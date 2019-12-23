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Izbeigta ražošana

PowerPro Aqua mikrošķiedras spilventiņu komplekts

FC8063/01

4
| (2) Atsauksmes | 100% ieteica šo produktu
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Saderīgs ar PowerPro Aqua

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  • 4 mikrošķiedras lupatiņas

  • Saderīgs ar PowerPro Aqua

  • Nomainiet ik pēc 6 mēnešiem

Nomainiet ik pēc 6 mēnešiem optimālam tīrīšanas sniegumam

Nomainiet ik pēc 6 mēnešiem optimālam tīrīšanas sniegumam

Nomainiet ik pēc 6 mēnešiem, lai saglabātu optimālu ierīces tīrīšanas sniegumu.

Mikrošķiedras spilventiņi, lai efektīvi notīrītu visus netīrumus un traipus

Mikrošķiedras spilventiņi, lai efektīvi notīrītu visus netīrumus un traipus

Mīksts mikrošķiedras materiāls saudzīgi atdala, paceļ un absorbē putekļus un netīrumus. Efektīva un rūpīga netīrumu un traipu notīrīšana.

Viegli piestiprināt un noņemt

Viegli piestiprināt un noņemt

Mikrošķiedras lupatiņas var mazgāt veļas mašīnā, tās ir viegli uzliekamas un noņemamas.

Tehniskā specifikācija

Palīdzība saistībā ar šo produktu

Skatiet bieži uzdotos jautājumus, lietotāja rokasgrāmatas, drošības informāciju un padomus

Atsauksmes

Šīs atsauksmes pārvalda Bazaarvoice, un tās atbilst Bazaarvoice autentiskuma politikai, kuru atbalsta krāpšanas apkarošanas tehnoloģija un cilvēka veikta analīze. Sīkāka informācija ir pieejama
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4.0

no 5

2

Atsauksmes

100%

ieteica šo produktu

5
3
2
1

23/12/2019

Slovenija

Slovenija

Verificēts pircējs

Primerno

Pralnost, praktičnost. Dobro očisti tla in ni pregrob.

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par FC8063/01 Accessory Kit

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par FC8063/01 Accessory Kit

29/11/2019

Slovenija

Slovenija

ODLIČNO

KRPICE DELAJO ODLIČNO. SMO ZADOVOLJNI Z IZDELKOM..

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par FC8063/01 Accessory Kit

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par FC8063/01 Accessory Kit

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  • Agrīna piekļuve pirkumiem.
  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.