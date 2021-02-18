ProduktiAtbalsts

10% atlaide pirmajam pasūtījumam

30 dienu atgriešana

Piegāde 3-4 darba dienu laikā

Interneta veikals

Visas sērijas

  • Pilna veiktspēja ar PowerCyclone 4
  • Pilna veiktspēja ar PowerCyclone 4
  • Pilna veiktspēja ar PowerCyclone 4
  • Pilna veiktspēja ar PowerCyclone 4
  • Pilna veiktspēja ar PowerCyclone 4
  • Pilna veiktspēja ar PowerCyclone 4
  • Pilna veiktspēja ar PowerCyclone 4
  • Pilna veiktspēja ar PowerCyclone 4
  • Pilna veiktspēja ar PowerCyclone 4
  • Pilna veiktspēja ar PowerCyclone 4
  • Pilna veiktspēja ar PowerCyclone 4
  • Pilna veiktspēja ar PowerCyclone 4
  • Pilna veiktspēja ar PowerCyclone 4
  • Pilna veiktspēja ar PowerCyclone 4

Izbeigta ražošana

PowerPro ActivePutekļu sūcējs bez maisiņa

FC9532/09

4.8
| (57) Atsauksmes | 93% ieteica šo produktu
Pilna veiktspēja ar PowerCyclone 4
Jaunais Philips PowerPro Active putekļsūcējs bez maisiņa nodrošina izcilu tīrīšanas sniegumu, pateicoties PowerCyclone tehnoloģijai un TriActive+ uzgalim, kas izstrādāts, lai maksimāli palielinātu putekļu uzsūkšanu. Putekļu tvertni ir viegli iztukšot, bez putekļu mākoņa.
Skatīt visas priekšrocības

Ātra un viegla iztukšošana

Pilna veiktspēja ar PowerCyclone 4

  • 1,7 l

PowerCyclone 4 tehnoloģija atdala putekļus no gaisa vienā piegājienā

PowerCyclone 4 tehnoloģija atdala putekļus no gaisa vienā piegājienā

PowerCyclone 4 tehnoloģija maksimāli palielina gaisa plūsmu un veiktspēju, atdalot netīrumus no gaisa vienā paņēmienā. Tas nodrošina satriecošus tīrīšanas rezultātus ar efektīvām darbībām: 1) Gaiss ātri ieplūst PowerCyclone, pateicoties taisnai un gludai gaisa ieplūdes atverei. 2) Izliektā gaisa padeve ātri paātrina gaisa padevi uz augšu cikloniskajā kamerā, lai atdalītu putekļus no gaisa.

Jauns trīs vienā TriActive+ uzgalis savāc rupjus un smalkus putekļus

Jauns trīs vienā TriActive+ uzgalis savāc rupjus un smalkus putekļus

TriActive+ uzgalis iztīra grīdas vienā piegājienā, veicot 3 darbības: 1) tas uzmanīgi paceļ paklāju ar īpaši izstrādātu virsmu, lai izsūktu apakšā esošos putekļus; 2) lielākā atvere uzgaļa galā vienkārši savāc lielos netīrumus; 3) divas sānu birstes savāc putekļus un netīrumus, kas atrodas tuvu pie mēbelēm un sienām.

Uzlabota putekļu tvertnes konstrukcija higiēniskai iztukšošanai

Uzlabota putekļu tvertnes konstrukcija higiēniskai iztukšošanai

Putekļu tvertne ir rūpīgi veidota, lai izmestu savāktos netīrumus, neradot putekļu mākoni. To var paveikt ar vienu roku, un, pateicoties unikālajai formai un gludajai virsmai, putekļu tvertnes iztukšošanu var viegli kontrolēt.

Tehniskā specifikācija

Palīdzība saistībā ar šo produktu

Skatiet bieži uzdotos jautājumus, lietotāja rokasgrāmatas, drošības informāciju un padomus

Atsauksmes

Šīs atsauksmes pārvalda Bazaarvoice, un tās atbilst Bazaarvoice autentiskuma politikai, kuru atbalsta krāpšanas apkarošanas tehnoloģija un cilvēka veikta analīze. Sīkāka informācija ir pieejama
Klientu viedokļi produktu un zvaigžņu vērtējumu veidā ir noderīgi visiem. Tie palīdz uzzināt vairāk par produktu un pieņemt pirkuma lēmumu. Ikviens klients, kurš ir iegādājies produktu tiešsaistē vai veikalā, var iesniegt atsauksmi

4.8

no 5

57

Atsauksmes

93%

ieteica šo produktu

1

18/02/2021

Україна

Україна

Пылесос Philips PowerPro Active Bagless

отличная всасываемость, собирает много мусора, тихо работает, легко чистится, много насадок

Šī atsauksme tika uzrakstīta par PowerPro Active FC9532/09 Bagless vacuum cleaner

Šī atsauksme tika uzrakstīta par PowerPro Active FC9532/09 Bagless vacuum cleaner

02/09/2022

България

България

Verificēts pircējs

Силно препоръчвам този тип прахосмукачки

Харесва ми, че е лесна за поддръжка, мощна. Достъпва добре ъгли и тесни пространства.

Plusi

Не се нуждае от консуматив торбички, лесна за почистване

Mīnusi

Заема повече място от колкото би ми се искало

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par PowerPro Active FC9532/09 Прахосмукачка без торба

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par PowerPro Active FC9532/09 Прахосмукачка без торба

01/09/2022

България

България

Verificēts pircējs

Уред за готвене на пара

Приготвям храната на бебето си в страхотния уред на Филипс. Всичко става много бързо, вкусно и се мие в съдомиялна. Това е най-добрата ми покупка за бебето! Горещо шрепоръчвам

Plusi

Бързо, полезно, вкусно

Mīnusi

Няма

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par PowerPro Active FC9532/09 Прахосмукачка без торба

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par PowerPro Active FC9532/09 Прахосмукачка без торба

Pieraksties Philips jaunumiem un saņem ekskluzīvus piedāvājumus

  • Piedāvājumi tikai biedriem.
  • Agrīna piekļuve pirkumiem.
  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.

Vēlos saņemt reklāmas paziņojumus par Philips produktiem, pakalpojumiem, notikumiem un akcijām – balstoties uz manām izvēlēm un uzvedību. Varu jebkurā laikā viegli atteikties!

  • Piedāvājumi tikai biedriem.
  • Agrīna piekļuve pirkumiem.
  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.