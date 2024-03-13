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900 W
Savāc 99,9 % putekļu*
Turbo birste
Uzgalis mēbelēm
Ļoti jaudīgais 900 W motors rada spēcīgu sūkšanas jaudu lieliskam tīrīšanas rezultātam.
Augstās veiktspējas uzgalis un spēcīgā sūkšanas jauda nodrošina, ka tīrot tiek savākti 99,9 % smalko putekļu*.
Kompaktā un vieglā konstrukcija padara vienkāršu uzglabāšanu un pārnēsāšanu.
4.7
no 5
100
Atsauksmes
96%
ieteica šo produktu
Anzhela
13/03/2024
Україна
Гарно виконує свою роботу
Не шумний, хороша тяга, працює не голосно, рекомендую
Plusi
Ціна - якість
Mīnusi
Не має
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Серія 2000 FC8240/09 Пилосос із мішком для пилу
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Експерт
21/01/2022
Україна
Потужність та компактність
Вже біля двох років користуюся подібною моделлю цієї серії, до цього користувався пилосмоками фірм Panasonic, Bosch GL, Sumsung - цей в порівнянні з ними - це ЩОСЬ!!! Спеціально брав з мішком, це набагато зручніше ніж bagless як для мене і набагато чистіше. Дуже вдала модель, До цього у родички був Філіпс більш дорогої версії без мішка, також дуже потужний, який на її погляд не мав конкурентів поки не побачила цього, тепер придбала такий.
Plusi
Кращий вибір в категорії ціна-якість, компактність
Mīnusi
Недолікив не виявлено
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Mariia_b
09/11/2021
Україна
Дуже хороший пилосос!
Цей пилосос потужний, тихо працює, компактний, зручний у використанні. Задоволена покупкою на всі 100%!
Plusi
Потужний і зручний
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Серія 2000 FC8240/09 Пилосос із мішком для пилу
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Серія 2000 FC8240/09 Пилосос із мішком для пилу
Savāc 99,9 % putekļu uz cietajām grīdām ar šaurām spraugām (IEC62885-2).