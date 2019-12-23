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Izbeigta ražošana
4 mikrošķiedras lupatiņas
Saderīgs ar PowerPro Aqua
Nomainiet ik pēc 6 mēnešiem
Nomainiet ik pēc 6 mēnešiem, lai saglabātu optimālu ierīces tīrīšanas sniegumu.
Mīksts mikrošķiedras materiāls saudzīgi atdala, paceļ un absorbē putekļus un netīrumus. Efektīva un rūpīga netīrumu un traipu notīrīšana.
Mikrošķiedras lupatiņas var mazgāt veļas mašīnā, tās ir viegli uzliekamas un noņemamas.
4.0
no 5
2
Atsauksmes
100%
ieteica šo produktu
Bozon
23/12/2019
Slovenija
Verificēts pircējs
Primerno
Pralnost, praktičnost. Dobro očisti tla in ni pregrob.
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par FC8063/01 Accessory Kit
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par FC8063/01 Accessory Kit
BOŽIDAR
29/11/2019
Slovenija
ODLIČNO
KRPICE DELAJO ODLIČNO. SMO ZADOVOLJNI Z IZDELKOM..
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par FC8063/01 Accessory Kit
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par FC8063/01 Accessory Kit