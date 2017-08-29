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  • Standard Product Photo Philips EasyLife Bagless vacuum cleaner
  • Product Detail Photograph Philips EasyLife Bagless vacuum cleaner FC8146/01
  • Product Detail Photograph Philips EasyLife Bagless vacuum cleaner FC8146/01
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  • Alternative Product Photograph Philips EasyLife Bagless vacuum cleaner
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  • Product in Use Photo Philips EasyLife Bagless vacuum cleaner
  • Emotional Benefit Photo Philips EasyLife Bagless vacuum cleaner FC8146/01
  • Packaging photograph Philips EasyLife Bagless vacuum cleaner
  • Standard Product Photo Philips EasyLife Bagless vacuum cleaner
  • Product Detail Photograph Philips EasyLife Bagless vacuum cleaner FC8146/01
  • Product Detail Photograph Philips EasyLife Bagless vacuum cleaner FC8146/01
  • Alternative Product Photograph Philips EasyLife Bagless vacuum cleaner
  • Alternative Product Photograph Philips EasyLife Bagless vacuum cleaner
  • Product Lifestyle Philips EasyLife Bagless vacuum cleaner FC8146/01
  • Product in Use Photo Philips EasyLife Bagless vacuum cleaner
  • Product in Use Photo Philips EasyLife Bagless vacuum cleaner
  • Emotional Benefit Photo Philips EasyLife Bagless vacuum cleaner FC8146/01
  • Packaging photograph Philips EasyLife Bagless vacuum cleaner

Izbeigta ražošana

EasyLifePutekļsūcējs bez maisiņa

FC8146/01

1

| (1) Apskats

Ietaupiet līdz pat 20 % enerģijas*

Philips EasyLife putekļsūcējs ir izstrādāts, lai nodrošinātu lieliskus tīrīšanas rezultātus, patērējot mazāk enerģijas nekā citi putekļsūcēji. Turklāt varat vienkārši iztīrīt tvertni, nenosmērējot rokas, – tikai jānospiež poga.

Skatīt visas priekšrocības

Putekļsūcējs ekoloģiski tīrākiem rezultātiem

Ietaupiet līdz pat 20 % enerģijas*

  • 1400 W

  • Parquet

1400 vatu motors rada maks. 300 vatu sūkšanas jaudu

1400 vatu motors rada maks. 300 vatu sūkšanas jaudu

Efektīvais 1400 vatu motors rada maks. 300 vatu sūkšanas jaudu, kas nozīmē mazāku enerģijas lietojumu, nesamazinot tīrīšanas rezultātus.

Indikatora lampiņa rāda, kad tvertne ir jāiztukšo

Indikatora lampiņa rāda, kad tvertne ir jāiztukšo

Indikatora lampiņa iedegas, kad tvertne ir pilna un tā ir jāiztukšo. Tvertnes un filtra iztukšošana un iztīrīšana nodrošinās optimālu tīrīšanas veiktspēju.

Rokturis ērtākai putekļu nodalījuma izņemšanai

Putekļu nodalījuma rokturis palīdzēs vieglāk izņemt nodalījumu un to iztukšot atkritumu tvertnē.

Tehniskā specifikācija

Palīdzība saistībā ar šo produktu

Skatiet bieži uzdotos jautājumus, lietotāja rokasgrāmatas, drošības informāciju un padomus

Atsauksmes

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1.0

no 5

1

Apskats

5
4
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29/08/2017

Česká republika

Česká republika

Na koberce nevhodny vubec nic nevysaje

Zakoupen hlavne na koberce, ktere tedy vubec dukladne nevysaje. Filtr peru po 1-2 pouzitich coz me dost obtezuje.

Šī atsauksme tika uzrakstīta par EasyLife FC8146/01 Bezsáčkový vysavač

Šī atsauksme tika uzrakstīta par EasyLife FC8146/01 Bezsáčkový vysavač

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  • Īpaši piedāvājumi tikai biedriem.
  • 10% atlaide pirmajam pasūtījumam
  • Agrīna piekļuve pirkumiem.
  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.
  • Piegāde 3-4 darba dienu laikā
Atrunas

  1. Salīdzinājums ar 2000 vatu putekļsūcēju. Philips veiktie mērījumi, 2010. gads.