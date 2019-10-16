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  • Pilnvērtīgs sniegums ar PowerCyclone 8
  • Pilnvērtīgs sniegums ar PowerCyclone 8
  • Pilnvērtīgs sniegums ar PowerCyclone 8
  • Pilnvērtīgs sniegums ar PowerCyclone 8
  • Pilnvērtīgs sniegums ar PowerCyclone 8
  • Pilnvērtīgs sniegums ar PowerCyclone 8
  • Pilnvērtīgs sniegums ar PowerCyclone 8
  • Pilnvērtīgs sniegums ar PowerCyclone 8
  • Pilnvērtīgs sniegums ar PowerCyclone 8
  • Pilnvērtīgs sniegums ar PowerCyclone 8
  • Pilnvērtīgs sniegums ar PowerCyclone 8
  • Pilnvērtīgs sniegums ar PowerCyclone 8
  • Pilnvērtīgs sniegums ar PowerCyclone 8
  • Pilnvērtīgs sniegums ar PowerCyclone 8
  • Pilnvērtīgs sniegums ar PowerCyclone 8
  • Pilnvērtīgs sniegums ar PowerCyclone 8

Izbeigta ražošana

PowerPro UltimatePutekļu sūcējs bez maisiņa

FC9932/09

4.8
| (5) Atsauksmes | 100% ieteica šo produktu

1 godalga

Pilnvērtīgs sniegums ar PowerCyclone 8
Ar Philips PowerPro Ultimate mūsu spēcīgā cikloniskā sistēma sasniedz jaunu līmeni — tā nodrošina vieglu tīrīšanu visiem grīdas segumiem no cietām grīdām līdz bieziem paklājiem. Grīdas līmeņa apgaismojums ļauj ieraudzīt paslēptus putekļus, kā arī putekļsūcējs izslēdzas un gaida darba atsākšanu, ja tev nepieciešams pārtraukums.
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Dziļā tīrīšana ar TriActive LED

Pilnvērtīgs sniegums ar PowerCyclone 8

  • Savāc 99,9 % putekļu

  • 750 W

  • Allergy H13 filtrs

PowerCyclone 8 tehnoloģija atdala putekļus no gaisa

Ekskluzīvā PowerCyclone 8 tehnoloģija strauji iepūš gaisu ciklonkamerā, lai atdalītu putekļus. Spēcīgā virpuļojošā darbība palielina gaisa plūsmu un veiktspēju, lai panāktu izcilu tīrīšanas rezultātu.

TriActive LED uzgalis parāda un savāc slēptus putekļus

TriActive LED uzgalis parāda un savāc slēptus putekļus

Mūsu ekskluzīvais TriActive LED apgaismojums palīdz saskatīt putekļus un netīrumus uzkopšanas laikā. Unikālie gumijas atloki neļauj matiem aptīties ap bezsukas uzgali.

CarpetClean uzgalis dziļai paklāju tīrīšanai

Izmanto CarpetClean uzgali, lai dziļi iztīrītu visgrūtāk tīrāmos paklājus un savāktu putekļus no mīkstām grīdām.

Tehniskā specifikācija

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Godalgas

  • Award image VRS_AWARD-1679549

Atsauksmes

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4.8

no 5

5

Atsauksmes

100%

ieteica šo produktu

3
2
1

16/10/2019

България

България

Verificēts pircējs

Много съм доволен

Лека и компактна прахосмукачка, с която се работи лесно и приятно.

Plusi

Тиха и ефективна прахосмукачка

Mīnusi

Не знам още

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par PowerPro Ultimate FC9932/09 Прахосмукачка без торба

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par PowerPro Ultimate FC9932/09 Прахосмукачка без торба

05/06/2019

България

България

Много удобна и лека

Препоръчвам на всички които оценяват новият, иновативен и лесен начин за прецизно чистене, без шум...

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par PowerPro Ultimate FC9932/09 Прахосмукачка без торба

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par PowerPro Ultimate FC9932/09 Прахосмукачка без торба

08/01/2019

Slovenija

Slovenija

super izdelek

Zelo uporaben, tih in ekonomičen. Več različnih nastavkov en celo z lučko.

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par PowerPro Ultimate FC9932/09 Sesalnik brez vrečke

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par PowerPro Ultimate FC9932/09 Sesalnik brez vrečke

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  • Agrīna piekļuve pirkumiem.
  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.
Atrunas

  1. Putekļu savākšanas rezultāti salīdzinājumā ar 10 Eiropā vislabāk pārdotākajiem 2400 vatu putekļsūcējiem, ko saskaņā ar standartu EN 60312-1/2013 uz paklāja pārbaudījusi neatkarīga pārbaudes iestāde, 2014. gada februāra/aprīļa dati.

  2. “Allergy H13” ir komercnosaukums, un to nav atļauts tulkot vietējā valodā

  3. Filtrācijas līmeņi ir pārbaudīti saskaņā ar standartu EN60312-1-2017 un atbilst HEPA 13.

  4. Savāc 99,9 % putekļu uz cietajām grīdām ar šaurām spraugām (IEC62885-2).