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  • Lielākā sūkšanas jauda ar PowerCyclone 8*
  • Lielākā sūkšanas jauda ar PowerCyclone 8*
  • Lielākā sūkšanas jauda ar PowerCyclone 8*
  • Lielākā sūkšanas jauda ar PowerCyclone 8*
  • Lielākā sūkšanas jauda ar PowerCyclone 8*
  • Lielākā sūkšanas jauda ar PowerCyclone 8*
  • Lielākā sūkšanas jauda ar PowerCyclone 8*
  • Lielākā sūkšanas jauda ar PowerCyclone 8*
  • Lielākā sūkšanas jauda ar PowerCyclone 8*
  • Lielākā sūkšanas jauda ar PowerCyclone 8*
  • Lielākā sūkšanas jauda ar PowerCyclone 8*
  • Lielākā sūkšanas jauda ar PowerCyclone 8*
  • Lielākā sūkšanas jauda ar PowerCyclone 8*
  • Lielākā sūkšanas jauda ar PowerCyclone 8*
  • Lielākā sūkšanas jauda ar PowerCyclone 8*
  • Lielākā sūkšanas jauda ar PowerCyclone 8*
  • Lielākā sūkšanas jauda ar PowerCyclone 8*
  • Lielākā sūkšanas jauda ar PowerCyclone 8*

Izbeigta ražošana

PowerPro ExpertPutekļu sūcējs bez maisiņa

FC9743/09

3 Godalgas

Lielākā sūkšanas jauda ar PowerCyclone 8*
Philips putekļsūcējam bez maisiņa 7000 Series ir vieni no augstākajiem sūkšanas jaudas rādītājiem. Padariet izcilu tīrīšanu bezrūpīgi vienkāršu ar PowerCyclone 8 tehnoloģiju un TriActive+ uzgali, kurā ietvertas 3 optimizētas tīrīšanas funkcijas.
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AllergyLock aiztur vairāk nekā 99,9 %** smalko putekļu

Lielākā sūkšanas jauda ar PowerCyclone 8*

  • 900 W

  • PowerCyclone 8

  • Allergy Lock

  • Iekļautie piederumi

900 W motors spēcīgai sūkšanas jaudai

900 W motors spēcīgai sūkšanas jaudai

Efektīvais 900 W motors darbojas ar ātrumu virs 50 000 apgr./min un nodrošina lielu sūkšanas jaudu, katrā uzkopšanas reizē gādājot par ideālu tīrību.

Savāc 99,9% putekļu***, nodrošinot efektīvu tīrīšanas veiktspēju

Savāc 99,9% putekļu***, nodrošinot efektīvu tīrīšanas veiktspēju

TriActive+ uzgalis un ļoti lielā sūkšanas jauda nodrošina 99,9% smalko putekļu iesūkšanu***.

PowerCyclone 8 ļauj ilgāk uzturēt spēcīgāko sūkšanas jaudu

PowerCyclone 8 ļauj ilgāk uzturēt spēcīgāko sūkšanas jaudu

PowerCyclone 8 tehnoloģija izmanto spēcīgu, virpuļojošu kustību maksimālai gaisa plūsmas palielināšanai un lielākās sūkšanas jaudas radīšanai. Paātrinātā gaisa plūsma cilindriskajā nodalījumā efektīvi nošķir putekļus no gaisa ar ātrumu, kas pārsniedz 185 km/h, ilgāk uzturot spēcīgāku sūkšanas jaudu nevainojamai tīrīšanai.

Tehniskā specifikācija

Palīdzība saistībā ar šo produktu

Skatiet bieži uzdotos jautājumus, lietotāja rokasgrāmatas, drošības informāciju un padomus

Godalgas

  • Award image VRS_AWARD-961326
  • Award image VRS_AWARD-1679559
  • Award image VRS_AWARD-1679549

Atsauksmes

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Atrunas

  1. jauda salīdzinājumā ar 10 pārdotākajiem augstākās klases putekļsūcējiem bez maisa (> 150 €) Vācijā 2019. g. 1. pusē.

  2. Filtrācijas sniegums ir pārbaudīts saskaņā ar DIN EN 60312/11/2008.

  3. Savāc 99,9 % putekļu uz cietajām grīdām ar šaurām spraugām (IEC 62885-2).

  4. Filtrācijas līmeņi ir pārbaudīti saskaņā ar EN 60312-1-2017 un ir līdzvērtīgi HEPA 13.