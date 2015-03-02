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FC8031/00
1 izplūdes filtrs EPA12
s-filter® standarta izmērs
Aiztur >99,5% putekļu
s-filter® ir standarta izplūdes filtrs, kas ir plaši pieejams un viegli atpazīstams pēc tā logotipa. Tas ir piemērots vairākiem Philips putekļsūcēju modeļu klāstiem, kā arī Electrolux, AEG, Volta un Tornado putekļsūcējiem.
EPA12 filtrs aiztur vairāk nekā 99,5% smalko putekļu, pirms gaiss tiek izvadīts atpakaļ telpā. Rezultāts ir tīrs gaiss bez putekļiem. Filtrs ir jāmaina reizi gadā.
Optimālam sniegumam un filtrēšanai ieteicams mainīt filtru ik pēc 12 mēnešiem.
3.0
no 5
1
Apskats
geroeva
02/03/2015
България
Не толкова добра прахосмукачка
За толкова скъпа прахосмукачка се очаква уредът да работи толкова перфектно и ефективно, както от началото, така е след първите 6 месеца. С добра поддръжка от наша страна, редовно почистване, и въпреки това прахосмукачката изгуби мощността и силата на почистване. По-добре да бяхме взели една прахосмукачка за 100 лв, вместо 300, та поне да не съжаляваме за сериозното парично вложение във Филипс. Откъде може да закупим маркуч, филтри и други части, не е указано в листовката. Не е сериозно прахосмукачките с торбички да чистят по-добре, отколкото иновативните такива без торбичка. Употребата им е по-лесна, но с времето им се губи мощността и просто после обикаляш дома си с една ръмжаща, но не почистваща прахосмукачка. Искаме си парите обратно!
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par FC8031/00 s-filter® exhaust filter