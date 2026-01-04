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Izbeigta ražošana
FC8680/09
Pretalerģijas filtrs
4 l
Mūsu ekskluzīvais TriActive+ uzgalis maigi atver paklāja šķiedras, sniedzot dziļāku tīrību. Gaisa kanāli priekšā un sānos savāc drupatas, kā arī tīra tuvu mēbelēm un sienām.
Parketa grīdam paredzētā uzgaļa mīkstie sukas sari nodrošina rūpīgu tīrīšanu un aizsargā cietās grīdas pret skrāpējumiem.
Produkts ir aprīkots ar zema trokšņa līmeņa tehnoloģiju klusai putekļu sūkšanai. Šis putekļsūcējs darbojas 70 dB trokšņa līmenī.
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