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Izbeigta ražošana

Mini Hi-Fi sistēma

FX15/12

4.1

| (7) Atsauksmes

Iespaidīga skaņa bezvadu tīklā

Straumējiet mūziku bezvadu tīklā, izmantojot Bluetooth®, no jebkuras viedierīces ar NFC tehnoloģiju tūlītējai savienošanai pārī. Dubults pastiprinātājs nodrošina labāku skaņas kvalitāti. un 180W RMS kopējā izvades jauda jaudīgam skanējumam.

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Iespaidīga skaņa bezvadu tīklā

  • Bluetooth® un NFC

  • 180 W maks., dubults pastiprinātājs

Televizora vai DVD atskaņotāja savienojums

0

Baudiet MP3 mūziku tieši no portatīvajām USB ierīcēm

Audio ieeja portatīvai mūzikas atskaņošanai

Audio ieeja portatīvai mūzikas atskaņošanai

Audio ieejas savienojamība sniedz iespēju tieši atskaņot audio saturu no portatīviem multivides atskaņotājiem. Audio ieeja ne tikai nodrošina priekšrocību baudīt iecienīto mūziku audio sistēmas lieliskajā skaņas kvalitātē, bet ir arī ārkārtīgi parocīga, jo ir tikai jāsavieno portatīvais MP3 atskaņotājs ar audio sistēmu.

Tehniskā specifikācija

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Atsauksmes

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4.1

no 5

7

Atsauksmes

2
1

18/11/2015

Polska

Polska

Bardzo dobry jak za tą cenę

Bardzo dobry dźwięk jak na takie kolumny, super odbiór przez USB, parowanie z telefonem bezproblemowe, radio - odbiór przy tej mini antenie - zupełnie przyzwoity. Tylko bateria od pilota była słaba.

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Šī atsauksme tika uzrakstīta par FX15 Miniwieża Hi-Fi

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Šī atsauksme tika uzrakstīta par FX15 Miniwieża Hi-Fi

01/03/2017

România

România

O încântare.

Un sistem bun, bine finisat, usor si puternic, in acelasi timp. Ceea ce poate fi deranjant este zgomot mecanic produs de sistemul de citire inainte de rularea unei piese MP3 de pe CD.

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Šī atsauksme tika uzrakstīta par FX15 Minisistem Hi-Fi

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Šī atsauksme tika uzrakstīta par FX15 Minisistem Hi-Fi

21/01/2016

Česká republika

Česká republika

Verificēts pircējs

Kvalita za rozmnou cenu

Po pár týdnech používání OK, jen trošku spartánský displej a ovladač. To ovšem není nic, bez čeho bych nemohl žít, takže doporučuji....

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Šī atsauksme tika uzrakstīta par FX15 Hi-Fi minisystém

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Šī atsauksme tika uzrakstīta par FX15 Hi-Fi minisystém

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  • Īpaši piedāvājumi tikai biedriem.
  • 10% atlaide pirmajam pasūtījumam
  • Agrīna piekļuve pirkumiem.
  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.
  • Piegāde 3-4 darba dienu laikā