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Energoefektivitātes klase A**
PowerCyclone 4 tehnoloģija
Cieto grīdas segumu uzgalis
PowerCyclone 4 tehnoloģija maksimāli palielina gaisa plūsmu un veiktspēju, atdalot netīrumus no gaisa vienā paņēmienā. Tas nodrošina satriecošus tīrīšanas rezultātus ar efektīvām darbībām: 1) Gaiss ātri ieplūst PowerCyclone, pateicoties taisnai un gludai gaisa ieplūdes atverei. 2) Izliektā gaisa padeve ātri paātrina gaisa padevi uz augšu cikloniskajā kamerā, lai atdalītu putekļus no gaisa.
Putekļu tvertne ir perfekti izstrādāta, lai atbrīvotos no putekļiem bez putekļu mākoņiem. Pateicoties unikālajai formai un gludajai virsmai, putekļi tiek savākti vienā tvertnes pusē un vienmērīgi izlīdzināti putekļu tvertnē.
Cieto grīdas segumu uzgalis nodrošina optimālu tīrīšanu uz visām cietajām grīdām, īpaši uz parketa un flīzēm. 1) Īpaša mīkstu saru birste aizsargā grīdas pret skrāpējumiem. 2) Mīksto saru raksts nodrošina optimālu putekļu uzsūkšanu uz cietajām grīdām. 3) Uzgalis ir viegls un aprīkots ar ritenīšiem izcilai manevrējamībai.
5.0
no 5
5
Atsauksmes
100%
ieteica šo produktu
dvav
06/06/2019
България
Лека и удобна прахосмукачка
Прахосмукачката е много удобна, имайки предвид, че е с пластмасов контейнер, лесно се почиства и е много лека и удобна за употреба.
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par PowerPro Compact FC9320/09 Прахосмукачка без торба
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par PowerPro Compact FC9320/09 Прахосмукачка без торба
Anrousseva
21/06/2016
България
Verificēts pircējs
Препоръчвам този продукт
Прахосмукачката е супер, няма да сгрешите,ако си закупите.
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par PowerPro Compact FC9320/09 Прахосмукачка без торба
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par PowerPro Compact FC9320/09 Прахосмукачка без торба
Jesika
13/05/2016
България
Verificēts pircējs
Много съм доволна
безшумна прахосмукачка, лесна за управление, с отличен дизайн
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par PowerPro Compact FC9320/09 Прахосмукачка без торба
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par PowerPro Compact FC9320/09 Прахосмукачка без торба