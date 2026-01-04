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FC9743/09
900 W
PowerCyclone 8
Allergy Lock
Iekļautie piederumi
Efektīvais 900 W motors darbojas ar ātrumu virs 50 000 apgr./min un nodrošina lielu sūkšanas jaudu, katrā uzkopšanas reizē gādājot par ideālu tīrību.
TriActive+ uzgalis un ļoti lielā sūkšanas jauda nodrošina 99,9% smalko putekļu iesūkšanu***.
PowerCyclone 8 tehnoloģija izmanto spēcīgu, virpuļojošu kustību maksimālai gaisa plūsmas palielināšanai un lielākās sūkšanas jaudas radīšanai. Paātrinātā gaisa plūsma cilindriskajā nodalījumā efektīvi nošķir putekļus no gaisa ar ātrumu, kas pārsniedz 185 km/h, ilgāk uzturot spēcīgāku sūkšanas jaudu nevainojamai tīrīšanai.
Godalgas
Atsauksmes
jauda salīdzinājumā ar 10 pārdotākajiem augstākās klases putekļsūcējiem bez maisa (> 150 €) Vācijā 2019. g. 1. pusē.
Filtrācijas sniegums ir pārbaudīts saskaņā ar DIN EN 60312/11/2008.
Savāc 99,9 % putekļu uz cietajām grīdām ar šaurām spraugām (IEC 62885-2).
Filtrācijas līmeņi ir pārbaudīti saskaņā ar EN 60312-1-2017 un ir līdzvērtīgi HEPA 13.