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  • Iespaidīga mūzika bezvadu tīklā
  • Iespaidīga mūzika bezvadu tīklā
  • Iespaidīga mūzika bezvadu tīklā
  • Iespaidīga mūzika bezvadu tīklā
  • Iespaidīga mūzika bezvadu tīklā
  • Iespaidīga mūzika bezvadu tīklā

Izbeigta ražošana

Mini Hi-Fi sistēma

FX10/12

4.4
| (7) Atsauksmes | 86% ieteica šo produktu
Iespaidīga mūzika bezvadu tīklā
Straumējiet mūziku bezvadu tīklā, izmantojot Bluetooth®, no jebkuras viedierīces. Dubults pastiprinātājs nodrošina labāku skaņas kvalitāti, un 230 W RMS kopējā izvades jauda jaudīgam skanējumam.
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Iespaidīga mūzika bezvadu tīklā

  • Bluetooth®

Mūzikas straumēšana bezvadu tīklā, izmantojot Bluetooth™ no viedtālruņa

Mūzikas straumēšana bezvadu tīklā, izmantojot Bluetooth™ no viedtālruņa

Bluetooth ir neliela diapazona bezvadu sakaru tehnoloģija, kas ir vienkārša un energoefektīva. Tehnoloģija nodrošina vienkāršu bezvadu savienojumu ar iPod/iPhone/iPad vai citām Bluetooth ierīcēm, piemēram, viedtālruņiem, planšetdatoriem vai pat klēpjdatoriem. Šajā skaļrunī bezvadu tīklā varat klausīties gan savu iecienīto mūziku, gan video un spēļu skaņu.

Dubultais pastiprinātājs labākam skaņas sniegumam

Dubultais pastiprinātājs labākam skaņas sniegumam

Dubultais pastiprinātājs nodrošina uzlabotu skanējumu, samazinot starpmodulāciju starp basu skaļruni un augstfr. skaļruni, jo katram raidītājam ir savs pastiprinātājs. Rezultāts ir dziļa un jaudīga basu skaņa ar lielu ietekmi bez traucējumiem ar augstajām frekvencēm, un tās paliek tīras un detalizētas. Izmantojot apvienojumā ar precīzu, aktīvu signāla sadalīšanu, tiek iegūta labāka kontrole par katra raidītāja fāzu un frekvences reakciju, iegūstot balansētāku un dabiskāku skanējumu.

MAX Sound tūlītējam jaudas pastiprinājumam

MAX Sound tūlītējam jaudas pastiprinājumam

MAX Sound tehnoloģija nodrošina tūlītēju zemās frekvences skaņas pastiprinājumu, maksimāli izmantojot skaļuma sniegumu un nekavējoties radot iespaidīgāko klausīšanās pieredzi, ar vienu pašu pieskārienu pogai. Tās izsmalcinātā elektroniskā shēma kalibrē esošos skaņas un skaļuma iestatījumus, bez kavēšanās pastiprinot zemās frekvences skaņu un skaļumu līdz maksimālajam līmenim bez jebkādiem izkropļojumiem. Gala rezultāts ir gan skaņas spektra, gan skaļuma ievērojams pastiprinājums un spēcīgs audio pastiprinājums, kas bagātinās jebkādu mūziku.

Tehniskā specifikācija

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Atsauksmes

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4.4

no 5

7

Atsauksmes

86%

ieteica šo produktu

4
3
2

29/12/2016

Polska

Polska

tania głośna ładna

bardzo bardzo polecam ponieważ uważam że wieża spełni oczekiwania każdego nie dowierzasz to kup i sam się przekonaj

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Šī atsauksme tika uzrakstīta par FX10 Miniwieża Hi-Fi

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Šī atsauksme tika uzrakstīta par FX10 Miniwieża Hi-Fi

21/10/2020

Україна

Україна

Мал да удал!

Достойный ответ невоспитанным соседям!!! Единственный минус для меня это отображение часов их не видно.. в остальном стильно громко компактно.

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Šī atsauksme tika uzrakstīta par FX10 Міні-система Hi-Fi

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Šī atsauksme tika uzrakstīta par FX10 Міні-система Hi-Fi

11/09/2017

Magyarország

Magyarország

Tökéletes

Akciósan vettem philips hozza a minőséget tökéletes hangzás rengeteg extra. 2 hete használom imádom.

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Šī atsauksme tika uzrakstīta par FX10 Mini Hi-Fi rendszer

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par FX10 Mini Hi-Fi rendszer

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  • Agrīna piekļuve pirkumiem.
  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.