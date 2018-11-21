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4 l
Mazā turbo birste
Mūsu ekskluzīvais TriActive+ uzgalis maigi atver paklāja šķiedras, sniedzot dziļāku tīrību. Gaisa kanāli priekšā un sānos savāc drupatas, kā arī tīra tuvu mēbelēm un sienām.
Parketa grīdam paredzētā uzgaļa mīkstie sukas sari nodrošina rūpīgu tīrīšanu un aizsargā cietās grīdas pret skrāpējumiem.
Produkts ir aprīkots ar zema trokšņa līmeņa tehnoloģiju klusai putekļu sūkšanai. Šis putekļsūcējs darbojas 70 dB trokšņa līmenī.
5.0
no 5
4
Atsauksmes
100%
ieteica šo produktu
SONČEK
21/11/2018
Slovenija
Odlična
Super sesalec, mogoče le malo preobavten, pogrešam edino malo krtačko za prah.
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Performer Cat & Dog FC8681/09 Sesalnik z vrečko
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Performer Cat & Dog FC8681/09 Sesalnik z vrečko
Nata25
18/06/2018
Slovenija
Izdelek je super.
Izdelek je lahek za prenos, ima super dodatne krtačke in moč, da posesa mačjo dlako iz stolov, sedežne, postelje :)
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Performer Cat & Dog FC8681/09 Sesalnik z vrečko
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Performer Cat & Dog FC8681/09 Sesalnik z vrečko
Sasa30
27/05/2018
Slovenija
Izdelek ima odlicne lastnosti.
Z izdelkom sem zelo zadovoljna. Je močan, deluje zelo tiho.
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Performer Cat & Dog FC8681/09 Sesalnik z vrečko
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Performer Cat & Dog FC8681/09 Sesalnik z vrečko