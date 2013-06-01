ProduktiAtbalsts

10% atlaide pirmajam pasūtījumam

30 dienu atgriešana

Piegāde 3-4 darba dienu laikā

Interneta veikals

  • Universālais Turbo sukas uzgalis
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Universālais Turbo sukas uzgalis
  • Universālais Turbo sukas uzgalis
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Universālais Turbo sukas uzgalis

Izbeigta ražošana

Putekļsūcēja uzgalis

FC8043/02

5
| (2) Atsauksmes | 100% ieteica šo produktu
Universālais Turbo sukas uzgalis
Philips Turbo sukas uzgalis FC8043/02 ļauj dziļi iztīrīt paklāju, kā arī ātri noņemt matus un pūkas no paklāja. Rotējošā birste aktīvi noņem mazas putekļu daļiņas un matus, iegūstot 25% labāku paklāju tīrīšanas veiktspēju.
Skatīt visas priekšrocības

Par 25% labāka paklāju tīrīšana

Universālais Turbo sukas uzgalis

  • Turbo Brush

Rotējoša birste dziļai paklāja tīrīšanai

Rotējoša birste dziļai paklāja tīrīšanai

Mati un pūkas pielīp paklājiem un mazās netīrumu daļiņas iekļūst dziļi paklāja iekšienē. Šis uzgalis ar rotējošo birsti aktīvi likvidē šos kaitinošos mājsaimniecības netīrumus.

Divi adapteri universālai uzgaļa uzstādīšanai

Divi adapteri universālai uzgaļa uzstādīšanai

Divi adapteri, kas ļauj pievienot uzgali lielākajai daļai zīmolu putekļsūcēju caurulēm (Ø 32 - 35 mm)

Tehniskā specifikācija

Palīdzība saistībā ar šo produktu

Skatiet bieži uzdotos jautājumus, lietotāja rokasgrāmatas, drošības informāciju un padomus

Atsauksmes

Šīs atsauksmes pārvalda Bazaarvoice, un tās atbilst Bazaarvoice autentiskuma politikai, kuru atbalsta krāpšanas apkarošanas tehnoloģija un cilvēka veikta analīze. Sīkāka informācija ir pieejama
Klientu viedokļi produktu un zvaigžņu vērtējumu veidā ir noderīgi visiem. Tie palīdz uzzināt vairāk par produktu un pieņemt pirkuma lēmumu. Ikviens klients, kurš ir iegādājies produktu tiešsaistē vai veikalā, var iesniegt atsauksmi

5.0

no 5

2

Atsauksmes

100%

ieteica šo produktu

4
3
2
1

01/06/2013

Polska

Polska

koniec z włosami na dywanie

coś wspaniałego, do tej pory by pozbyć się całkowicie włosów, czy sierści z dywanu używałem szczotki standardowej z wysuniętym włosiem, aby go wyszczotkować, po wyczyszczeniu wszystkich dywanów i chodniczków w domu byłem zlany potem, a efekty i tak nie były doskonałe. Po użyciu tuboszczotki jestem zachwycony, dywan jak wyczesany, czyści się lekko. Mały minus taki, że co jakiś czas trzeba turboszczotkę przeczyścić, bo włosy wkręcają się na wirnik szczotki.

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par FC8043/02 Nasadka do odkurzacza

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par FC8043/02 Nasadka do odkurzacza

21/08/2012

Polska

Polska

idealna do usuwania sierści z dywanu

rewelacja! odkurza i trzepie jednocześnie, nie trzeba się męczyć, żeby odkurzyć dywan pełen sierści czy włosów. Odkurzanie nią to czysta przyjemność :-)

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par FC8043/02 Nasadka do odkurzacza

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par FC8043/02 Nasadka do odkurzacza

Pieraksties Philips jaunumiem un saņem ekskluzīvus piedāvājumus

  • Piedāvājumi tikai biedriem.
  • Agrīna piekļuve pirkumiem.
  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.

Vēlos saņemt reklāmas paziņojumus par Philips produktiem, pakalpojumiem, notikumiem un akcijām – balstoties uz manām izvēlēm un uzvedību. Varu jebkurā laikā viegli atteikties!

  • Piedāvājumi tikai biedriem.
  • Agrīna piekļuve pirkumiem.
  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.
Atrunas

  1. Salīdzinot ar Philips uzgali