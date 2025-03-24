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Savāc 99,9 % putekļu
750 W
Allergy H13 filtrs
Ekskluzīvā PowerCyclone 8 tehnoloģija ātri paātrina gaisa iepūšanu ciklonkamerā, lai atdalītu putekļus. Spēcīgā virpuļojošā darbība palielina gaisa plūsmu un veiktspēju, lai panāktu izcilu tīrīšanas rezultātu.
TriActiveMax uzgalis perfekti pieplok grīdai un veic 3 darbības vienlaicīgi, rūpīgi tīrot jūsu grīdas: 1) īpaši izstrādātā apakšējā virsma paver paklāju, lai izsūktu pašā apakšā esošos putekļus; 2) lielākā atvere uzgaļa priekšpusē savāc lielos netīrumus; 3) sānu birstes nodrošina nevainojamu tīrīšanu gar grīdlīstēm.
CarpetClean ir ideāli piemērots dziļai tīrīšanai, jo šis uzgalis ir paredzēts visgrūtāk iztīrāmo paklāju tīrīšanai un nodrošina efektīvu putekļu savākšanu uz mīkstajiem grīdas segumiem.
Godalgas
4.9
no 5
197
Atsauksmes
97%
ieteica šo produktu
24/03/2025
Україна
Verificēts pircējs
Сучасний потужний пилосос
Придбала на заміну старому пилососу Philips FS 6404/01( який служить 10 років , але мішковий) пилосос Philips для сухого прибирання без мішка XB9154/09 - Зібраний в Тучеччині ( якісний пластик, не смердить при нагріванні);2 роки гарантії, працює тихо, хоча надзвичайно потужний - всмоктує так, що аж килим підіймає і це в положенні -3 ; регулювання потужності і кнопка включення на ручц( в комплекті є 2 батарейки для ручки управління), є 5 режимів потужності всмоктування; багато нaсадок: щітка для пилу, щілинна, для оббивки меблів, тyрбощітка-Super Turbo Brush, щітка Tri active Ultra. Щітка Тri Active Ultra - окреме задоволення- прибирає все до найдрібнішого пилу, шерсть тварин тощо.І це ще не пробували турбощітку. Містка колба для пилу (2.2л), яка легко чиститься; шнур-8м; прогумовані колеса; два філтра - захисту двигуна і випускний фільтр Allergy Н13, які треба регулярно чистити. З недоліків: Важкуватий (6кг) і тривожить ручка управління-читала, що кришиться пластик, але то мабуть,все ж таки, залежить від техніки використання. Подивимось в процесі використання. Підсумок: рекомендую, сучасний, маневрений .
Plusi
потужність всмоктування, багато насадок.
Mīnusi
-
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Серія 9000 XB9154/09 Пилосос без мішка для пилу
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Ніконор
18/02/2024
Україна
Akcijas daļa
Verificēts pircējs
Вибір має чудові функції
Дуже гарно пилесосить,щітка якісно очищує підлогу від шерсті домашніх улюбленців,задоволені повністю.
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Серія 9000 XB9154/09 Пилосос без мішка для пилу
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Серія 9000 XB9154/09 Пилосос без мішка для пилу
natal19
12/10/2023
Україна
Akcijas daļa
Verificēts pircējs
Супер-пилосос за свої гроші
Задоволена всім: тихо працює, потужний, швидко рухається. Є одне але: щіточка для м'яких поверхонь, на мою думку, слабенька -- не вистачає їй розміру і кількості чистячих ворсинок.
Plusi
Функціональність, розміри
Mīnusi
щіточка для м'яких меблів
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Серія 9000 XB9154/09 Пилосос без мішка для пилу
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Серія 9000 XB9154/09 Пилосос без мішка для пилу
2014. gada februāra/aprīļa putekļu savākšanas rezultāti, salīdzinot ar 10 Eiropā pārdotākajiem 2400 vatu putekļsūcējiem, ko saskaņā ar EN 60312-1/2013 uz paklāja testējis neatkarīgs testēšanas institūts
jēdziens “Allergy H13” ir komerciāls nosaukums, un to nav atļauts tulkot vietējā valodā
Filtrācijas līmeņi ir pārbaudīti saskaņā ar EN 60312-1-2017 un ir līdzvērtīgi HEPA 13.
Savāc 99,9 % putekļu uz cietajām grīdām ar šaurām spraugām (IEC62885-2).