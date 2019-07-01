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Pretalerģijas filtrs
4 l
Turbo brush
Mūsu ekskluzīvais TriActive+ uzgalis maigi atver paklāja šķiedras, sniedzot dziļāku tīrību. Gaisa kanāli priekšā un sānos savāc drupatas, kā arī tīra tuvu mēbelēm un sienām.
Parketa grīdam paredzētā uzgaļa mīkstie sukas sari nodrošina rūpīgu tīrīšanu un aizsargā cietās grīdas pret skrāpējumiem.
Produkts ir aprīkots ar zema trokšņa līmeņa tehnoloģiju klusai putekļu sūkšanai. Šis putekļsūcējs darbojas 70 dB trokšņa līmenī.
4.5
no 5
2
Atsauksmes
100%
ieteica šo produktu
Pusok
01/07/2019
Lietuva
Super geras!
[Employee of philipsglobal] Puikus dulkiu siurblys. Man jis labai patinka, kadangi atitiko mano lukescius. Galiu tik rekomenduoti :)
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Performer Cat & Dog FC8682/09 Dulkių siurblys su maišeliu
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Performer Cat & Dog FC8682/09 Dulkių siurblys su maišeliu
UżytkownikAnia1
11/06/2018
Polska
Odkurzacz spełnia moje oczekiwania
Odkurzacz jest dokładnie tym produktem jaki zamawiałam. Także jestem zadowolna z zakupu.
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Performer Cat & Dog FC8682/09 Odkurzacz workowy
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Performer Cat & Dog FC8682/09 Odkurzacz workowy