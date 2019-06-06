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  • Pilnvērtīgs sniegums
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Izbeigta ražošana

PowerPro CompactPutekļsūcējs bez maisiņa

FC9320/09

5
| (5) Atsauksmes | 100% ieteica šo produktu
Pilnvērtīgs sniegums
Jaunais Philips PowerPro Active nodrošina pilnvērtīgu tīrīšanas sniegumu uz visām cietās grīdas segumiem, pateicoties PowerCyclone 4 tehnoloģijai un cieto grīdu uzgalim. Putekļu nodalījumu var viegli iztukšot, bez putekļu mākoņiem.
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Mazāks enerģijas patēriņš

Pilnvērtīgs sniegums

  • Energoefektivitātes klase A**

  • PowerCyclone 4 tehnoloģija

  • Cieto grīdas segumu uzgalis

PowerCyclone 4 tehnoloģija atdala putekļus no gaisa vienā piegājienā

PowerCyclone 4 tehnoloģija atdala putekļus no gaisa vienā piegājienā

PowerCyclone 4 tehnoloģija maksimāli palielina gaisa plūsmu un veiktspēju, atdalot netīrumus no gaisa vienā paņēmienā. Tas nodrošina satriecošus tīrīšanas rezultātus ar efektīvām darbībām: 1) Gaiss ātri ieplūst PowerCyclone, pateicoties taisnai un gludai gaisa ieplūdes atverei. 2) Izliektā gaisa padeve ātri paātrina gaisa padevi uz augšu cikloniskajā kamerā, lai atdalītu putekļus no gaisa.

Uzlabota putekļu tvertnes konstrukcija vienkāršai iztukšošanai

Uzlabota putekļu tvertnes konstrukcija vienkāršai iztukšošanai

Putekļu tvertne ir perfekti izstrādāta, lai atbrīvotos no putekļiem bez putekļu mākoņiem. Pateicoties unikālajai formai un gludajai virsmai, putekļi tiek savākti vienā tvertnes pusē un vienmērīgi izlīdzināti putekļu tvertnē.

Uzgalis optimālai visu cieto grīdas segumu tīrīšanai

Uzgalis optimālai visu cieto grīdas segumu tīrīšanai

Cieto grīdas segumu uzgalis nodrošina optimālu tīrīšanu uz visām cietajām grīdām, īpaši uz parketa un flīzēm. 1) Īpaša mīkstu saru birste aizsargā grīdas pret skrāpējumiem. 2) Mīksto saru raksts nodrošina optimālu putekļu uzsūkšanu uz cietajām grīdām. 3) Uzgalis ir viegls un aprīkots ar ritenīšiem izcilai manevrējamībai.

Tehniskā specifikācija

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Atsauksmes

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5.0

no 5

5

Atsauksmes

100%

ieteica šo produktu

4
3
2
1

06/06/2019

България

България

Лека и удобна прахосмукачка

Прахосмукачката е много удобна, имайки предвид, че е с пластмасов контейнер, лесно се почиства и е много лека и удобна за употреба.

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Šī atsauksme tika uzrakstīta par PowerPro Compact FC9320/09 Прахосмукачка без торба

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par PowerPro Compact FC9320/09 Прахосмукачка без торба

21/06/2016

България

България

Verificēts pircējs

Препоръчвам този продукт

Прахосмукачката е супер, няма да сгрешите,ако си закупите.

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par PowerPro Compact FC9320/09 Прахосмукачка без торба

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par PowerPro Compact FC9320/09 Прахосмукачка без торба

13/05/2016

България

България

Verificēts pircējs

Много съм доволна

безшумна прахосмукачка, лесна за управление, с отличен дизайн

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par PowerPro Compact FC9320/09 Прахосмукачка без торба

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par PowerPro Compact FC9320/09 Прахосмукачка без торба

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  • Agrīna piekļuve pirkumiem.
  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.