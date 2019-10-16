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Izbeigta ražošana
Savāc 99,9 % putekļu
750 W
Allergy H13 filtrs
Ekskluzīvā PowerCyclone 8 tehnoloģija strauji iepūš gaisu ciklonkamerā, lai atdalītu putekļus. Spēcīgā virpuļojošā darbība palielina gaisa plūsmu un veiktspēju, lai panāktu izcilu tīrīšanas rezultātu.
Mūsu ekskluzīvais TriActive LED apgaismojums palīdz saskatīt putekļus un netīrumus uzkopšanas laikā. Unikālie gumijas atloki neļauj matiem aptīties ap bezsukas uzgali.
Izmanto CarpetClean uzgali, lai dziļi iztīrītu visgrūtāk tīrāmos paklājus un savāktu putekļus no mīkstām grīdām.
Godalgas
4.8
no 5
5
Atsauksmes
100%
ieteica šo produktu
ATHLET_TH
16/10/2019
България
Verificēts pircējs
Много съм доволен
Лека и компактна прахосмукачка, с която се работи лесно и приятно.
Plusi
Тиха и ефективна прахосмукачка
Mīnusi
Не знам още
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par PowerPro Ultimate FC9932/09 Прахосмукачка без торба
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par PowerPro Ultimate FC9932/09 Прахосмукачка без торба
Jessi
05/06/2019
България
Много удобна и лека
Препоръчвам на всички които оценяват новият, иновативен и лесен начин за прецизно чистене, без шум...
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par PowerPro Ultimate FC9932/09 Прахосмукачка без торба
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par PowerPro Ultimate FC9932/09 Прахосмукачка без торба
Tinca
08/01/2019
Slovenija
super izdelek
Zelo uporaben, tih in ekonomičen. Več različnih nastavkov en celo z lučko.
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par PowerPro Ultimate FC9932/09 Sesalnik brez vrečke
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par PowerPro Ultimate FC9932/09 Sesalnik brez vrečke
Putekļu savākšanas rezultāti salīdzinājumā ar 10 Eiropā vislabāk pārdotākajiem 2400 vatu putekļsūcējiem, ko saskaņā ar standartu EN 60312-1/2013 uz paklāja pārbaudījusi neatkarīga pārbaudes iestāde, 2014. gada februāra/aprīļa dati.
“Allergy H13” ir komercnosaukums, un to nav atļauts tulkot vietējā valodā
Filtrācijas līmeņi ir pārbaudīti saskaņā ar standartu EN60312-1-2017 un atbilst HEPA 13.
Savāc 99,9 % putekļu uz cietajām grīdām ar šaurām spraugām (IEC62885-2).