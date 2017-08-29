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Izbeigta ražošana
FC8146/01
Ietaupiet līdz pat 20 % enerģijas*
Philips EasyLife putekļsūcējs ir izstrādāts, lai nodrošinātu lieliskus tīrīšanas rezultātus, patērējot mazāk enerģijas nekā citi putekļsūcēji. Turklāt varat vienkārši iztīrīt tvertni, nenosmērējot rokas, – tikai jānospiež poga.
1400 W
Parquet
Efektīvais 1400 vatu motors rada maks. 300 vatu sūkšanas jaudu, kas nozīmē mazāku enerģijas lietojumu, nesamazinot tīrīšanas rezultātus.
Indikatora lampiņa iedegas, kad tvertne ir pilna un tā ir jāiztukšo. Tvertnes un filtra iztukšošana un iztīrīšana nodrošinās optimālu tīrīšanas veiktspēju.
Putekļu nodalījuma rokturis palīdzēs vieglāk izņemt nodalījumu un to iztukšot atkritumu tvertnē.
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1.0
no 5
1
Apskats
anka
29/08/2017
Česká republika
Na koberce nevhodny vubec nic nevysaje
Zakoupen hlavne na koberce, ktere tedy vubec dukladne nevysaje. Filtr peru po 1-2 pouzitich coz me dost obtezuje.
Šī atsauksme tika uzrakstīta par EasyLife FC8146/01 Bezsáčkový vysavač
Šī atsauksme tika uzrakstīta par EasyLife FC8146/01 Bezsáčkový vysavač
Salīdzinājums ar 2000 vatu putekļsūcēju. Philips veiktie mērījumi, 2010. gads.