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  • Pilna veiktspēja, zems enerģijas patēriņš
  • Pilna veiktspēja, zems enerģijas patēriņš
  • Pilna veiktspēja, zems enerģijas patēriņš
  • Pilna veiktspēja, zems enerģijas patēriņš
  • Pilna veiktspēja, zems enerģijas patēriņš
  • Pilna veiktspēja, zems enerģijas patēriņš
  • Pilna veiktspēja, zems enerģijas patēriņš
  • Pilna veiktspēja, zems enerģijas patēriņš
  • Pilna veiktspēja, zems enerģijas patēriņš
  • Pilna veiktspēja, zems enerģijas patēriņš
  • Pilna veiktspēja, zems enerģijas patēriņš
  • Pilna veiktspēja, zems enerģijas patēriņš
  • Pilna veiktspēja, zems enerģijas patēriņš
  • Pilna veiktspēja, zems enerģijas patēriņš
  • Pilna veiktspēja, zems enerģijas patēriņš
  • Pilna veiktspēja, zems enerģijas patēriņš
  • Pilna veiktspēja, zems enerģijas patēriņš
  • Pilna veiktspēja, zems enerģijas patēriņš

Izbeigta ražošana

Performer Cat & DogPutekļu sūcējs ar maisiņu

FC8681/09

5
| (4) Atsauksmes | 100% ieteica šo produktu
Pilna veiktspēja, zems enerģijas patēriņš
Philips Performer putekļu sūcējs nodrošina izcilu tīrīšanas sniegumu, un tam ir zems enerģijas patēriņš. Nodrošiniet tīru un veselīgu gaisu savās mājās, pateicoties mūsu pretalerģijas filtram, kas aiztur 99,9 %+ kaitīgo daļiņu.
Skatīt visas priekšrocības

TriActive+ uzgalis veic 3 tīrīšanas darbības vienā piegājienā

Pilna veiktspēja, zems enerģijas patēriņš

  • Pretalerģijas filtrs

  • 4 l

  • Mazā turbo birste

TriActive+ uzgalis tīrīšanai 3 virzienos

TriActive+ uzgalis tīrīšanai 3 virzienos

Mūsu ekskluzīvais TriActive+ uzgalis maigi atver paklāja šķiedras, sniedzot dziļāku tīrību. Gaisa kanāli priekšā un sānos savāc drupatas, kā arī tīra tuvu mēbelēm un sienām.

Uzgalis parketam aizsargā grīdas pret skrāpējumiem

Uzgalis parketam aizsargā grīdas pret skrāpējumiem

Parketa grīdam paredzētā uzgaļa mīkstie sukas sari nodrošina rūpīgu tīrīšanu un aizsargā cietās grīdas pret skrāpējumiem.

Zema trokšņa līmeņa tehnoloģija klusai putekļu sūkšanai

Produkts ir aprīkots ar zema trokšņa līmeņa tehnoloģiju klusai putekļu sūkšanai. Šis putekļsūcējs darbojas 70 dB trokšņa līmenī.

Tehniskā specifikācija

Palīdzība saistībā ar šo produktu

Skatiet bieži uzdotos jautājumus, lietotāja rokasgrāmatas, drošības informāciju un padomus

Atsauksmes

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5.0

no 5

4

Atsauksmes

100%

ieteica šo produktu

4
3
2
1

21/11/2018

Slovenija

Slovenija

Odlična

Super sesalec, mogoče le malo preobavten, pogrešam edino malo krtačko za prah.

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Performer Cat & Dog FC8681/09 Sesalnik z vrečko

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Performer Cat & Dog FC8681/09 Sesalnik z vrečko

18/06/2018

Slovenija

Slovenija

Izdelek je super.

Izdelek je lahek za prenos, ima super dodatne krtačke in moč, da posesa mačjo dlako iz stolov, sedežne, postelje :)

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Performer Cat & Dog FC8681/09 Sesalnik z vrečko

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Performer Cat & Dog FC8681/09 Sesalnik z vrečko

27/05/2018

Slovenija

Slovenija

Izdelek ima odlicne lastnosti.

Z izdelkom sem zelo zadovoljna. Je močan, deluje zelo tiho.

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Performer Cat & Dog FC8681/09 Sesalnik z vrečko

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Performer Cat & Dog FC8681/09 Sesalnik z vrečko

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  • Piedāvājumi tikai biedriem.
  • Agrīna piekļuve pirkumiem.
  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.