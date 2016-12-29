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Izbeigta ražošana
Bluetooth®
Bluetooth ir neliela diapazona bezvadu sakaru tehnoloģija, kas ir vienkārša un energoefektīva. Tehnoloģija nodrošina vienkāršu bezvadu savienojumu ar iPod/iPhone/iPad vai citām Bluetooth ierīcēm, piemēram, viedtālruņiem, planšetdatoriem vai pat klēpjdatoriem. Šajā skaļrunī bezvadu tīklā varat klausīties gan savu iecienīto mūziku, gan video un spēļu skaņu.
Dubultais pastiprinātājs nodrošina uzlabotu skanējumu, samazinot starpmodulāciju starp basu skaļruni un augstfr. skaļruni, jo katram raidītājam ir savs pastiprinātājs. Rezultāts ir dziļa un jaudīga basu skaņa ar lielu ietekmi bez traucējumiem ar augstajām frekvencēm, un tās paliek tīras un detalizētas. Izmantojot apvienojumā ar precīzu, aktīvu signāla sadalīšanu, tiek iegūta labāka kontrole par katra raidītāja fāzu un frekvences reakciju, iegūstot balansētāku un dabiskāku skanējumu.
MAX Sound tehnoloģija nodrošina tūlītēju zemās frekvences skaņas pastiprinājumu, maksimāli izmantojot skaļuma sniegumu un nekavējoties radot iespaidīgāko klausīšanās pieredzi, ar vienu pašu pieskārienu pogai. Tās izsmalcinātā elektroniskā shēma kalibrē esošos skaņas un skaļuma iestatījumus, bez kavēšanās pastiprinot zemās frekvences skaņu un skaļumu līdz maksimālajam līmenim bez jebkādiem izkropļojumiem. Gala rezultāts ir gan skaņas spektra, gan skaļuma ievērojams pastiprinājums un spēcīgs audio pastiprinājums, kas bagātinās jebkādu mūziku.
4.4
no 5
7
Atsauksmes
86%
ieteica šo produktu
adaśko123
29/12/2016
Polska
tania głośna ładna
bardzo bardzo polecam ponieważ uważam że wieża spełni oczekiwania każdego nie dowierzasz to kup i sam się przekonaj
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par FX10 Miniwieża Hi-Fi
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par FX10 Miniwieża Hi-Fi
Bona_Ck
21/10/2020
Україна
Мал да удал!
Достойный ответ невоспитанным соседям!!! Единственный минус для меня это отображение часов их не видно.. в остальном стильно громко компактно.
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par FX10 Міні-система Hi-Fi
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dosaz74
11/09/2017
Magyarország
Tökéletes
Akciósan vettem philips hozza a minőséget tökéletes hangzás rengeteg extra. 2 hete használom imádom.
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par FX10 Mini Hi-Fi rendszer
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par FX10 Mini Hi-Fi rendszer