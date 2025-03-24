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  • Pilnvērtīgs sniegums ar PowerCyclone 8
  • Pilnvērtīgs sniegums ar PowerCyclone 8
  • Pilnvērtīgs sniegums ar PowerCyclone 8
  • Pilnvērtīgs sniegums ar PowerCyclone 8
  • Pilnvērtīgs sniegums ar PowerCyclone 8
  • Pilnvērtīgs sniegums ar PowerCyclone 8
  • Pilnvērtīgs sniegums ar PowerCyclone 8
  • Pilnvērtīgs sniegums ar PowerCyclone 8
  • Pilnvērtīgs sniegums ar PowerCyclone 8
  • Pilnvērtīgs sniegums ar PowerCyclone 8
  • Pilnvērtīgs sniegums ar PowerCyclone 8
  • Pilnvērtīgs sniegums ar PowerCyclone 8
  • Pilnvērtīgs sniegums ar PowerCyclone 8
  • Pilnvērtīgs sniegums ar PowerCyclone 8
  • Pilnvērtīgs sniegums ar PowerCyclone 8
  • Pilnvērtīgs sniegums ar PowerCyclone 8

Izbeigta ražošana

PowerPro UltimatePutekļu sūcējs bez maisiņa

FC9929/09

4.9
| (197) Atsauksmes | 97% ieteica šo produktu

1 godalga

Pilnvērtīgs sniegums ar PowerCyclone 8
Jaunais Philips PowerPro Ultimate putekļsūcējs bez maisa nodrošina izcilu tīrīšanas sniegumu. PowerCyclone 8 nodrošina nepārspējamu putekļu un gaisa atdalīšanu. TriActiveMax uzgalis lieliskam sniegumam uz visa veida grīdas segumiem.
Skatīt visas priekšrocības

Putekļu izbēršana bez putekļu mākoņiem

Pilnvērtīgs sniegums ar PowerCyclone 8

  • Savāc 99,9 % putekļu

  • 750 W

  • Allergy H13 filtrs

PowerCyclone 8 tehnoloģija atdala putekļus no gaisa

Ekskluzīvā PowerCyclone 8 tehnoloģija ātri paātrina gaisa iepūšanu ciklonkamerā, lai atdalītu putekļus. Spēcīgā virpuļojošā darbība palielina gaisa plūsmu un veiktspēju, lai panāktu izcilu tīrīšanas rezultātu.

Daudzfunkcionāls uzgalis

Daudzfunkcionāls uzgalis

TriActiveMax uzgalis perfekti pieplok grīdai un veic 3 darbības vienlaicīgi, rūpīgi tīrot jūsu grīdas: 1) īpaši izstrādātā apakšējā virsma paver paklāju, lai izsūktu pašā apakšā esošos putekļus; 2) lielākā atvere uzgaļa priekšpusē savāc lielos netīrumus; 3) sānu birstes nodrošina nevainojamu tīrīšanu gar grīdlīstēm.

CarpetClean efektīvai mīksto grīdas segumu tīrīšanai

CarpetClean efektīvai mīksto grīdas segumu tīrīšanai

CarpetClean ir ideāli piemērots dziļai tīrīšanai, jo šis uzgalis ir paredzēts visgrūtāk iztīrāmo paklāju tīrīšanai un nodrošina efektīvu putekļu savākšanu uz mīkstajiem grīdas segumiem.

Tehniskā specifikācija

Palīdzība saistībā ar šo produktu

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Godalgas

  • Award image VRS_AWARD-1679549

Atsauksmes

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4.9

no 5

197

Atsauksmes

97%

ieteica šo produktu

24/03/2025

Україна

Україна

Verificēts pircējs

Сучасний потужний пилосос

Придбала на заміну старому пилососу Philips FS 6404/01( який служить 10 років , але мішковий) пилосос Philips для сухого прибирання без мішка XB9154/09 - Зібраний в Тучеччині ( якісний пластик, не смердить при нагріванні);2 роки гарантії, працює тихо, хоча надзвичайно потужний - всмоктує так, що аж килим підіймає і це в положенні -3 ; регулювання потужності і кнопка включення на ручц( в комплекті є 2 батарейки для ручки управління), є 5 режимів потужності всмоктування; багато нaсадок: щітка для пилу, щілинна, для оббивки меблів, тyрбощітка-Super Turbo Brush, щітка Tri active Ultra. Щітка Тri Active Ultra - окреме задоволення- прибирає все до найдрібнішого пилу, шерсть тварин тощо.І це ще не пробували турбощітку. Містка колба для пилу (2.2л), яка легко чиститься; шнур-8м; прогумовані колеса; два філтра - захисту двигуна і випускний фільтр Allergy Н13, які треба регулярно чистити. З недоліків: Важкуватий (6кг) і тривожить ручка управління-читала, що кришиться пластик, але то мабуть,все ж таки, залежить від техніки використання. Подивимось в процесі використання. Підсумок: рекомендую, сучасний, маневрений .

Plusi

потужність всмоктування, багато насадок.

Mīnusi

-

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Серія 9000 XB9154/09 Пилосос без мішка для пилу

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Серія 9000 XB9154/09 Пилосос без мішка для пилу

18/02/2024

Україна

Україна

Verificēts pircējs

Вибір має чудові функції

Дуже гарно пилесосить,щітка якісно очищує підлогу від шерсті домашніх улюбленців,задоволені повністю.

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Серія 9000 XB9154/09 Пилосос без мішка для пилу

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Серія 9000 XB9154/09 Пилосос без мішка для пилу

12/10/2023

Україна

Україна

Verificēts pircējs

Супер-пилосос за свої гроші

Задоволена всім: тихо працює, потужний, швидко рухається. Є одне але: щіточка для м'яких поверхонь, на мою думку, слабенька -- не вистачає їй розміру і кількості чистячих ворсинок.

Plusi

Функціональність, розміри

Mīnusi

щіточка для м'яких меблів

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Серія 9000 XB9154/09 Пилосос без мішка для пилу

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Серія 9000 XB9154/09 Пилосос без мішка для пилу

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Atrunas

  1. 2014. gada februāra/aprīļa putekļu savākšanas rezultāti, salīdzinot ar 10 Eiropā pārdotākajiem 2400 vatu putekļsūcējiem, ko saskaņā ar EN 60312-1/2013 uz paklāja testējis neatkarīgs testēšanas institūts

  2. jēdziens “Allergy H13” ir komerciāls nosaukums, un to nav atļauts tulkot vietējā valodā

  3. Filtrācijas līmeņi ir pārbaudīti saskaņā ar EN 60312-1-2017 un ir līdzvērtīgi HEPA 13.

  4. Savāc 99,9 % putekļu uz cietajām grīdām ar šaurām spraugām (IEC62885-2).