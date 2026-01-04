ProduktiAtbalsts

10% atlaide pirmajam pasūtījumam

30 dienu atgriešana

Piegāde 3-4 darba dienu laikā

Interneta veikals

Visas sērijas

  • Pilna veiktspēja, zems enerģijas patēriņš
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Pilna veiktspēja, zems enerģijas patēriņš
  • Pilna veiktspēja, zems enerģijas patēriņš
  • Pilna veiktspēja, zems enerģijas patēriņš
  • Pilna veiktspēja, zems enerģijas patēriņš
  • Pilna veiktspēja, zems enerģijas patēriņš
  • Pilna veiktspēja, zems enerģijas patēriņš
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Pilna veiktspēja, zems enerģijas patēriņš
  • Pilna veiktspēja, zems enerģijas patēriņš
  • Pilna veiktspēja, zems enerģijas patēriņš
  • Pilna veiktspēja, zems enerģijas patēriņš
  • Pilna veiktspēja, zems enerģijas patēriņš

Izbeigta ražošana

PerformerPutekļu sūcējs ar maisiņu

FC8680/09

Pilna veiktspēja, zems enerģijas patēriņš
Philips Performer putekļu sūcējs nodrošina izcilu tīrīšanas sniegumu, un tam ir zems enerģijas patēriņš. Nodrošiniet tīru un veselīgu gaisu savās mājās, pateicoties mūsu pretalerģijas filtram, kas aiztur 99,9 %+ kaitīgo daļiņu.
Skatīt visas priekšrocības

TriActive+ uzgalis veic 3 tīrīšanas darbības vienā piegājienā

Pilna veiktspēja, zems enerģijas patēriņš

  • Pretalerģijas filtrs

  • 4 l

TriActive+ uzgalis tīrīšanai 3 virzienos

TriActive+ uzgalis tīrīšanai 3 virzienos

Mūsu ekskluzīvais TriActive+ uzgalis maigi atver paklāja šķiedras, sniedzot dziļāku tīrību. Gaisa kanāli priekšā un sānos savāc drupatas, kā arī tīra tuvu mēbelēm un sienām.

Uzgalis parketam aizsargā grīdas pret skrāpējumiem

Uzgalis parketam aizsargā grīdas pret skrāpējumiem

Parketa grīdam paredzētā uzgaļa mīkstie sukas sari nodrošina rūpīgu tīrīšanu un aizsargā cietās grīdas pret skrāpējumiem.

Zema trokšņa līmeņa tehnoloģija klusai putekļu sūkšanai

Produkts ir aprīkots ar zema trokšņa līmeņa tehnoloģiju klusai putekļu sūkšanai. Šis putekļsūcējs darbojas 70 dB trokšņa līmenī.

Tehniskā specifikācija

Palīdzība saistībā ar šo produktu

Skatiet bieži uzdotos jautājumus, lietotāja rokasgrāmatas, drošības informāciju un padomus

Atsauksmes

Pieraksties Philips jaunumiem un saņem ekskluzīvus piedāvājumus

  • Piedāvājumi tikai biedriem.
  • Agrīna piekļuve pirkumiem.
  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.

Vēlos saņemt reklāmas paziņojumus par Philips produktiem, pakalpojumiem, notikumiem un akcijām – balstoties uz manām izvēlēm un uzvedību. Varu jebkurā laikā viegli atteikties!

  • Piedāvājumi tikai biedriem.
  • Agrīna piekļuve pirkumiem.
  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.