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Visas sērijas

  • Lielākā sūkšanas jauda ar PowerCyclone 8*
  • Lielākā sūkšanas jauda ar PowerCyclone 8*
  • Lielākā sūkšanas jauda ar PowerCyclone 8*
  • Lielākā sūkšanas jauda ar PowerCyclone 8*
  • Lielākā sūkšanas jauda ar PowerCyclone 8*
  • Lielākā sūkšanas jauda ar PowerCyclone 8*
  • Lielākā sūkšanas jauda ar PowerCyclone 8*
  • Lielākā sūkšanas jauda ar PowerCyclone 8*
  • Lielākā sūkšanas jauda ar PowerCyclone 8*
  • Lielākā sūkšanas jauda ar PowerCyclone 8*
  • Lielākā sūkšanas jauda ar PowerCyclone 8*
  • Lielākā sūkšanas jauda ar PowerCyclone 8*
  • Lielākā sūkšanas jauda ar PowerCyclone 8*
  • Lielākā sūkšanas jauda ar PowerCyclone 8*
  • Lielākā sūkšanas jauda ar PowerCyclone 8*
  • Lielākā sūkšanas jauda ar PowerCyclone 8*
  • Lielākā sūkšanas jauda ar PowerCyclone 8*
  • Lielākā sūkšanas jauda ar PowerCyclone 8*
  • Lielākā sūkšanas jauda ar PowerCyclone 8*
  • Lielākā sūkšanas jauda ar PowerCyclone 8*
  • Lielākā sūkšanas jauda ar PowerCyclone 8*
  • Lielākā sūkšanas jauda ar PowerCyclone 8*
  • Lielākā sūkšanas jauda ar PowerCyclone 8*
  • Lielākā sūkšanas jauda ar PowerCyclone 8*

Izbeigta ražošana

PowerPro ExpertPutekļu sūcējs bez maisiņa

FC9729/09

4.8
| (87) Atsauksmes | 99% ieteica šo produktu

2 Godalgas

Lielākā sūkšanas jauda ar PowerCyclone 8*
Philips 7000. sērijas putekļsūcējam bez maisiņa ir vieni no augstākajiem sūkšanas jaudas rādītājiem. Padariet izcilu tīrīšanu bezrūpīgi vienkāršu ar PowerCyclone 8 tehnoloģiju un TriActive uzgali, kurā ietvertas 3 optimizētas tīrīšanas funkcijas.
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Allergy H13 filtrs aiztur > 99,9%** putekļu

Lielākā sūkšanas jauda ar PowerCyclone 8*

  • 900 W

  • PowerCyclone 8

  • Allergy H13 filtrs

  • Uz ierīces glabājami piederumi

900 W motors spēcīgai sūkšanas jaudai

900 W motors spēcīgai sūkšanas jaudai

Efektīvais 900 W motors darbojas ar ātrumu virs 50 000 apgr./min un nodrošina lielu sūkšanas jaudu, katrā uzkopšanas reizē gādājot par ideālu tīrību.

Savāc 99,9% putekļu***, nodrošinot efektīvu tīrīšanas veiktspēju

Savāc 99,9% putekļu***, nodrošinot efektīvu tīrīšanas veiktspēju

TriActive+ uzgalis un ļoti lielā sūkšanas jauda nodrošina 99,9% smalko putekļu iesūkšanu***.

PowerCyclone 8 ļauj ilgāk uzturēt spēcīgāko sūkšanas jaudu

PowerCyclone 8 ļauj ilgāk uzturēt spēcīgāko sūkšanas jaudu

PowerCyclone 8 tehnoloģija izmanto spēcīgu, virpuļojošu kustību maksimālai gaisa plūsmas palielināšanai un lielākās sūkšanas jaudas radīšanai. Paātrinātā gaisa plūsma cilindriskajā nodalījumā efektīvi nošķir putekļus no gaisa ar ātrumu, kas pārsniedz 185 km/h, ilgāk uzturot spēcīgāku sūkšanas jaudu nevainojamai tīrīšanai.

Tehniskā specifikācija

Palīdzība saistībā ar šo produktu

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Godalgas

  • Award image VRS_AWARD-961326
  • Award image VRS_AWARD-1679559

Atsauksmes

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4.8

no 5

87

Atsauksmes

99%

ieteica šo produktu

2
1

10/10/2023

Україна

Україна

Verificēts pircējs

Пилосос дуже добре себе показує!

Дуже якісно збирає пил. Потужний і зручно чистити.

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par PowerPro Expert FC9729/09 Пилосос без мішка для пилу

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par PowerPro Expert FC9729/09 Пилосос без мішка для пилу

21/02/2022

Україна

Україна

Verificēts pircējs

ДУЖЕ ГАРНА ШТУКА

Дуже задоволений цим пристроєм.Чудовий у работі легкий.гарне смокче пил.єкономний 900 ват.зручний пилозбирач .регулятор потужності та фільтр. який можна мити водою. зручні дві насадки великі.Тихо працює .На 3 рівні потужності мені хватае вбирати кілими!

Plusi

100 відсотків ціна якість відповідає

Mīnusi

ні

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par PowerPro Expert FC9729/09 Пилосос без мішка для пилу

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par PowerPro Expert FC9729/09 Пилосос без мішка для пилу

04/01/2022

Україна

Україна

Verificēts pircējs

Цена - качество. Отличный пылесос.

До этого, пользовались пылесосом Saturn, между ними просто огромная разница. Philips работает очень тихо, жуткая мощность всасывания, теперь и на самой медленной скорости можно спокойно убирать, выглядит красиво и стильно. Удобно, легко чистить контейнер для пыли.

Plusi

Качество сборки, Внешний вид, удобно чистить, тихо работает, длинный шнур, большая мощность.

Mīnusi

Нет.

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par PowerPro Expert FC9729/09 Пилосос без мішка для пилу

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par PowerPro Expert FC9729/09 Пилосос без мішка для пилу

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Atrunas

  1. sūkšanas jauda salīdzinājumā ar 10 pārdotākajiem augstākās klases putekļsūcējiem bez maisa (> 150 €) Vācijā 2019. g. 1. pusgadā

  2. Filtrācijas sniegums ir pārbaudīts saskaņā ar standartu DIN EN 60312/11/2008.

  3. Savāc 99,9% putekļu uz cietajām grīdām ar šaurām spraugām (IEC 62885-2).

  4. Filtrācijas līmeņi ir pārbaudīti saskaņā ar standartu EN60312-1-2017 un atbilst HEPA 13.