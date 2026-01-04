ProduktiAtbalsts

10% atlaide pirmajam pasūtījumam

30 dienu atgriešana

Piegāde 3-4 darba dienu laikā

Interneta veikals

Visas sērijas

  • Liela sūkšanas jauda. Kārtīgai tīrīšanai.
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Liela sūkšanas jauda. Kārtīgai tīrīšanai.
  • Liela sūkšanas jauda. Kārtīgai tīrīšanai.
  • Liela sūkšanas jauda. Kārtīgai tīrīšanai.
  • Liela sūkšanas jauda. Kārtīgai tīrīšanai.
  • Liela sūkšanas jauda. Kārtīgai tīrīšanai.
  • Liela sūkšanas jauda. Kārtīgai tīrīšanai.
  • Liela sūkšanas jauda. Kārtīgai tīrīšanai.
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Liela sūkšanas jauda. Kārtīgai tīrīšanai.
  • Liela sūkšanas jauda. Kārtīgai tīrīšanai.
  • Liela sūkšanas jauda. Kārtīgai tīrīšanai.
  • Liela sūkšanas jauda. Kārtīgai tīrīšanai.
  • Liela sūkšanas jauda. Kārtīgai tīrīšanai.
  • Liela sūkšanas jauda. Kārtīgai tīrīšanai.

Izbeigta ražošana

Performer ActivePutekļsūcējs ar maisiņu

FC8593/91

1 godalga

Liela sūkšanas jauda. Kārtīgai tīrīšanai.
1500 W motors nodrošina lielu sūkšanas jaudu izciliem tīrīšanas rezultātiem.
Skatīt visas priekšrocības

Higiēniska tīrīšana ar AirflowMax

Liela sūkšanas jauda. Kārtīgai tīrīšanai.

  • AirflowMax tehnoloģija

  • TriActive uzgalis

  • Pretalerģijas filtrs

  • Animal

Revolucionāra AirflowMax tehnoloģija lielai sūkšanas jaudai

Revolucionāra AirflowMax tehnoloģija lielai sūkšanas jaudai

Unikālā AirflowMax tehnoloģija saglabā sūkšanas jaudu lielāku ilgāk, lai pilnvērtīgi izmantotu maisiņu. Tehnoloģijas pamatā ir trīs galveno elementu optimizācija: 1) unikāls rievots profils putekļu nodalījumā maksimāli palielina gaisa plūsmu putekļu maisā un ļauj izmantot visu maisa virsmu; 2) īpaši pielāgota putekļu nodalījuma ietilpība, kas nodrošina pilnvērtīgu putekļu maisa izplešanos; 3) augstas kvalitātes putekļu maisa šķiedru struktūra absorbē putekļus, neaizsprostojot poras, tādējādi novēršot sūkšanas jaudas samazināšanos.

TriActive uzgalis veic 3 tīrīšanas darbības vienlaikus

TriActive uzgalis veic 3 tīrīšanas darbības vienlaikus

TriActive uzgalis iztīra grīdas vienā piegājienā, veicot 3 darbības: 1) tas uzmanīgi paver paklāju ar īpaši izstrādātu virsmu, lai izsūktu apakšā esošos putekļus; 2) lielākā atvere uzgaļa priekšpusē vienkārši savāc lielos netīrumus; 3) divi sānu gaisa kanāli savāc putekļus un netīrumus, kas atrodas tuvu pie mēbelēm un sienām.

ECARF sertificēta alerģijas slimniekiem piemērota kvalitāte

ECARF sertificēta alerģijas slimniekiem piemērota kvalitāte

Eiropas Alerģijas izpētes nodibinājuma centrs ir sertificējis putekļsūcēju kā piemērotu alerģijas slimniekiem. Izplūdes gaiss tiek attīrīts līdz 99,9% no alergēniem, kaķu un suņu spalvām, putekļu ērcītēm vai putekšņiem, lai mājas vide būtu piemērota alerģijas slimniekiem.

Tehniskā specifikācija

Palīdzība saistībā ar šo produktu

Skatiet bieži uzdotos jautājumus, lietotāja rokasgrāmatas, drošības informāciju un padomus

Godalgas

  • Award image VRS_AWARD-1679549

Atsauksmes

Pieraksties Philips jaunumiem un saņem ekskluzīvus piedāvājumus

  • Piedāvājumi tikai biedriem.
  • Agrīna piekļuve pirkumiem.
  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.

Vēlos saņemt reklāmas paziņojumus par Philips produktiem, pakalpojumiem, notikumiem un akcijām – balstoties uz manām izvēlēm un uzvedību. Varu jebkurā laikā viegli atteikties!

  • Piedāvājumi tikai biedriem.
  • Agrīna piekļuve pirkumiem.
  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.
Atrunas

  1. Philips Perfromer Active sūkšanas jauda salīdzinājumā ar Philips Powerlife FC8322/09 sūkšanas jaudu, pārbaudot saskaņā ar IEC 60312-1:2011