerves filtrs no Philips

  • 1 izplūdes filtrs EPA12

  • s-filter® standarta izmērs

  • Aiztur >99,5% putekļu

s-filter® standarta izmērs vieglai nomaiņai

s-filter® ir standarta izplūdes filtrs, kas ir plaši pieejams un viegli atpazīstams pēc tā logotipa. Tas ir piemērots vairākiem Philips putekļsūcēju modeļu klāstiem, kā arī Electrolux, AEG, Volta un Tornado putekļsūcējiem.

EPA12 izplūdes filtrs pirmšķirīgai filtrēšanai

EPA12 izplūdes filtrs pirmšķirīgai filtrēšanai

EPA12 filtrs aiztur vairāk nekā 99,5% smalko putekļu, pirms gaiss tiek izvadīts atpakaļ telpā. Rezultāts ir tīrs gaiss bez putekļiem. Filtrs ir jāmaina reizi gadā.

Mainiet ik pēc 12 mēnešiem ilgstošam sniegumam

Mainiet ik pēc 12 mēnešiem ilgstošam sniegumam

Optimālam sniegumam un filtrēšanai ieteicams mainīt filtru ik pēc 12 mēnešiem.

Tehniskā specifikācija

Palīdzība saistībā ar šo produktu

Skatiet bieži uzdotos jautājumus, lietotāja rokasgrāmatas, drošības informāciju un padomus

Atsauksmes

Šīs atsauksmes pārvalda Bazaarvoice, un tās atbilst Bazaarvoice autentiskuma politikai, kuru atbalsta krāpšanas apkarošanas tehnoloģija un cilvēka veikta analīze. Sīkāka informācija ir pieejama
Klientu viedokļi produktu un zvaigžņu vērtējumu veidā ir noderīgi visiem. Tie palīdz uzzināt vairāk par produktu un pieņemt pirkuma lēmumu. Ikviens klients, kurš ir iegādājies produktu tiešsaistē vai veikalā, var iesniegt atsauksmi

3.0

no 5

1

Apskats

5
4
2
1

02/03/2015

България

България

Не толкова добра прахосмукачка

За толкова скъпа прахосмукачка се очаква уредът да работи толкова перфектно и ефективно, както от началото, така е след първите 6 месеца. С добра поддръжка от наша страна, редовно почистване, и въпреки това прахосмукачката изгуби мощността и силата на почистване. По-добре да бяхме взели една прахосмукачка за 100 лв, вместо 300, та поне да не съжаляваме за сериозното парично вложение във Филипс. Откъде може да закупим маркуч, филтри и други части, не е указано в листовката. Не е сериозно прахосмукачките с торбички да чистят по-добре, отколкото иновативните такива без торбичка. Употребата им е по-лесна, но с времето им се губи мощността и просто после обикаляш дома си с една ръмжаща, но не почистваща прахосмукачка. Искаме си парите обратно!

Šī atsauksme tika uzrakstīta par FC8031/00 s-filter® exhaust filter

Šī atsauksme tika uzrakstīta par FC8031/00 s-filter® exhaust filter

Pieraksties Philips jaunumiem un saņem ekskluzīvus piedāvājumus

  • Piedāvājumi tikai biedriem.
  • Agrīna piekļuve pirkumiem.
  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.

Vēlos saņemt reklāmas paziņojumus par Philips produktiem, pakalpojumiem, notikumiem un akcijām – balstoties uz manām izvēlēm un uzvedību. Varu jebkurā laikā viegli atteikties!

  • Piedāvājumi tikai biedriem.
  • Agrīna piekļuve pirkumiem.
  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.