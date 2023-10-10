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900 W
PowerCyclone 8
Allergy H13 filtrs
Uz ierīces glabājami piederumi
Efektīvais 900 W motors darbojas ar ātrumu virs 50 000 apgr./min un nodrošina lielu sūkšanas jaudu, katrā uzkopšanas reizē gādājot par ideālu tīrību.
TriActive+ uzgalis un ļoti lielā sūkšanas jauda nodrošina 99,9% smalko putekļu iesūkšanu***.
PowerCyclone 8 tehnoloģija izmanto spēcīgu, virpuļojošu kustību maksimālai gaisa plūsmas palielināšanai un lielākās sūkšanas jaudas radīšanai. Paātrinātā gaisa plūsma cilindriskajā nodalījumā efektīvi nošķir putekļus no gaisa ar ātrumu, kas pārsniedz 185 km/h, ilgāk uzturot spēcīgāku sūkšanas jaudu nevainojamai tīrīšanai.
Godalgas
4.8
no 5
87
Atsauksmes
99%
ieteica šo produktu
Str31
10/10/2023
Україна
Akcijas daļa
Verificēts pircējs
Пилосос дуже добре себе показує!
Дуже якісно збирає пил. Потужний і зручно чистити.
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par PowerPro Expert FC9729/09 Пилосос без мішка для пилу
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par PowerPro Expert FC9729/09 Пилосос без мішка для пилу
Jonic60
21/02/2022
Україна
Akcijas daļa
Verificēts pircējs
ДУЖЕ ГАРНА ШТУКА
Дуже задоволений цим пристроєм.Чудовий у работі легкий.гарне смокче пил.єкономний 900 ват.зручний пилозбирач .регулятор потужності та фільтр. який можна мити водою. зручні дві насадки великі.Тихо працює .На 3 рівні потужності мені хватае вбирати кілими!
Plusi
100 відсотків ціна якість відповідає
Mīnusi
ні
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par PowerPro Expert FC9729/09 Пилосос без мішка для пилу
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par PowerPro Expert FC9729/09 Пилосос без мішка для пилу
Divx
04/01/2022
Україна
Akcijas daļa
Verificēts pircējs
Цена - качество. Отличный пылесос.
До этого, пользовались пылесосом Saturn, между ними просто огромная разница. Philips работает очень тихо, жуткая мощность всасывания, теперь и на самой медленной скорости можно спокойно убирать, выглядит красиво и стильно. Удобно, легко чистить контейнер для пыли.
Plusi
Качество сборки, Внешний вид, удобно чистить, тихо работает, длинный шнур, большая мощность.
Mīnusi
Нет.
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par PowerPro Expert FC9729/09 Пилосос без мішка для пилу
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par PowerPro Expert FC9729/09 Пилосос без мішка для пилу
sūkšanas jauda salīdzinājumā ar 10 pārdotākajiem augstākās klases putekļsūcējiem bez maisa (> 150 €) Vācijā 2019. g. 1. pusgadā
Filtrācijas sniegums ir pārbaudīts saskaņā ar standartu DIN EN 60312/11/2008.
Savāc 99,9% putekļu uz cietajām grīdām ar šaurām spraugām (IEC 62885-2).
Filtrācijas līmeņi ir pārbaudīti saskaņā ar standartu EN60312-1-2017 un atbilst HEPA 13.