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Izbeigta ražošana
1,7 l
Turbo brush
PowerCyclone 4 tehnoloģija maksimāli palielina gaisa plūsmu un veiktspēju, atdalot netīrumus no gaisa vienā paņēmienā. Tas nodrošina satriecošus tīrīšanas rezultātus ar efektīvām darbībām: 1) Gaiss ātri ieplūst PowerCyclone, pateicoties taisnai un gludai gaisa ieplūdes atverei. 2) Izliektā gaisa padeve ātri paātrina gaisa padevi uz augšu cikloniskajā kamerā, lai atdalītu putekļus no gaisa.
TriActive+ uzgalis iztīra grīdas vienā piegājienā, veicot 3 darbības: 1) tas uzmanīgi paceļ paklāju ar īpaši izstrādātu virsmu, lai izsūktu apakšā esošos putekļus; 2) lielākā atvere uzgaļa galā vienkārši savāc lielos netīrumus; 3) divas sānu birstes savāc putekļus un netīrumus, kas atrodas tuvu pie mēbelēm un sienām.
Turbo Brush uzgalis ļauj dziļi iztīrīt paklāju, kā arī ātri noņemt matus un pūkas no paklāja. Rotējošā birste aktīvi noņem mazas putekļu daļiņas un matus, iegūstot 25% labāku paklāju tīrīšanas veiktspēju. Uzgaļa riteņi aizkavē korpusa bojājumus, lietojot to uz cietām grīdām.
4.8
no 5
57
Atsauksmes
93%
ieteica šo produktu
Alisha_cheree
18/02/2021
Україна
Пылесос Philips PowerPro Active Bagless
отличная всасываемость, собирает много мусора, тихо работает, легко чистится, много насадок
Šī atsauksme tika uzrakstīta par PowerPro Active FC9532/09 Bagless vacuum cleaner
Šī atsauksme tika uzrakstīta par PowerPro Active FC9532/09 Bagless vacuum cleaner
livreta
02/09/2022
България
Verificēts pircējs
Силно препоръчвам този тип прахосмукачки
Харесва ми, че е лесна за поддръжка, мощна. Достъпва добре ъгли и тесни пространства.
Plusi
Не се нуждае от консуматив торбички, лесна за почистване
Mīnusi
Заема повече място от колкото би ми се искало
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par PowerPro Active FC9532/09 Прахосмукачка без торба
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par PowerPro Active FC9532/09 Прахосмукачка без торба
Elsi94
01/09/2022
България
Verificēts pircējs
Уред за готвене на пара
Приготвям храната на бебето си в страхотния уред на Филипс. Всичко става много бързо, вкусно и се мие в съдомиялна. Това е най-добрата ми покупка за бебето! Горещо шрепоръчвам
Plusi
Бързо, полезно, вкусно
Mīnusi
Няма
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par PowerPro Active FC9532/09 Прахосмукачка без торба
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par PowerPro Active FC9532/09 Прахосмукачка без торба