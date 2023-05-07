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Vienmēr lielākā sūkšanas jauda*
Jaunais Philips PowerPro Active putekļsūcējs bez maisiņa nodrošina nepārspējamus tīrīšanas rezultātus, pateicoties PowerCyclone 4 tehnoloģijai. Mūsdienīgo putekļu tvertni ir ērti iztukšot, un tā palīdz izvairīties no putekļu mākoņiem.
2000 W
PowerCyclone 4
HEPA 10 mazgājams filtrs
Parquet
PowerCyclone 4 tehnoloģija maksimāli palielina gaisa plūsmu un veiktspēju, atdalot netīrumus no gaisa vienā paņēmienā. Tas nodrošina satriecošus tīrīšanas rezultātus ar efektīvām darbībām: 1) Gaiss ātri ieplūst PowerCyclone, pateicoties taisnai un gludai gaisa ieplūdes atverei. 2) Izliektā gaisa padeve ātri paātrina gaisa padevi uz augšu cikloniskajā kamerā, lai atdalītu putekļus no gaisa.
2000 vatu motors rada maks. 370 vatu sūkšanas jaudu lielai veiktspējai.
Gofrētajam EPA filtram ir liela filtra virsma un laba filtrēšanas spēja. Apvienojumā ar ciklonisko gaisa plūsmu tas novērš ātru nosprostošanos un nodrošina labākus un ilgtspējīgākus filtrēšanas rezultātus.
4.9
no 5
11
Atsauksmes
100%
ieteica šo produktu
Filrys
07/05/2023
Polska
Verificēts pircējs
Znakomite parametry
[Ta recenzja została użyta jako cześć kampanii promocyjnej.] Monitor nadaje się do różnych zastosowań: dynamiczne gry, programy graficzne i biurowe.
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par PowerPro Active FC8632/01 Odkurzacz bezworkowy
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par PowerPro Active FC8632/01 Odkurzacz bezworkowy
ewciaa323
01/08/2014
Polska
polecam ten odkurzacz
odkurzacz bezworkowy PowerPro Active zapewnia niesamowite efekty sprzątania dzięki technologii PowerCyclone 4. Zaawansowany pojemnik na kurz można łatwo opróżnić, a jego konstrukcja zapobiega tworzeniu się kłębów kurzu.Ergonomiczny uchwyt jest wygodny w użytkowaniu. Jego wyjątkowa długość sprawia, że można sięgać dalej i łatwo czyścić trudno dostępne miejsca.posiada również nasadke z miękkim włosiem która chroni przed zarysowaniami.
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par PowerPro Active FC8632/01 Odkurzacz bezworkowy
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par PowerPro Active FC8632/01 Odkurzacz bezworkowy
kasis
09/07/2014
Polska
super doskonały
Produkt jest mały zwinny i prosty w obsłudze ale też mocny. Zbyt mocny dla wykładzin dla efektywnego sprzątania wykładziny trzeba odkurzacz odrywać oburącz od ziemi. A szczotka nie zbiera takich rzeczy jak sierść za pierwszym razem tylko ją roluje. Zaletą jest to że odkurzacz w najsłabszym trybie jest bardzo cichy. Gdy w domu mamy panele a za drzwiami śpi małe dziecko nie mamy co się obawiać że się obudzi. Wadą mogą być dla niektórych pojemność worków 5l to mało. Ale polecam odkurzacz każdemu kto niema wykładzin a w szczególności wykładzin połączonych ze zwierzęciem typu kot czy pies tylko panele. A ma też małe dziecko. mały, w najsłabszym trybie bardzo cichy, łatwy w obsłudze, akcesoria w rękojeści, teleskopowa rura, łatwy dostęp do filtrów i worka, możliwość regulowania mocą zbyt mocny do wykładzin, pojemność worków, przy zwierzęciu potrafi wydawać brzydki zapach Tak, polecam ten produkt.
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par PowerPro Active FC8632/01 Odkurzacz bezworkowy
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par PowerPro Active FC8632/01 Odkurzacz bezworkowy
Sūkšanas jaudas rezultāti salīdzinājumā ar Philips PowerPro Compact FC8470, iekšējais tests 2013. gada janvārī.