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Izbeigta ražošana
FX15/12
Iespaidīga skaņa bezvadu tīklā
Straumējiet mūziku bezvadu tīklā, izmantojot Bluetooth®, no jebkuras viedierīces ar NFC tehnoloģiju tūlītējai savienošanai pārī. Dubults pastiprinātājs nodrošina labāku skaņas kvalitāti. un 180W RMS kopējā izvades jauda jaudīgam skanējumam.
Bluetooth® un NFC
180 W maks., dubults pastiprinātājs
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Audio ieejas savienojamība sniedz iespēju tieši atskaņot audio saturu no portatīviem multivides atskaņotājiem. Audio ieeja ne tikai nodrošina priekšrocību baudīt iecienīto mūziku audio sistēmas lieliskajā skaņas kvalitātē, bet ir arī ārkārtīgi parocīga, jo ir tikai jāsavieno portatīvais MP3 atskaņotājs ar audio sistēmu.
4.1
no 5
7
Atsauksmes
Krzysiek62
18/11/2015
Polska
Bardzo dobry jak za tą cenę
Bardzo dobry dźwięk jak na takie kolumny, super odbiór przez USB, parowanie z telefonem bezproblemowe, radio - odbiór przy tej mini antenie - zupełnie przyzwoity. Tylko bateria od pilota była słaba.
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par FX15 Miniwieża Hi-Fi
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Tica
01/03/2017
România
O încântare.
Un sistem bun, bine finisat, usor si puternic, in acelasi timp. Ceea ce poate fi deranjant este zgomot mecanic produs de sistemul de citire inainte de rularea unei piese MP3 de pe CD.
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par FX15 Minisistem Hi-Fi
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Jinty
21/01/2016
Česká republika
Verificēts pircējs
Kvalita za rozmnou cenu
Po pár týdnech používání OK, jen trošku spartánský displej a ovladač. To ovšem není nic, bez čeho bych nemohl žít, takže doporučuji....
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par FX15 Hi-Fi minisystém
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